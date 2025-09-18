Sfax célèbre l'humour à l’hôtel ibis avec ibis Comedy Club

Sfax a grandement besoin de moments de détente. Rire garanti, dans la finesse et l'interaction, à l'initiative de la soirée qu'organise ibis Sfax le jeudi 9 octobre 2025. Pour la première fois, un évènement 100% stand-up : ibis Comedy Club. Quatre humouristes de talents, Imen Lahmar, Nabil Ben Messmia, Mehdi Bachtarzi et Lise Dehurtevent, tiendront en haleine un public avide de mots fins et de répliques savoureuses, après une longue journée de labeur. L'occasion de vibrer de bonheur et de fraîcheur avec de jeunes artistes tunisiens et français en pleine ascension.

Amine Guizani, General Manager Ibis Sfax le confirme: «La vocation de l’Ibis Sfax est d’être un haut lieu de rencontres et de culture dans la ville. Après la musique, nous donnons la parole aux humoristes pour faire vibrer Sfax par le rire. Nous invitons tous les amateurs de bonne humeur à se joindre à nous pour une soirée inoubliable»

Pour sa première édition de stand-up à l’ibis Sfax, une programmation variée et des humoristes bien inspirés qui viendront partager leurs meilleurs sketchs:

• Imen Lahmar, humoriste à l’humour affûté et au style authentique, bouscule la scène humoristique avec une plume aiguisée et une présence scénique charismatique. Entre observation sociale et ironie bien placée, elle transforme les réalités du quotidien en rires éclatants. Un humour intelligent et accessible, qui séduit un public toujours plus large.

• Nabil Ben Messmia, connu pour son énergie et ses sketchs savoureux, enflamme la scène par son humour spontané et ses personnages hauts en couleur. Avec un style vif et universel, il entraîne son public dans des situations hilarantes où chacun se reconnaît. Un humoriste incontournable, dont la force réside dans son authenticité et sa générosité artistique.

• Mehdi Bachtarzi, qui jongle avec les situations du quotidien avec beaucoup d’autodérision, impose un humour sincère et fédérateur. Inspiré de la vie réelle, son style fin et accessible transforme les petites absurdités en éclats de rire. Grâce à une présence scénique naturelle et une énergie communicative, il s’impose comme un humoriste prometteur, proche de son public et toujours surprenant.

• Lise Dehurtevent, jeune humoriste pétillante qui apporte une touche internationale, captive par sa fraîcheur et son univers décalé. Entre anecdotes personnelles et humour culturel, elle propose un style à la fois original et universel. Son énergie communicative et sa finesse d’esprit séduisent un public conquis par sa singularité. Une nouvelle voix pleine de promesses sur la scène humoristique.

À travers ce concept innovant, l’hôtel ibis, en partenariat avec des acteurs locaux et internationaux poursuit sa mission d’être un lieu de rencontres et d’expériences culturelles à Sfax, en offrant à ses clients et au grand public un cadre moderne et chaleureux pour vivre des instants uniques. Proche de toutes les commodités touristiques (La Médina de Sfax) et administratives (Foire de Sfax) et facile d’accès en plein centre du quartier d’affaires l’Ibis Sfax est l’un des hôtels les plus convoités de la place et de la région.

Une ambiance conviviale et une belle soirée en perspectives.

