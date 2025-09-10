Tahar Bekri: Arbres
Il y a ceux qui vous plantent
pour célébrer la terre
embellir le regard
accueillir les oiseaux
Il y a ceux qui vous coupent
à la tronçonneuse
pour spolier la terre
Construire leurs mensonges de pierre
Il y a ceux qui vous élèvent
Racines et cimes jusqu'aux nuages
Compagnons de l'ai et du vent
Jardins bois bosquets et forêts
Il y a ceux qui vous rasent
pour tromper la mémoire
Pervertir l'Histoire
La peupler de colonies
Il y a ceux qui vous nourrissent
de leur courage
Contre l'érosion et les tempêtes
Feuillage après feuillage
Il y a ceux qui vous sacrent
Hommage aux ancêtres
Arbres à pain pommiers d’eau
Cyprès centenaires citronnier solaires
Il y a ceux qui vous brûlent
Pour atteindre les fugitifs
Semer leurs graines de balles
Dans les champs de haine
Il y a ceux qui nient votre présence
Vous arrachent
pour prouver la leur
Armes à volonté humains tués et bottes d'enfer
© Tahar Bekri
