Dans le cadre de la campagne du Groupe QNB « Le Pacte Bleu »

QNB Tunisia organise des activités pour enfants autour de l’importance de la protection de l’environnement marin

Tunis, le 11 août 2025 – Dans le cadre de l’initiative « #QNBBluePledge – Le Pacte Bleu », lancée par le Groupe QNB, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et d’Afrique, pour sensibiliser à l’importance de préserver l’environnement marin dans tous les pays où il est présent, QNB Tunisia a organisé diverses activités pour enfants sous le thème « Les Petits Gardiens de la Mer ».

Mme Heba Al-Tamimi, Directrice Générale Adjointe en charge de la Communication au sein du Groupe QNB, a déclaré:

« L’initiative Le Pacte Bleu reflète l’engagement du Groupe QNB à ancrer les normes de durabilité environnementale et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à l’équilibre entre croissance économique et protection de l’environnement, conformément à la Vision du Qatar au Changement Climatique.

Cette démarche illustre le lien entre notre marque bancaire et le concept d’affaires durables, ainsi que notre rôle moteur dans la conduite du changement positif dans les pays où nous opérons, à travers le soutien d’initiatives locales visant à protéger l’environnement. »

« Les Petits Gardiens de la Mer » en Tunisie

QNB Tunisie a organisé plusieurs activités ludiques à destination des enfants des collaborateurs, sous le slogan « Les Petits Gardiens de la Mer », afin de développer leur créativité et de renforcer leur conscience sur l’importance de protéger les plages et de préserver les ressources environnementales.

Lors de ces ateliers, les enfants ont participé à diverses activités éducatives et manuelles, créant des œuvres artistiques sous la supervision d’experts de l’association Les Profondeurs pour la Plongée. L’objectif : stimuler leur curiosité et approfondir leur compréhension des défis environnementaux liés aux océans et aux mers.

Les enfants ont également signé le Pacte Bleu, exprimant ainsi leur engagement à protéger l’environnement marin et à adopter de simples bonnes pratiques pour préserver la mer pour les générations futures, se préparant ainsi à devenir les ambassadeurs environnementaux de demain.

Du lancement à Doha à un déploiement international

Le Groupe QNB a lancé Le Pacte Bleu à la Tour du Musée, dans la capitale qatarie, Doha. Les collaborateurs y ont lâché des « bouteilles à souhaits » contenant leurs messages et aspirations pour un environnement marin durable pour les générations futures.

À travers les réseaux sociaux de QNB, les employés ont également diffusé des messages invitant à adopter des pratiques écoresponsables face à la menace croissante que fait peser la pollution sur les écosystèmes marins.

Des initiatives à travers le réseau international du Groupe QNB

Pendant deux semaines, plusieurs filiales et succursales internationales ont organisé des activités incluant des conférences éducatives et des ateliers artistiques pour sensibiliser les communautés locales à la protection de l’environnement marin.

• QNB Égypte a mené une initiative sur la plage d’El-Alamein, encourageant l’adoption de pratiques durables pour préserver le littoral et partageant sur les réseaux sociaux des messages de sensibilisation afin d’inciter le public à agir par de petits gestes pour protéger la mer et la planète.

• En Indonésie, depuis la plage d’Ancol sur la mer de Java, QNB Indonésie a organisé un atelier ouvert aux employés et à leurs enfants autour de la lutte contre la pollution plastique, notamment celle causée par les plastiques à usage unique.

• En Turquie, QNB Turquie a proposé aux enfants une activité en pleine nature, dans la forêt de Belgrade – l’une des plus grandes réserves naturelles d’Istanbul – sous le slogan « Juillet sans plastique ».



