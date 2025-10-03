Walid, Raja et Nabil: Ces trois ambassadeurs de France…

Qu’ont-ils en commun les ambassadeurs de France en Ouzbékistan, en Finlande et au Sultanat d’Oman ? Tous trois ont des origines tunisiennes.

Walid Fouque, qui a pris fin août dernier ses fonctions à Tachkent, n’est autre que le petit-fils du professeur Mohamed Kassab, dont le nom a été attribué au centre d’orthopédie de La Manouba. Diplômé en affaires publiques de l’Institut d’études politiques de Paris, il intègre le ministère des Affaires étrangères à la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement (2010-2014). Conseiller politique à l’ambassade de France à Pékin (2014-2017) puis à la mission permanente de la France auprès de l’Organisation des Nations unies à New York (2017- 2019), il revient dans l’administration centrale en tant que sous-directeur d’Extrême-Orient à la direction d’Asie et d’Océanie (2019-2020). L’ambassadeur Fouque est ensuite mis à disposition de la Présidence de la République française en qualité de conseiller Asie, Océanie et Amériques du chef de l’État (2020-2025). Il prend ses fonctions d’ambassadeur de France en Ouzbékistan le 27 août 2025.

A Helsinki, l’ambassadrice de France en Finlande, depuis juin 2024, est Raja Rabia, dont la famille est originaire du Sud tunisien. Elle était entrée au Quai d’Orsay en 1994 avec une maîtrise de langues étrangères appliquées (anglais et arabe) obtenue à l’université de Paris-IV Sorbonne en 1990 et le diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris, en 1992.

Au cours de sa carrière diplomatique, elle a occupé différentes fonctions à Paris et à l’étranger : Tripoli, Londres, Bruxelles (questions européennes), La Haye (non-prolifération chimique), au Caire (numéro deux), à Dubaï (Consule générale) et au Soudan en qualité d’ambassadrice de 2021 à 2024.

C’est Nabil Hajlaoui qui est depuis le 7 juillet 2024 l’ambassadeur de France au Sultanat d’Oman, après avoir été ambassadeur en Tanzanie entre 2021 et 2024. Issu du corps des Conseiller d’Orient du ministère des Affaires étrangères, il est diplômé en Histoire et en Philosophie de la Sorbonne, il est également titulaire d’une Agrégation d’arabe. Entre 2018 et 2021, M. Nabil Hajlaoui a occupé le poste de chef du service d’Afrique orientale au Quai d’Orsay, qui définit l’orientation diplomatique française et coordonne l’action extérieure de la France dans 11 pays de la côte est de l’Afrique, du Soudan à la Tanzanie.

Auparavant, M. Hajlaoui avait notamment consul général de France en Egypte, et en poste en Algérie.

