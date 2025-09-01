Le petit-fils du Dr Kassab, Walid Fouque nommé ambassadeur de France en Ouzbékistan

Le président Emmanuel Macron vient de désigner l’un des brillants jeunes diplomates français, Walid Fouque pour le poste d’ambassadeur de France en Ouzbékistan. Diplômé en affaires publiques de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po Paris), diplomate de carrière, il était jusque-là conseiller Asie, Océanie et Amériques du chef de l’État (2020-2025), à l’Elysée.

Walid Fouque n’est autre que le petit fils du célèbre chirurgien orthopédiste Mohamed Kassab dont le nom a été attribué à l’institut spécialisé de la Manouba. Ses deux parents sont également médecins. Si l’ambassadeur Fouque a bifurqué de la vocation médicale familiale, c’est pour briller de son côté dans un art non moins noble, celui de la diplomatie. Dès 2010, il intègre le ministère des Affaires étrangères à la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement (2010-2014).

Il sera successivement Conseiller politique à l’ambassade de France à Pékin (2014-2017) puis à la mission permanente de la France auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York (2017- 2019). Il reviendra en 2019 en administration centrale en tant que sous-directeur d’Extrême-Orient à la direction d’Asie et d’Océanie avant d’être mis à la disposition de la Présidence de la République.

Walid Fouque n’est pas l’unique ambassadeur français actuellement en poste à l'étranger dont les racines familiales sont prolongées en Tunisie. Sa collègue Raja Rabia, ambassadrice de France en Finlande, depuis août 2024, est issue d’une famille du Sud tunisien. Après avoir exercé en tant que consul général de France à Dubaï (2018 -2021), elle a été nommée ambassadrice au Soudan (2021 – 2024). Lors de la chute du régime soudanais et du déclenchement de la guerre civile sanglante, l’ambassadrice Raja Rabia a fait preuve de beaucoup de courage et d’un grand sens de l’organisation pour la protection des ressortissants français et ceux d’autres communautés, et leur évacuation en dehors du Soudan.



