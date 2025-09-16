Première promotion de 26 éco-conseillers ruraux accompagnateurs de projets d’accueil à la ferme, certifiés dans le cadre du projet BioTED

La sortie de la première promotion d’éco-conseillers ruraux accompagnateurs de projets d’accueil à la ferme, a été célébrée mardi 16 septembre 2025, à l’Auditorium de l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT). Vingt-six éco-conseillers représentant les Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA) ainsi que les Commissariats Régionaux du Tourisme (CRT), ont obtenu leur certificat à l’issue d’une formation de 10 sessions, dans le cadre du projet BioTED, visant à soutenir et promouvoir les initiatives d’accueil à la ferme des projets agritouristiques. La cérémonie de remise de certificats a été présidée par le Secrétaire d’Etat, Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime, chargé des Ressources Hydrauliques, Hamadi Habaieb, en présence notamment de l’ambassadeur du Royaume de Belgique en Tunisie, M. François Dumont et de la Déléguée Générale de Wallonie-Bruxelles à Tunis, Mme Rajae Essefiani.

Organisés en binômes, les éco-conseillers ont été affectés à des projets retenus pour leur engagement en faveur de l’innovation et la création de valeur. Cette expérience inédite, associant des cadres de l’Agriculture et du Tourisme, est appelée à se renforcer et s’étendre plus largement.

Le projet BioTED, s’inscrit dans le cadre de l'accord de conversion de créances conclu entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement du Royaume de Belgique, ainsi que la coopération bilatérale avec la Wallonie-Bruxelles International, mis en œuvre par la Direction Générale de l’Agriculture Biologique (DGAB) relevant du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, bénéficie du concours du Consortium Belge (Institut Eco-conseil, CANOPEA et Accueil Champêtre Wallonie), partenaire technique et institutionnel, qui apporte son expertise en formation et mobilisation des acteurs concernés. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de développement de l’agriculture biologique à l’horizon 2030, qui ambitionne notamment de faire de l’agritourisme, lié à l’agriculture biologique, un levier stratégique de l’économie circulaire au service des agriculteurs. En valorisant les pratiques durables et les savoir-faire locaux, ce secteur en plein essor contribue à diversifier les revenus des exploitants tout en stimulant l’économie des territoires. Il offre également de nouvelles perspectives d’emploi, notamment pour les jeunes et les femmes en milieu rural, renforçant ainsi l’attractivité et la résilience des zones agricoles.

L’objectif est de générer une valeur ajoutée économique, sociale et environnementale au bénéfice des populations vivant dans les bio-territoires tunisiens. BioTED s’appuie sur une approche territoriale intégrée et innovante, articulée autour de trois axes majeurs:

1. La création d’une structure d’appui nationale destinée à fédérer les acteurs de l’agritourisme et à renforcer la coordination entre les secteurs de l’agriculture, du tourisme et du développement local ;

2. La mise en place d’un nouveau corps de métier : les éco-conseillers ruraux, formés pour accompagner les agriculteurs dans le montage et la gestion de projets d’accueil à la ferme ;

3. Le développement de projets pilotes d’agritourisme répartis dans les districts du pays, illustrant la diversité des initiatives possibles et leur ancrage dans les spécificités locales.

Ce projet incarne une vision durable de l’agriculture et du tourisme, au service du développement régional et de la résilience des communautés rurales.

BioTED repose sur une dynamique de coopération entre acteurs nationaux et internationaux, réunis autour d’une vision partagée du développement durable et de la valorisation des territoires ruraux tunisiens. Parmi les partenaires clés du projet figurent:

• Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, à travers la Direction Générale de l’Agriculture Biologique (DGAB), en tant que cheffe de file du projet;

• Le Consortium Belge (Institut Eco-conseil, CANOPEA et Accueil Champêtre Wallonie)

• L’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), acteur stratégique pour l’intégration de l’agritourisme dans la politique nationale de diversification de l’offre touristique;

• L’Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA), mobilisés pour la création de contenus pédagogiques adaptés aux enjeux de l’agritourisme en Tunisie.

Le concept innovant du projet, l’implication des participants et l’appui des partenaires fait de BioTED, dès sa première phase pilote, une expérience enrichissante et prometteuse qui ne manquera pas de porter rapidement ses fruits.

Pour plus d’information, abonnez-vous:

Page Facebook: https://www.facebook.com/projet.BioTED/

Page LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/projetbioted/







