Chadli Laroussi: Leçons de vie d’un peuple, Nobel de la paix

2024: En Janvier 2024, Leaders écrivait sous le titre «la Tunisie brille par ses talents»: il n'est de richesse que d'hommes… et de femmes. La Tunisie a la chance d’en être féconde, d’en être fière. Deux illustres Tunisiens viennent de se distinguer. Le premier, Moungi Bawendi, a reçu avec deux autres coéquipiers le Prix Nobel de chimie 2023. Le second, Haykel Ben Mahfoudh, a été élu juge à la Cour pénale internationale (CPI). Il sera le premier juge tunisien et arabe à y siéger(1). Rendant compte de la visite en Tunisie au mois de Mai 2024 de Moungi Bawendi, Leaders titrait «Moungi Bawendi: leçons de vie d’un Nobel de chimie» et lui consacrait un dossier digne de son parcours exceptionnel(2).

2015: Cette distinction d’un enfant issu du peuple tunisien vient confirmer la singularité de notre peuple qui est à ce jour le seul peuple au monde à avoir reçu le prix Nobel de la paix, remis en 2015 au Quartet du dialogue national tunisien.

1928: Bien avant cela, «Charles Nicolle, expatrié en Tunisie dès le début du siècle dernier pour prendre la direction de l'Institut Pasteur de Tunis où il avait passé toute sa carrière, en tant que médecin-chercheur, avait découvert que les poux étaient le principal vecteur de l'épidémie de typhus qui sévissait dans le pays... ce qui lui valut l'attribution en 1928 du prix Nobel de médecine. Et c'est dans cette terre de Tunisie -qu'il n'a jamais voulu quitter- qu'il repose à ce jour, face à son laboratoire, sous une épitaphe ornée des rameaux entrelacés d'un pommier et d'un olivier, symboles respectifs de sa Normandie natale et de son pays d'adoption : la Tunisie»(3). Ce qui confirme, s’il en est, la sentence d’Averroès (1126-1198) qui dit que «Le savoir acquis dans un pays étranger peut être une patrie et l’ignorance peut être un exil vécu dans son propre pays», comme mentionné dans le thème du savoir de l’ouvrage «Leçons de vie: apophtegmes et maximes à méditer»(4).

Ainsi, la Tunisie, en moins d’un siècle, s’est vue attribuer le prix Nobel de la paix à tout son peuple et deux prix Nobel scientifiques, l’un à un Tunisien de souche qui a mené toutes ses recherches à l’étranger et l’autre à un Tunisien d’adoption qui a mené toutes ses recherches en Tunisie. Telles sont les Leçons de vie d’un peuple nourri de sa Tunisianité, cette spécificité qui a fait de la Tunisie une terre d’ouverture et de rencontre, un creuset du savoir et un terreau fertile pour accueillir et féconder les civilisations qui s’y sont succédé ainsi que les civilisations des pays qui ont accueilli ses propres enfants. N’a-t-on pas dit que «Notre terre conquiert tous ceux qui se hasardent à la conquérir»?(5)

Chadli Laroussi

1) https://www.leaders.com.tn/article/35506-2024-la-tunisie-brille-par-ses-talents

2) https://www.leaders.com.tn/le_mensuel_feuilletez_le

3) https://www.editions-harmattan.fr/livre-un_prenom_pour_exister_hommage_au_peuple_laureat_du_prix_nobel_de_la_paix_2015_chadli_laroussi-9782343086316-50201.html

4) https://www.leaders.com.tn/article/35847-chadli-laroussi-lecons-de-vie

5) https://www.turess.com/fr/letemps/99859

