Rania Toukebri: Les satellites, les données et l’après-IA

Invitée à la Conférence internationale de Tunis sur le rôle des forces armées dans la protection des civils, organisée les 10 et 11 juillet 2025 par le ministère de la Défense et les Nations unies, Rania Toukebri retiendra l’attention avec ses propos sur les satellites et le traitement des données. « Les satellites jouent un rôle très important, souligne-t-elle, dans la communication, la navigation et les données. Nous avons besoins de données actualisées à temps réel, et avec précision. La moindre imperfection aura de lourdes conséquences. Le plus important est cependant de partager ces données, de les confronter avec celles émanant d’autres sources et de les traiter convenablement pour pouvoir les utiliser sur le terrain. »

L’intelligence artificielle et la Machine Learning, estime Rania Toukebri, sont très efficientes. Il faudrait former non seulement les analystes pour qu’ils les maîtrisent, mais aussi un public plus large. La grande question qu’elle pose, c’est comment protéger les données acquises par les satellites et quelle résilience possible si les satellites deviennent, pour une raison ou une autre, non opérationnelles.

Pour compléter ses connaissances, Rania Toukebri s’est initiée aux principes du droit de l’espace à l’Université McGill (Montréal). Elle a développé ses compétences en sécurité spatiale, et travaille déjà sur l’après-IA (plateforme neuromorphique…).

