BNA Assurances désormais sur la cote de la Bourse de Tunis

Après un long silence, la cloche de la Bourse de Tunis a retenti de nouveau ce jeudi 14 août 2025, marquant le démarrage des négociations sur le titre BNA Assurances, 75ème titre, introduit désormais sur le marché principal de la Cote. Cette introduction a été effectuée selon la procédure d’inscription directe.

La cérémonie de la cloche a été célébrée en présence d’intermédiaires en Bourse, de Tunisie Clearing, de dirigeants de la Bourse ainsi que de ceux de BNA. Le président du conseil d’administration de la société, Ahmed Ben Moulehem, ainsi que le directeur général, Faker Rais, étaient ravis de voir aboutir ce processus lancé avec conviction et efforts. Tout en visant l’accroissement de sa notoriété, BNA Assurance déclare chercher à travers cette introduction en Bourse, le renforcement de ses relations avec les différents acteurs du marché financier, et la liquidité de ses titres.

Le titre « BNA Assurances », indique la Bourse de Tunis, est négocié dans le Groupe de cotation « 12 » selon le mode fixing, dans le compartiment « A », sous le Code ISIN « TN0007680010 » et le Mnémonique « BNASS ».

