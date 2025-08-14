Elyes Ghariani - Puissance économique, faiblesse stratégique : l’Europe dépassée ?

Le constat d’une Europe marginalisée

Au début du XXIe siècle, l’Europe, autrefois au cœur de la puissance économique mondiale, semble désormais reléguée au rang d’observatrice sur la scène internationale. Face à des crises majeures — la guerre en Ukraine, le conflit du Moyen-Orient ou les tensions entre Israël et l’Iran — l’Union Européenne paraît souvent impuissante, enfermée dans une diplomatie stérile et dénuée d’impact. Ce décalage entre son poids économique et son rôle géopolitique soulève une question essentielle : pourquoi l’Europe, malgré sa richesse et son histoire, peine-t-elle à peser réellement sur les décisions qui façonnent le monde ?

Cette interrogation s’inscrit dans un contexte historique où l’Europe, qui a dominé le monde du XVe au XIXe siècle, a vu son rôle évoluer profondément. La construction européenne, unique par son intégration entre États, a renforcé la stabilité et la prospérité du continent, mais peine à émerger comme une puissance géopolitique autonome. Dans un monde marqué par la montée des puissances à gouvernance plus rigide et le retour des logiques de force, la diplomatie multilatérale et le soft power ne suffisent plus à assurer son influence et sa sécurité.

Cette mutation dépasse les seuls contours du continent européen: elle touche également ses voisins et partenaires, pour lesquels une Europe forte, unie et souveraine demeure un pilier de stabilité, de prospérité et de sécurité partagée. Depuis la rive sud de la Méditerranée, il apparaît avec acuité que les orientations à venir de l’Europe auront des effets bien au-delà de ses frontières.

’heure est venue d’esquisser une nouvelle vision, capable de conjuguer puissance et sens des responsabilités, dans un monde de plus en plus incertain où la stabilité régionale dépendra aussi de l’agilité européenne face aux défis émergents.

Les échecs diplomatiques européens: une stratégie inadaptée au monde actuel

L’impasse sur le nucléaire iranien (2003-2025)

Depuis 2003, l’Union européenne — avec un rôle moteur joué par Paris, Londres et Berlin — s’est efforcée de contenir la progression du programme nucléaire iranien en combinant dialogue diplomatique et pressions économiques. Malgré deux décennies d’efforts soutenus, les avancées sont restées fragiles et les accords conclus n'ont pas permis de stabiliser durablement la situation.

L’évolution récente du contexte, marquée notamment par des interventions extérieures, a mis en lumière les limites d’une approche européenne souvent reléguée au second plan par des dynamiques géopolitiques pilotées par d’autres grandes puissances.

Une marginalisation dans la crise israélo-iranienne

Face à une escalade militaire inédite entre Israël et l’Iran, l’Europe tente d’endosser un rôle modérateur, multipliant les appels au dialogue et à la désescalade. Mais après plusieurs jours de frappes israéliennes sur des sites iraniens sensibles, suivis de ripostes massives par missiles et drones, l’Union Européenne peine à influencer le cours des événements.

Le conflit a pris une nouvelle dimension avec les frappes américaines visant des installations clés du programme nucléaire iranien, accentuant son caractère international. Dans ce contexte, l’Europe reste largement en marge des décisions stratégiques, ce qui alimente le sentiment d’un déclin de son influence diplomatique. Tandis que les grandes puissances s’impliquent activement, les réactions européennes demeurent discrètes et sans réel impact, révélant un manque de moyens et de leviers pour peser sur une crise dominée par des logiques militaires et géopolitiques qui la dépassent. L’Union apparaît davantage comme spectatrice que comme acteur influent sur la scène internationale.

Des faiblesses structurelles persistantes

Au-delà de chaque crise, la diplomatie européenne souffre de fragilités profondes. Exiger l’unanimité entre 27 États aux intérêts divergents complique et ralentit toute prise de décision, empêchant l’UE d’élaborer des positions fortes et réactives. L’Union Européenne apparaît souvent comme un acteur désordonné, sans stratégie claire ni tactiques adaptées aux réalités géopolitiques actuelles. Cette absence de vision commune affaiblit non seulement la diplomatie européenne, mais alimente aussi le sentiment d’une Europe incapable de jouer un rôle digne de son poids économique.

La faiblesse militaire européenne: des moyens en décalage avec les défis actuels

Un soutien à l’Ukraine, mais une empreinte limitée

Depuis 2022, l’UE a mobilisé près de 48 milliards d’euros et contribué à la formation de plus de 70 000 soldats ukrainiens pour appuyer Kiev. Malgré l’ampleur de cet effort, l’impact sur le terrain demeure limité : l’Europe parvient à réunir des ressources, mais peine à les transformer en force opérationnelle décisive.

Son soutien reste principalement axé sur la fourniture d’équipements légers et de formation, laissant les systèmes stratégiques majeurs à la charge des États-Unis, qui conservent le leadership dans la gestion du conflit. Cette réalité met en lumière une dépendance structurelle qui confine l’Europe à un rôle d’appoint plutôt que d’acteur central.

Des capacités stratégiques à la traîne

Au-delà de l’Ukraine, les armées européennes manquent de moyens lourds et de technologies avancées, alors que les conflits contemporains exigent missiles, drones et systèmes de défense sophistiqués. À cela s’ajoute une industrie de défense morcelée: éclatée entre de multiples acteurs nationaux concurrents, elle peine à innover et à s’intégrer, malgré un chiffre d’affaires global de plus de 600 milliards d’euros mais une croissance anémique. Cette fragmentation empêche la naissance d’une force européenne cohérente face aux géants américain, russe ou chinois.

Pour y remédier, l’Union a lancé des initiatives comme le plan « Rearm Europe » doté d’une enveloppe de 500 milliards d’euros. Mais ces projets restent balbutiants et se heurtent à la complexité politique du continent, où les intérêts nationaux continuent de primer sur la vision collective.

Les échecs d’interventions passées

Les limites militaires de l’Europe se révèlent aussi dans son historique d’engagements extérieurs. En Libye, l’intervention de 2011, d’abord saluée, s’est vite transformée en chaos faute de stratégie post-conflit, provoquant l’effondrement de l’État libyen et une crise migratoire majeure. En Syrie, l’Europe est restée en retrait, laissant États-Unis, Russie, ainsi que les acteurs régionaux, notamment la Turquie, l’Iran et Israël, peser de tout leur poids sur le déroulement et l’issue de la crise. Plus récemment, la demande de départ forcé des forces européennes, notamment françaises, conjuguée à l’émergence du groupe Wagner, a accentué le recul de l’influence européenne dans cette zone stratégique.

Ainsi, entre moyens dispersés, dépendance à l’égard de partenaires extérieurs et interventions sans suite, l’Europe peine encore à s’imposer comme un acteur militaire à la hauteur de ses ambitions.

Les causes profondes de l’impuissance européenne

Un cadre institutionnel qui freine l’action

Au centre des difficultés européennes se trouve une architecture institutionnelle mal adaptée aux exigences du monde d’aujourd’hui.

La règle de l’unanimité, qui impose l’accord des 27 États pour toute décision de politique étrangère, freine la réactivité et l’ambition collective. Ce mécanisme, censé protéger la souveraineté nationale, devient dans la pratique un obstacle à toute initiative forte. Résultat: chaque capitale défend ses priorités, empêchant l’émergence d’un leadership européen et d’une stratégie commune cohérente. Au lieu d’une voix unique, l’Europe s’exprime en vingt-sept agendas nationaux, diluant son influence sur la scène internationale. L’image est frappante : comme l’a ironisé Henry Kissinger, « l’Europe ? Quel indicatif de téléphone? » — une métaphore qui illustre l’absence d’une voix unique, forte et audible.

Des principes éprouvés… mais dépassés

L’Europe a longtemps misé sur le « soft power » — le dialogue, la culture, l’économie — pour façonner son environnement. Or, dans un contexte où les rapports de force et la puissance militaire reviennent au premier plan, cette approche montre ses limites: l’Europe se retrouve spectatrice, face à des acteurs qui préfèrent l’action directe, parfois coercitive, pour défendre leurs intérêts. Son attachement au multilatéralisme et au consensus, autrefois sources de stabilité, se heurte désormais à la montée de régimes qui n’hésitent pas à contourner les règles. Ce pacifisme structurel, hérité de l’après-guerre, peut, malgré ses valeurs, limiter l’Europe dans un monde où la force demeure un facteur déterminant.

Une dépendance persistante envers les États-Unis

Enfin, la sécurité de l’Europe reste étroitement liée aux États-Unis. Malgré une volonté affirmée de renforcer la solidarité transatlantique, confirmée lors du sommet de l’OTAN à La Haye, le rapport reste déséquilibré. L’Europe doit souvent s’ajuster à des priorités américaines changeantes, ce qui freine son autonomie stratégique et place régulièrement ses intérêts en second plan.

Dans ce contexte, il apparaît que l’évolution de la défense européenne vers davantage d’autonomie, ainsi qu’un renforcement de la cohérence de sa politique extérieure, restent des enjeux majeurs, tout en conservant une coopération étroite avec Washington.

Les conséquences de cette impuissance sur l’avenir européen

Une crédibilité internationale en déclin

L’Europe peine à maintenir son influence diplomatique dans des zones sensibles comme les Balkans, où elle n’a pas su imposer de solutions durables au Kosovo ni stabiliser efficacement la Bosnie-Herzégovine, laissant le champ libre à la Russie et à la Turquie.

Ce recul s’étend bien au-delà : exclue des négociations majeures au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, l’Union européenne voit son rôle de puissance mondiale sérieusement remis en cause.

Malgré son poids économique, elle reste un « géant économique » privé d’influence diplomatique significative pour façonner l’ordre mondial.

Une sécurité remise en question

L’impuissance européenne va au-delà de l’image : elle fragilise la sécurité du continent. Les conflits non résolus aux portes de l’Union, comme en Ukraine ou dans le Caucase, déstabilisent la région et menacent la paix. Cette instabilité favorise des interventions étrangères, telles que cyberattaques et campagnes de désinformation, auxquelles l’Europe est particulièrement vulnérable.

Par ailleurs, une forte dépendance énergétique à des fournisseurs situés dans des zones sensibles ouvre la porte à des pressions et chantages, où l’énergie devient un levier d’influence politique, accentuant la fragilité et la dépendance européennes.

Une remise en cause du projet européen

Cette situation met en lumière des tensions internes au sein de l’Union, liées à la diversité des intérêts nationaux et à la difficulté de trouver des positions communes face aux grands défis actuels. Cela montre les limites du fonctionnement collectif européen, notamment lorsqu’il s’agit d’agir rapidement ou de parler d’une seule voix.

Dans ce contexte, une réflexion sur ce qui rassemble les Européens – leur identité commune, leurs valeurs et leur rôle dans le monde – semble nécessaire. Les difficultés à protéger les intérêts partagés, à défendre les principes fondateurs ou à assurer la sécurité des citoyens affaiblissent parfois la dynamique du projet européen.

Si aucun ajustement politique ou stratégique n’est engagé, l’Union pourrait voir son influence décliner à l’extérieur, tout en affrontant des tensions internes qui risquent d’affecter sa cohésion et sa capacité d’action à long terme.

Perspectives et solutions: vers une Europe géopolitique ?

Réformes institutionnelles nécessaires

Certaines voix estiment que des réformes institutionnelles pourraient améliorer la capacité de l’Europe à réagir face aux défis internationaux. Par exemple, la règle de l’unanimité qui régit les décisions en politique étrangère est parfois jugée trop contraignante, limitant la rapidité d’action nécessaire dans un contexte géopolitique complexe. Adapter ce fonctionnement pourrait permettre à l’Union de répondre plus efficacement aux crises en réduisant les risques de blocage.

Par ailleurs, le rôle du Haut Représentant pour les affaires étrangères est souvent présenté comme un levier clé pour renforcer l’unité diplomatique de l’Europe. Donner plus de pouvoirs et de ressources à cette fonction pourrait aider à affirmer une voix européenne plus cohérente à l’international. Enfin, le projet d’un Conseil de Sécurité européen, capable de prendre des décisions stratégiques de manière plus rapide, est aussi évoqué comme un moyen de mieux coordonner les réponses politiques et militaires face aux enjeux actuels.

Développement des capacités militaires

Pour renforcer son autonomie stratégique, l’Europe doit renforcer ses capacités militaires. Lors du récent sommet de l’OTAN à La Haye, les pays membres se sont engagés à consacrer 5 % de leur PIB pour la défense d’ici 2035, un objectif bien plus ambitieux qu’avant. Ce nouvel effort vise à moderniser les armées, investir dans les technologies de pointe et moins dépendre des fournisseurs étrangers, en particulier des États-Unis.

Par ailleurs, l’Europe cherche à mieux intégrer son industrie de défense grâce à des projets communs, pour créer de nouvelles synergies, stimuler l’innovation et renforcer la compétitivité globale du secteur.

Enfin, la création d’une force d’intervention rapide, capable d’opérer de manière autonome, est aussi envisagée comme un signe fort de la volonté européenne d’être plus réactive face aux crises.

Redéfinition de la stratégie européenne

Au-delà des moyens matériels, certains experts estiment que l’Europe devra peut-être revoir sa stratégie géopolitique face à l’évolution des rapports de force mondiaux. L’idée d’autonomie stratégique, défendue par plusieurs responsables européens, apparaît comme un objectif majeur, même si elle reste encore discutée. Cela signifie que l’Europe chercherait à protéger ses intérêts de façon plus indépendante, en élaborant une politique étrangère et de sécurité moins liée à Washington.

Ce réalisme géopolitique implique aussi d’adapter ses alliances en diversifiant ses partenariats internationaux, tout en maintenant un équilibre prudent. Réduire la dépendance aux États-Unis ne veut pas dire s’isoler, mais renforcer la capacité à dialoguer et négocier avec tous les acteurs mondiaux, selon les intérêts propres de l’Europe.

Refonder l’Europe géopolitique: une nécessité partagée

L’Europe se trouve à un moment charnière, appelée à faire des choix décisifs quant à son rôle dans un monde en pleine recomposition.

Les crises, de l’Ukraine au Moyen-Orient, ont mis en lumière un écart persistant entre les ambitions de l’Union Européenne et la réalité d’un ordre international fondé sur des rapports de force. Pour les pays du Sud de la Méditerranée, qui partagent avec l’Europe des liens historiques, culturels et économiques profonds, l’émergence d’une Europe forte, cohérente et souveraine représente un atout majeur pour la stabilité régionale.

À défaut d’une réorientation stratégique et institutionnelle, l’Union risque de rester prisonnière de son image de « géant économique mais nain diplomatique », cantonnée à un rôle secondaire, affaiblie dans sa capacité d’influence sur les grands enjeux de sécurité, de développement et de transition. Or, les défis d’aujourd’hui — qu’ils soient climatiques, migratoires, énergétiques ou géopolitiques — ne connaissent pas de frontières.

C’est pourquoi le moment est venu d’engager, entre les deux rives de la Méditerranée, un dialogue renouvelé, fondé sur l’écoute, le respect mutuel et la volonté de bâtir ensemble des réponses communes. Face aux mutations de l’ordre mondial, seule une coopération sincère et équilibrée permettra de jeter les bases d’un avenir partagé, porteur de stabilité, de prospérité et de paix.

Elyes Ghariani

Ancien ambassadeur







