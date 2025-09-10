Tahar Bekri: Arbres

Il y a ceux qui vous plantent

pour célébrer la terre

embellir le regard

accueillir les oiseaux

Il y a ceux qui vous coupent

à la tronçonneuse

pour spolier la terre

Construire leurs mensonges de pierre

Il y a ceux qui vous élèvent

Racines et cimes jusqu'aux nuages

Compagnons de l'ai et du vent

Jardins bois bosquets et forêts

Il y a ceux qui vous rasent

pour tromper la mémoire

Pervertir l'Histoire

La peupler de colonies

Il y a ceux qui vous nourrissent

de leur courage

Contre l'érosion et les tempêtes

Feuillage après feuillage

Il y a ceux qui vous sacrent

Hommage aux ancêtres

Arbres à pain pommiers d’eau

Cyprès centenaires citronnier solaires

Il y a ceux qui vous brûlent

Pour atteindre les fugitifs

Semer leurs graines de balles

Dans les champs de haine

Il y a ceux qui nient votre présence

Vous arrachent

pour prouver la leur

Armes à volonté humains tués et bottes d'enfer

© Tahar Bekri

