Tunisie Telecom, un acteur majeur dans l’économie numérique nationale

Le secteur des télécommunications en Tunisie vit une étape charnière avec la transition vers les technologies de la fibre optique, considérée comme la colonne vertébrale de l’Internet très haut débit. Dans ce cadre, Tunisie Telecom met en œuvre une stratégie ambitieuse reposant sur la migration progressive du réseau cuivre traditionnel vers un réseau moderne basé sur la fibre optique, une étape qui constitue un véritable levier pour le processus de transformation numérique national.

Cette transition renforce également la position de la Tunisie en tant que hub régional prometteur dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, car l’investissement dans la fibre optique représente une base solide pour le lancement de projets de villes intelligentes et de systèmes de transport intelligents, autant d’enjeux d’avenir qui ne peuvent être réalisés sans une infrastructure performante.

Tunisie Telecom, acteur principal dans l’économie numérique nationale

Le passage de Tunisie Telecom du cuivre à la fibre optique traduit une vision stratégique à long terme qui fait de l’opérateur bien plus qu’un simple fournisseur de service de télécommunications: il devient un acteur essentiel dans l’édification de l’économie numérique nationale.

Cette démarche stratégique ne se limite pas uniquement à l’amélioration de la vitesse d’Internet pour les abonnés, mais vise à moderniser l’ensemble du réseau national, permettant ainsi le lancement des services de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) et des applications intelligentes. En décembre 2023, Tunisie Telecom a marqué une première en lançant le premier test du service “GIGA RAPIDO” à 1 gigabit par seconde, confirmant ainsi son leadership dans la fourniture de solutions numériques avancées.

Une forte croissance des indicateurs

Afin d’assurer une qualité optimale des services Internet pour tous ses clients et pour ses partenaires institutionnels, publics comme privés, Tunisie Telecom a déployé plus de 60 000 km de fibre optique, couvrant l’ensemble des régions de la république sans exclusion.

Le service fibre optique a enregistré un fort engouement, notamment grâce à la généralisation de sa couverture à travers des projets réalisés dans chaque gouvernorat.

Une large panoplie d’offres Fibre

Le service fibre optique offre aux entreprises comme aux particuliers des débits très élevés, garantissant des performances optimales pour diverses applications numériques, et assurant à tous les utilisateurs – en particulier les élèves et les étudiants – une connexion stable et puissante, adaptée aux usages modernes tels que le streaming, l’e-learning et les applications interactives.

Tunisie Telecom propose ainsi une gamme variée d’offres Fibre à des prix adaptés, répondant au mieux aux attentes de ses clients.





