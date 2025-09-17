Climat: la Tunisie mise sur la nature pour bâtir une résilience locale durable

Face à l’urgence climatique, la Tunisie franchit un cap important avec l’organisation des premières Assises de l’Adaptation Climatique par les Solutions Fondées sur la Nature (ASSISES’ACICT). Porté par le Centre International de Développement pour la Gouvernance Locale Innovante (CILG), en collaboration avec la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), et en partenariat avec le ministère de l’Intérieur (IPAPD) et le ministère de l’Environnement, le projet « Action Climatique Inclusive dans les Communes Tunisiennes (ACICT) » a réuni un large éventail d’acteurs : experts, chercheurs, représentants institutionnels, élus, ONG et collectivités locales. Tous sont rassemblés autour d’un même objectif : faire des Solutions Fondées sur la Nature (SFN) un levier central de la transition écologique et de la résilience des territoires.

Pourquoi les solutions fondées sur la nature?

Les SFN s’appuient sur les écosystèmes naturels pour faire face aux impacts du changement climatique. Accessibles, peu coûteuses et adaptées à tous les types d’environnements (littoraux, zones forestières, bassins versants ou espaces urbains) elles permettent d’absorber les chocs climatiques tout en favorisant la biodiversité, la cohésion sociale et le développement local.

Un espace inédit de dialogue et de co-construction

Les ASSISES’ACICT, organisées du 16 au 18 septembre, en plusieurs temps forts, plénières, panels de discussion, ateliers et tables rondes, constituent un véritable espace de dialogue, de formation et de co-construction.

Un atelier de formation, conçu comme un « living lab », est organisé en parallèle des travaux pour renforcer les compétences des acteurs locaux, notamment en matière de gestion des écosystèmes forestiers, littoraux et hydriques. Cette approche collaborative implique des partenaires académiques, des représentants institutionnels, des élus et des membres de la société civile, réunis pour concevoir des solutions sur mesure et reproductibles.

Vers un Policy Paper de plaidoyer

L’événement ambitionne l’élaboration d’un Policy Paper co-construit avec l’ensemble des parties prenantes locales, incluant les élus des conseils locaux, les représentants des communes bénéficiaires du projet ACICT, ainsi que des experts et acteurs de la société civile. Ce document stratégique visera à inscrire durablement les Solutions fondées sur la Nature (SfN) dans les politiques locales d’adaptation au changement climatique, tout en intégrant des principes d’équité, de genre et d’inclusion sociale. Un argumentaire de plaidoyer accompagnera cette démarche, en vue de soutenir la prise de décision publique et de proposer un cadre juridique et institutionnel propice à leur mise en œuvre.

Des résultats concrets attendus

Au-delà des recommandations, les résultats attendus sont concrets : renforcer les capacités techniques des acteurs locaux, en particulier des femmes et des jeunes ; améliorer la gouvernance climat à différents niveaux ; créer un réseau national d’échange sur les bonnes pratiques SFN ; et tirer profit de l’expertise canadienne en matière de conciliation entre développement local et protection de la nature.

Les premières ASSISES’ACICT incarnent ainsi une dynamique nouvelle : celle d’un changement de paradigme où la nature devient un véritable allié de l’action publique. En mobilisant les territoires, en renforçant les capacités locales et en instaurant un dialogue structurant entre tous les acteurs, la Tunisie pose les bases d’une adaptation climatique plus juste, plus efficace et plus durable.





