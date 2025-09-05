Sommet russo-arabe à Moscou en octobre prochain

Le président Vladimir Poutine a convié les dirigeants des pays arabes à un sommet russo-arabe — le premier du genre — à Moscou le 15 octobre prochain. Selon Poutine, cette réunion doit renforcer la coopération “mutuellement bénéfique” entre la Russie et les États arabes tout en favorisant la paix, la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les discussions devraient porter sur plusieurs domaines stratégiques, notamment la coopération énergétique, le commerce et les investissements, la sécurité régionale, la diplomatie et la stabilité politique, ainsi que la technologie, les infrastructures, l’alimentation et l’eau.

