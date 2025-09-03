Un poème de Zoubeida Khaldi pour Gaza : Demain... ou le jour d’après

Quand bleuit la nuit ou quand le soleil luit

Et que la lune le suit... Sans arrêt, jour et nuit,

Le vent charrie d’incandescents bruits

Qui broient le cœur et l’esprit...

Qui se répètent à l’infini...

Cris ou chants déchirants, je ne sais plus...

Appels d’enfants et râles de mourants

Suivis de silences assourdissants...

Bruits qu’un cœur inquiet vite traduit...

« Oui, dit le vent, c’est le martyre des Gazaouis.

J’ai soufflé, raconté jusqu’à m’essouffler... A vous de voir

A vous d’agir ! Moi, j’ai fait mon devoir. »

Des chairs qui brûlent, on entend le grésillement...

Des ensevelis, on entend l’affolement et l’agonie...

Des ventres creux, on entend les hurlements...

Des os fracturés, on entend les craquements...

De leurs pas pesants, on entend les gémissements...

Réduits à errer, ils vont par d’impossibles chemins...

Groggy, ils marchent sans fin, en vain

Cherchant les leurs ou quelque leurre,

Cherchant une goutte d’eau, un bout de pain...

De temps en temps, ils s’arrêtent et lèvent les yeux,

Interrogent longuement les cieux,

Jusqu’à présent fermés, silencieux...

Puis ils continuent à travers les éboulis, les pierres,

Les bombes, les villes-cimetières...

Enfants et vieux se traînent puis tournoient

Et dans la poussière souvent se noient...

Poussière bue jusqu’à plus soif... jusqu’à la lie...

Les échos de ces souffrances font fuir tout appétit,

Tout sommeil et bien pis...

Ils vous arrachent des lambeaux de chair

Vous séparent de vous-mêmes, vous coupent l’air...

Vous font zapper tout bonheur...

Figent les oiseaux et fanent les fleurs...

Jour et nuit, je bois ces bruits... A en avoir le tournis.

Devant ces supplices, ces sauvages sévices,

Ces sales complices, ces noirs abysses

Et ce fichu monde clos, hors service,

Que dire ? Les mots ne sont plus à la hauteur.

Tétanisés, broyés par l’horreur...

Oui, sans sève, sans éclat, sans chair,

Vide, absurde, infidèle, vulgaire,

Tout mot qui conte cet épicentre de l’enfer...

Tout mot qui se veut miroir de l’histoire

De ce peuple, tout lumière, de son soleil noir,

De sa lune, palme desséchée,

De ses astres dispersés, gisant dans les fossés...

Que faire, que dire, que penser ?

Ces plaies et ces peines, comment les panser ?

Que faire, comment s’approcher

Pour arrêter ces massacres insensés ?

Des déluges de feu, comment les sauver ?

Comment faire revenir à la vie

Ces enfants rieurs, ces grandes dames, ces Cid trahis ?

Mais, d’abord, où sont les torses de ces têtes ?

Les trouver serait déjà une fête...

Dire que certains rient et s’extasient

Devant ces somptueuses symphonies

D’inédites barbaries,

De cruels rituels, de perpétuelles tragédies,

Avec gourmandise savourés

Par cet occupant, de sang inassouvi,

Ce vampire à mille têtes, adulé, applaudi.

Le monde est-il tombé si bas ?

Faut-il, pour de folles fantaisies de fats

Et de sombres désirs nommés Riviera,

Qu’un peuple soit précipité de haut

Avec ses enfants ses oliviers, ses oiseaux,

Hors de son pays et de sa peau

Et parte en chaleur et fumée ?

Les rires de ses enfants faisaient naître des jardins...

Leurs rêves embaumaient l’air du matin...

Éveillée ou endormie, vivante ou n’étant plus

J’entendrai toujours les sanglants sanglots

De ce noble peuple supplicié, reclus

Et la complainte de ses poètes, d’amour éperdus

Pour leurs vergers et leurs oliviers diaprés...

Mais demain... ou le jour d’après,

Cela ne saurait durer,

On entendra des chants chatoyants emplir la terre

Et des cris de joie qui régénèrent,

Ceux d’une Palestine sortie de sa galère,

Enfin purgée, épanouie.

Que Dieu ait pitié de nous, témoins muets, transis,

Fiers d’être marqués au fer rouge, lobotomisés, abrutis...

Coincés en nous-mêmes vivant ensevelis.

Tous, ou presque, regardent ailleurs

Quand Gaza geint, saigne et se meurt.

Debout ! Demi-tour, bande de lâcheurs !

Temps de ne plus chanter la peur

Et l’égoïsme ! Temps de briser les chaines !...

Et si on ne sait pas aimer, temps qu’on apprenne !

Zoubeida Khaldi