Advans Tunisie célèbre 10 ans d’inclusion financière et annonce une nouvelle gouvernance

À l’occasion de son 10e anniversaire, Advans Tunisie, institution de microfinance de référence, célèbre une décennie d’engagement en faveur de l’inclusion financière en Tunisie. Cet anniversaire marque également une étape majeure dans la gouvernance de l’institution avec la nomination de Grégoire Danel-Fedou à la présidence du Conseil d’administration, succédant à Claude Falgon, fondateur d’Advans Group et pionnier du développement d’Advans Tunisie.

Une décennie au service des entrepreneurs tunisiens

Depuis le démarrage de ses opérations en mars 2015, Advans Tunisie s’est imposée comme un acteur clé de la microfinance, offrant aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME) un accès simplifié à des solutions financières responsables, jusque-là inaccessibles via les établissements financiers traditionnels.

En dix ans, l’institution a su bâtir un réseau solide de 27 agences couvrant l’ensemble du territoire tunisien. Elle a octroyé plus d’un milliard de dinars de crédits en 10 ans et compte à fin juin plus de 35 500 clients actifs et une équipe de plus de 600 collaborateurs engagés. Advans Tunisie a aussi accompagné des milliers d’entrepreneurs, incluant commerçants, agriculteurs, artisans et industriels. Cette trajectoire remarquable illustre l’impact concret d’une microfinance responsable et inclusive au service du développement économique local.

L’action d’Advans Tunisie a été récemment saluée par plusieurs distinctions majeures, témoignant de son engagement envers ses clients et de sa solidité institutionnelle. L’institution a obtenu la Certification Client Protection Pathway (CPP) – Niveau Or, délivrée par l’organisme indépendant MFR accrédité par Cerise+SPTF, qui reconnaît la mise en œuvre de pratiques exemplaires en matière de protection des droits des clients. Elle s’est également vu décerner la certification MSI 20000 par l’organisme COCIFERT, une norme internationale attestant de la qualité de la situation financière de l’entreprise et de sa gestion durable.

Claude Falgon passe le flambeau à Grégoire Danel-Fedou

Claude Falgon a marqué l’histoire d’Advans Tunisie par sa vision et son engagement. Fondateur d’Advans Group et figure emblématique du secteur de la microfinance, Claude Falgon a joué un rôle déterminant dans la création et le développement d’Advans Tunisie.

« Advans Tunisie incarne pleinement notre mission : démocratiser l’accès aux services financiers pour tous les entrepreneurs tunisiens, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité. », déclare-t-il. « En dix ans, nos équipes tunisiennes ont prouvé qu’il est possible de concilier impact social et viabilité économique, en servant efficacement les entrepreneurs exclus du système financier traditionnel. Je suis particulièrement fier de voir comment Advans Tunisie est devenue une institution de confiance pour les Tunisiens. »

Grégoire Danel-Fedou, qui prend désormais la présidence du Conseil d’administration, dispose d’une solide expérience dans le secteur. Il a rejoint Advans International en 2003 et a occupé plusieurs postes opérationnels clés avant d’être nommé Directeur général délégué en 2018, avec la responsabilité de superviser l’ensemble des opérations du réseau africain, y compris celles d’Advans Tunisie. Membre actif du conseil d’administration de la filiale tunisienne depuis 2017, il a largement contribué à son orientation stratégique.

« C’est un honneur immense de succéder à Claude Falgon. Advans Tunisie démontre chaque jour l’excellence opérationnelle et un impact social mesurable. Notre priorité sera de continuer à innover pour mieux servir nos clients tunisiens et œuvrer à leur résilience face aux chocs climatiques, tout en renforçant notre présence dans les régions où les besoins de financement restent importants, notamment dans l’agriculture et l’entrepreneuriat féminin. »

Perspectives d’avenir

Forte de ses dix années d’expérience, Advans Tunisie regarde désormais vers l’avenir avec ambition. L’institution entend élargir davantage sa présence territoriale dans les zones à fort potentiel, notamment dans les milieux ruraux et agricoles, où les entrepreneurs restent largement en marge des circuits de financement classiques. Elle prévoit également de développer des produits financiers sur mesure, pensés pour répondre aux besoins spécifiques de segments encore peu servis comme les jeunes entrepreneurs ou encore les acteurs de l’économie verte.

La transformation digitale continuera à représenter un autre axe prioritaire. Advans Tunisie souhaite renforcer ses canaux numériques afin de faciliter l’accès aux services, améliorer l’expérience client et accroître la réactivité des équipes sur le terrain.

Par ailleurs, l’institution envisage de mettre en place davantage de services non financiers, notamment des programmes de formation, de coaching ou d’appui au développement commercial, pour accompagner ses clients au-delà du financement, notamment à travers l’implémentation de sa stratégie climat qui a pour objectif le renforcement de la résilience des clients face au changement climatique.

Enfin, tout en poursuivant son engagement social, Advans Tunisie continuera à consolider sa viabilité institutionnelle. L’objectif est de maintenir une gestion rigoureuse, un pilotage stratégique agile et une culture d’impact centrée sur le client, pour s’inscrire durablement comme le partenaire de confiance des entrepreneurs tunisiens.