Epson EcoTank L3260: L’imprimante économique, polyvalente et fiable pour toute la famille

Économique, polyvalente et conçue pour les besoins du quotidien, l’Epson EcoTank L3260 s’impose comme la solution idéale pour les foyers, les étudiants et les professionnels souhaitant une impression performante à moindre coût. Grâce à sa fonction 3-en-1, cette imprimante couleur A4 permet d’imprimer, de numériser et de copier en toute simplicité.

Dotée d’un bac à papier de 100 feuilles et compatible avec divers supports, du papier ordinaire aux photos (jusqu’au format 10 × 15 cm), elle s’adapte à tous vos usages. Ses vitesses d’impression impressionnante pouvant atteindre 69 secondes par photo, 33 pages par minute pour l’impression monochrome, et 15 pages par minute pour l’impression couleur, en font un outil efficace au quotidien. L’un des atouts majeurs de la L3260 réside dans son système EcoTank à réservoirs rechargeables. Le kit de bouteilles d’encre inclus permet d’imprimer jusqu’à 8 100 pages en noir et 6 500 pages en couleur, soit l’équivalent de près de 82 cartouches traditionnelles. Cela se traduit par des économies allant jusqu’à 95 % sur le coût par page par rapport aux imprimantes à cartouches, offrant jusqu’à trois ans d’encre selon l’usage.

La technologie brevetée Micro Piezo® Zéro Chaleur d’Epson garantit une impression précise tout en réduisant la consommation d’énergie, puisqu’aucun chauffage n’est nécessaire pour projeter l’encre.

L’écran couleur LCD de 3.7 cm rend l’expérience d’impression encore plus facile et intuitive.

Côté connectivité, la L3260 brille par sa compatibilité Wi-Fi et Wi-Fi Direct, permettant une intégration facile à votre réseau domestique. Vous pouvez lancer des impressions depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur via Epson Smart Panel pour une gestion mobile simplifiée.

Enfin, la garantie Epson assure fiabilité et tranquillité d’esprit, renforçant un rapport qualité-prix déjà exceptionnel.



