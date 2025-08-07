Le Conseil International des Femmes Entrepreneures rend hommage aux femmes créatrices de valeur à l'occasion de la fête de la femme

Le Conseil International des Femmes Entrepreneures organise un événement sous le thème : « Les femmes créatrices de valeurs – Pour un avenir meilleur », le mardi 12 août 2025, à l’Hôtel Paris Concorde – Tunis, de 11h00 à 14h00.

Cet événement mettra à l'honneur des femmes inspirantes qui, à travers leurs parcours, ont joué un rôle clé dans le développement économique et social.

Les participantes auront l’occasion d’assister à des panels d’échange et des témoignages vivants de femmes leaders engagées pour un avenir durable et inclusif.

« Cet événement est une occasion de reconnaître le rôle de celles qui, dans la discrétion et l’efficacité, bâtissent, innovent et transmettent des valeurs », a déclaré Madame Rachida Jebnoun, Présidente du Conseil.

L’événement réunira un ensemble de femmes entrepreneures, des représentantes d’institutions nationales et internationales, ainsi que des actrices du changement.

Le programme comprendra également un aperçu exclusif de l’exposition internationale « Le Patrimoine Éternel de la Tunisie », qui met en lumière la richesse de l’héritage culturel tunisien. Cet aperçu marquera l’annonce officielle d’une exposition de pièces du patrimoine tunisien de grande valeur artistique, organisée par le Conseil International des Femmes Entrepreneurs à l’Institut du Monde Arabe à Paris en février 2026.

