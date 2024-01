Moungi Bawendi: Un parcours d’excellence, surmontant l’échec et persévérant dans la recherche

La voie n’était pas toute lactée pour Moungi Bawendi. Couronné à 62 ans, avec deux de ses aînés, E. Brus (80 ans) et Alexei I. Ekimov (78 ans) du Prix Nobel de chimie 2023, il demeure humble, la voix douce, et la modestie chevillée au corps. En apprenant la bonne nouvelle le mercredi 6 octobre dernier, il n’a rien changé à son programme, se présentant à 9 heures du matin précises à son cours d'introduction à la mécanique quantique, au Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge aux Etats-Unis d’Amérique.

Les racines profondes de Moungi Bawendi sont ancrées dans la ville de Tazerka, entre Korba et Nabeul, au cœur du Cap Bon. C’est là que vit encore la vieille famille dont son père, Mohamed Salah Bawendi, est originaire. Brillant mathématicien, il avait enseigné en Tunisie, puis en France, avant de s’installer avec sa famille aux Etats-Unis d’Amérique.

Moungi Bawendi est né à Paris en 1961 d'une mère française et d'un père tunisien. Il a grandi entre Paris, Tunis et Nice avant d'émigrer à l'âge de 10 ans dans l'Indiana, où son père enseignait les mathématiques à l'université de Purdue. Il a obtenu son diplôme à Harvard en 1982 et son doctorat à l'université de Chicago en 1988.

Le lauréat du prix Nobel, rapportent les médias, a échoué à son premier examen de chimie alors qu'il était en première année à l'université de Harvard, obtenant 20 sur 100, la plus mauvaise note de la classe. M. Bawendi avait si facilement réussi tous ses examens de chimie au lycée qu'il ne s'est pas préparé pour l'examen de Harvard, a-t-il rappelé lors d'une conférence de presse organisée pour célébrer son prix Nobel de chimie. «J'ai pensé : "Oh mon Dieu, c'est la fin pour moi"», a-t-il déclaré à propos de l'examen de Harvard. «Je connaissais la matière, mais je ne savais pas comment m'entraîner pour les examens. J'ai appris à le faire. Après cela, j'ai eu des centaines de points à chaque examen, en gros».

Moungi Bawendi a reçu le Nobel de Chimie pour la découverte et la synthèse de "points quantiques", de minuscules particules utilisées dans toute une série de technologies. Les deux autres lauréats avec lui sont Louis E. Brus, professeur à l'université Columbia, et Alexei I. Ekimov, de Nanocrystals Technology Inc. à New York.

La réussite de M. Bawendi dans ses études de chimie de premier cycle l'a conduit à un programme de doctorat à l'université de Chicago et à un stage d'été dans les célèbres laboratoires Bell du New Jersey dans les années 1980. C'est là qu'il a rencontré pour la première fois Brus, co-récipiendaire du prix Nobel, et qu'il s'est intéressé à l'énigme des points quantiques, de minuscules cristaux qui peuvent être manipulés pour émettre différentes couleurs de lumière. L'environnement des laboratoires Bell était différent de celui du monde universitaire, car les experts interagissaient dans de nombreux domaines. «Il y régnait une atmosphère d'énergie et de science», a déclaré M. Bawendi. «C'est pourquoi, lorsqu'il a fallu postuler pour un poste postdoctoral, j'étais impatient d'y retourner.»

Bawendi a rejoint le département de chimie du MIT en tant que professeur en 1990, où ses recherches se sont concentrées sur de nouvelles méthodes pour créer une grande quantité de points quantiques de taille identique. En 1993, il a trouvé la bonne recette avec une équipe d'étudiants. «Il y a eu beaucoup d'essais, d'erreurs et d'échecs», explique-t-il. «Lorsque je suis arrivé au MIT, pratiquement rien ne fonctionnait et nous devions tout réinventer. Et c'est grâce à ce processus de réinvention, sur une période de quelques années, que nous sommes arrivés là où nous devions être».

Après un article publié en 2002 par Bawendi et son collègue Vladimir Bulović, professeur au MIT, qui explorait l'utilisation des points quantiques dans les diodes électroluminescentes, certaines des premières applications commerciales de ces minuscules cristaux concernaient les écrans d'ordinateur et de télévision. En 2004, les deux professeurs et quelques étudiants ont créé une société appelée QD Vision à Lexington pour développer une technologie d'affichage. Le premier téléviseur à points quantiques, présenté par Sony en 2013, utilisait la technologie de l'entreprise. Samsung a racheté QD Vision en 2016.

Aujourd'hui, les points quantiques sont couramment utilisés dans les téléviseurs et les moniteurs pour fournir les couleurs les plus vibrantes et les plus saturées, a déclaré Seth Coe-Sullivan, un ancien étudiant du MIT qui a travaillé avec Bawendi et a cofondé QD Vision. «Les produits commercialisés contenant des points quantiques représentent environ 60 [milliards] ou 80 milliards de dollars», a déclaré M. Coe-Sullivan. Bawendi était brillant mais aussi humble, a déclaré son cofondateur. «Il parle si doucement qu'il faut se pencher pour entendre ce qu'il dit», a déclaré M. Coe-Sullivan, aujourd'hui cofondateur et directeur général d'une autre start-up spécialisée dans les points quantiques et basée dans le Michigan.

