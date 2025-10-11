Que fait l’ours d’Adel Megdiche à Singapour?

Merveilleuse surprise pour une famille tunisienne se promenant dans les magnifiques ‘’Gardens by the Bay’’, jardins luxuriants en plein cœur de Singapour. Parmi près de 20.000 espèces différentes de plantes, sur 100 ha, des allées sont jalonnées d’installations décoratives, fascinant plus de 50 millions de visiteurs par an. Et soudain apparaît une série de sculptures d’ours, grandeur nature, joyeusement décorés par des artistes de grande renommée. Parmi eux, un ours aux couleurs… tunisiennes. Une plaquette mentionne qu’il est l’œuvre d’Adel Megdiche et porte le drapeau national. La joie de la famille tunisienne est alors doublée d’une grande fierté. L’histoire de cet ours d’Adel Megdiche mérite d’être racontée.

Nous sommes en 2002. La ville de Berlin, redevenue capitale de l’Allemagne, avait eu l’excellente idée de porter l’art dans les rues. Animal symbolique de Berlin, l’ours a été choisi pour être peint par des artistes de différents pays, en expression d’universalité et de tolérance. La Tunisie, sollicitée pour y dépêcher l’un de ses illustres peintres, désignera à cet effet Adel Megdiche (1947-2022), qui partira alors s’installer quelques semaines à Berlin.

«J'ai donné le nom Tanit à mon ours, dira Adel. Je voulais représenter l'histoire millénaire de Carthage avec le signe doré de Tanit, autrefois déesse de la fertilité. Les branches et les fleurs d'olivier symbolisent la liberté et l'hospitalité de mon pays, tandis que le costume traditionnel montre que les anciens arts artisanaux sont toujours vivants en Tunisie.»

L’exposition connaîtra un succès fulgurant. Elle sera poursuivie par des sculptures d’ours assis et dans différentes positions et voyagera à travers le monde, comme en ce moment à Singapour. Sans doute, jamais Adel Megdiche, décédé en 2022, n’aurait-il imaginé que son ours partirait aussi loin.

