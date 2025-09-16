nouvelair lance sa promotion «Back to School»: 30% de réduction sur tout son réseau

À l’occasion de la rentrée, nouvelair réitère son rendez-vous habituel avec ses clients et lance une promotion exceptionnelle de 30% de réduction sur l’ensemble de son réseau.

Que ce soit pour les études, le travail ou tout simplement pour des retrouvailles et une évasion, profitez de cette offre pour découvrir les destinations les plus prisées qui composent le large réseau nouvelair.

Détails de la promotion:

• Réduction: Jusqu’à 30% sur le prix affiché HT.

• Période de vente: du 16/09/2025 au 25/09/2025.

• Période de voyage: du 16/09/2025 au 31/03/2026 (hors vacances scolaires).

• Destinations: France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Italie, Espagne, Turquie, Algérie, Maroc et l’Arabie Saoudite, au départ et à destination de la Tunisie.

• Modification/annulation: conditions tarifaires en vigueur selon la destination et l’offre choisie.

• Disponibilité: également auprès des agences de voyage partenaires

Réservez vos billets:

• Sur notre site web: www.nouvelair.com

• Via notre application mobile:

- App Store: https://www.apple.com/fr/app-store/

- Play Store: https://play.google.com/store/apps?hl=fr&pli=1

• À l’agence Centre Urbain Nord et dans nos points de vente situés à l’aéroport Tunis Carthage, Monastir et Djerba.

• En contactant notre service client: 36 020 920

Ne ratez pas cette opportunité, réservez dès maintenant et commencez la rentrée en toute tranquillité !

A propos de nouvelair

Fondée en 1989, nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère à partir de 3 aéroports internationaux en Tunisie : Tunis, Monastir et Djerba et dessert plus de 40 destinations régulières sur 3 continents.





