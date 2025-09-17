Ilhem Bouaziz, nouvelle présidente du conseil d’administration de UIB Assurances

Trois nouvelles nominations après la démission de Kamel Néji de ses fonctions et mandats au sein de l’UIB, filiales et fondations. C’est ainsi que Ilhem Bouaziz, directrice générale adjointe en charge de la Banque de Détail de l’UIB, a été nommée présidente du conseil d’administration de UIB Assurances. Moufida Hamza a été désignée présidente intérimaire de la Fondation Arts et Culture by UIB et Achraf Fakhfakh, nommé président intérimaire de la Fondation Solidarité et Innovation by UIB.

Pour sa part, Kamel Néji, président du conseil d’administration de l’UIB, déclare, selon un communiqué de la banque, que le plan de sa succession est bien engagé et que sa démission prendra effet, en toutes circonstances, le 31 décembre 2025. Et d’ajouter « J’ose croire que mon départ écrira un nouveau chapitre tout aussi rayonnant de l’histoire de notre banque … Et je sais pouvoir compter sur toutes les parties prenantes pour demeurer unies, attachées à nos valeurs et relever avec hauteur de vue les défis à venir. L’histoire nous observe. » « Avoir à la fois une vision de long terme et des réponses pragmatiques à des impératifs urgents n’est pas seulement un devoir. C’est une garantie d’avenir pour l’UIB, conclut-il.

