News - 10.09.2025

Tahar Bekri: Arbres

Tahar Bekri: Arbres

Il y a ceux qui vous plantent
pour célébrer la terre
embellir le regard
accueillir les oiseaux

Il y a ceux qui vous coupent 
à la tronçonneuse
pour spolier la terre
Construire leurs mensonges de pierre

Il y a ceux qui vous élèvent
Racines et cimes jusqu'aux nuages
Compagnons de l'ai et du vent
Jardins bois bosquets et forêts

Il y a ceux qui vous rasent
pour tromper la mémoire
Pervertir l'Histoire
La peupler de colonies

Il y a ceux qui vous nourrissent
de leur courage
Contre l'érosion et les tempêtes
Feuillage après feuillage

Il y a ceux qui vous sacrent
Hommage aux ancêtres
Arbres à pain pommiers d’eau
Cyprès centenaires citronnier solaires

Il y a ceux qui vous brûlent
Pour atteindre  les fugitifs
Semer leurs graines de balles 
Dans les champs de haine

Il y a ceux qui nient votre présence
Vous arrachent
pour prouver la leur
Armes  à volonté humains tués  et bottes d'enfer

© Tahar Bekri
 

