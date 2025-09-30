Epson signe quatre protocoles d’accord avec le gouvernement du Sénégal et des entreprises privées africaines lors de la TICAD9

Seiko Epson Corporation a signé quatre protocoles d’accord (MoU) avec le gouvernement du Sénégal et des entreprises privées africaines lors de la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9), qui s’est tenue du 20 au 22 août au Pacifico Yokohama à Kanagawa, au Japon. Ces MoU concernent des projets pilotes utilisant des projecteurs dans les domaines de l’éducation et de l’agriculture.

Fort de son expertise dans l’utilisation des projecteurs en milieu éducatif, Epson mène des projets pilotes dans les pays en développement depuis 2022. L’objectif de ces initiatives est de réduire les inégalités éducatives liées aux disparités régionales et sociales. Grâce à la mise en œuvre rapide des des protocoles d’accord (MOU) récemment signés et aux développements de modèles économiques durables, Epson continuera d’apporter des solutions aux enjeux sociétaux locaux et de contribuer à la revitalisation des économies régionales, dans une démarche alignée sur ses engagements en faveur de la durabilité et de l’épanouissement des communautés.

Les détails des protocoles d’accord sont présentés ci-dessous

1- Protocole d’accord relatif au projet pilote (PoC) de formation des petits agriculteurs à l’aide de projecteurs en Afrique (Afrique subsaharienne)

L’amélioration de la productivité des petits exploitants agricoles constitue un enjeu urgent pour la croissance économique de la région. Ce projet vise à concevoir et à valider un modèle de conseil agricole numérique utilisant des projecteurs, afin d’accroître la productivité des agriculteurs et, à terme, d’améliorer leurs moyens de subsistance.

Signataires

• Japon: Mitsui & Co., Ltd., Seiko Epson Corporation

• Afrique: ETC Group

2- Protocole d’accord relatif au projet d’enquête de vérification pour des activités commerciales axées sur des solutions dans les secteurs de l’éducation et de l’agriculture au Sénégal

Le Sénégal prévoit de mettre en œuvre des réformes éducatives utilisant les technologies numériques pour répondre à des problématiques telles que l’accès limité à l’éducation et le taux élevé de redoublement dû à la qualité de l’apprentissage. Un modèle sera développé pour améliorer les environnements d’apprentissage grâce à des supports TIC et à l’utilisation de projecteurs, et son efficacité sera vérifiée pour l’élargissement des opportunités éducatives et l’amélioration de la qualité de l’éducation.

Signataires

• Japon: Seiko Epson Corporation

• Afrique: ministère de l’Éducation nationale, République du Sénégal

3- Protocole d’accord relatif au projet d’enquête de vérification pour des activités commerciales axées sur des solutions dans les secteurs de l’éducation et de l’agriculture au Sénégal

Ce projet vise à pallier le manque d’opportunités de formation et de compétences nécessaires pour générer des revenus en agriculture. Il a pour objectif de vérifier l’efficacité de l’utilisation des projecteurs pour la formation et le partage d’informations.

Signataires

• Japon: Seiko Epson Corporation

• Afrique: ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, République du Sénégal

4- Protocole d’accord relatif au projet d’enquête de vérification pour des activités commerciales axées sur des solutions dans les secteurs de l’éducation et de l’agriculture au Sénégal

Ce projet soutient les efforts du Sénégal pour renforcer la formation professionnelle grâce aux technologies numériques. Il vise à vérifier l’efficacité de l’utilisation des projecteurs dans la formation professionnelle et à soutenir le développement des compétences des jeunes ainsi que la création d’emplois via des supports d’apprentissage vidéo.

Signataires

• Japon: Seiko Epson Corporation

• Afrique: Direction générale de la formation professionnelle et technique, ministère de la Formation professionnelle et technique, République du Sénégal

Cérémonie commémorative de la signature des documents de coopération lors de la TICAD9 Liste des documents

https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250822001/20250822001-3.pdf

