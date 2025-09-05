Français
News - 05.09.2025

Sommet russo-arabe à Moscou en octobre prochain

Le président Vladimir Poutine a convié les dirigeants des pays arabes à un sommet russo-arabe — le premier du genre — à Moscou le 15 octobre prochain. Selon Poutine, cette réunion doit renforcer la coopération “mutuellement bénéfique” entre la Russie et les États arabes tout en favorisant la paix, la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les discussions devraient porter sur plusieurs domaines stratégiques, notamment la coopération énergétique, le commerce et les investissements, la sécurité régionale, la diplomatie et la stabilité politique, ainsi que la technologie, les infrastructures, l’alimentation et l’eau.
 

1 Commentaire
Les Commentaires
Nour - 05-09-2025 12:37

Singapour, important investisseur en Chine, est également courtisé par les puissances occidentales. La Tunisie devrait diversifier ses relations au-delà des partenaires traditionnels (UE, États-Unis, certains pays arabes). Participer, même en tant qu’observateur, au dernier sommet de l’OCS aurait été une opportunité. La jeunesse tunisienne a besoin de canaux de communication pour s’émanciper et s’adapter aux transformations futures.

