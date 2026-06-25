La Muqaddima du management (II): Le cycle des dynasties corporatives ou l’art d’anticiper le déclin de la prospérité

Par Dhia Ahmed. Consultant International en Amélioration de la Performance des Entreprises - Dans notre premier volet, nous avions exploré la genèse de la performance collective à travers le concept de Asabiyya; ce ciment invisible qui arrache les organisations à leurs dérives féodales pour sceller l'alignement de leurs forces vives. Bâtir cette cohésion organique sous la contrainte du besoin ou dans l'élan de la conquête est une œuvre exigeante, mais elle porte en elle une clarté évidente. Le véritable défi stratégique commence lorsque cette tension créatrice s'apaise pour laisser place au succès.

C'est que, dans l'univers de la stratégie d'entreprise, le succès agit bien souvent comme un anesthésiant d'une redoutable efficacité. Lorsqu'une organisation atteint ses sommets de rentabilité et domine son marché, elle tend naturellement à sanctuariser ses acquis. Ce que les comités de direction qualifient alors de «saine gestion des risques» ou de «consolidation des acquis» n'est bien souvent que le prélude d'un assoupissement stratégique.

Pour comprendre cette dérive invisible mais systématique, il faut s'éloigner des manuels contemporains et relire la Muqaddima. Ibn Khaldoun y décrit la trajectoire des empires à travers un cycle immuable de temps, allant de la conquête initiale à l'effondrement final. Ce modèle n'est pas une simple chronique historique; c'est une modélisation systémique de l'entropie organisationnelle qui s'applique mot pour mot aux corporations modernes. Deux trajectoires, l'une politique et l'autre industrielle, illustrent magnifiquement cette dynamique de déclin.

Du mouvement initial à la sédentarisation des esprits

Le premier stade khaldounien est celui de la fondation et de la conquête. À cette étape, la structure est caractérisée par une agilité extrême, une frugalité assumée et une cohésion sans faille.

• Dans l'Histoire: Ce fut l'épopée des bâtisseurs de l'empire Almoravide. Sortis du désert saharien profond, ces guerriers frugaux et soudés par une foi commune conquirent des territoires immenses, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux plaines d'Andalousie. Leur cohésion primitive suppléait leur absence d'institutions complexes.

• Dans l'Industrie: C'est le destin initial de Kodak à la fin du XIXe siècle. Menée par George Eastman, l'entreprise bouscule le marché avec une invention d'une agilité folle: la pellicule souple et l'appareil de poche. Son slogan, «You press the button, we do the rest», brise les standards complexes de l'époque. L'organisation ne vit alors que pour capturer l'avenir.

Vient ensuite le stade de la consolidation et du monopole. La réussite valide le modèle initial. L'entreprise commence à s'institutionnaliser, à définir des fonctions, à recruter et à structurer sa croissance.

Puis, le troisième stade s'installe: celui de la prospérité et du repos. Le marché est conquis, les marges sont confortables, la rente est installée. C'est à cet instant précis que le piège khaldounien se referme. Le confort matériel modifie imperceptiblement les priorités : l'attention managériale, autrefois projetée vers l'extérieur, se retourne vers l'intérieur. On commence à sacraliser le statut social lié à la fonction plutôt que la valeur générée sur le terrain.

La bureaucratie comme codification de l'autosatisfaction

Le quatrième stade décrit par l’érudit tunisois est celui du contentement et de la répétition passive. L'organisation commence à déléguer son intelligence à son passé. Persuadée que les recettes d'hier sont des lois physiques éternelles, elle se contente de reproduire les gestes qui ont fait sa gloire.

• Dans l'Histoire: Les petits-enfants des rudes guerriers almoravides s'installent dans les palais raffinés de Cordoue et de Fès. Ils délèguent leur propre sécurité à des milices mercenaires, coupent les ponts avec leur base saharienne et remplacent l'esprit de corps par de complexes protocoles de cour. L'administration impériale s'alourdit de taxes pour financer un style de vie fastueux, déconnecté des réalités du terrain.

• Dans l'Industrie: Au sommet de sa gloire, Kodak réalise des marges colossales sur la chimie des pellicules argentiques. En interne, pourtant, un jeune ingénieur nommé Steven Sasson invente en 1975 le tout premier appareil photo numérique. Mais l'oligarchie des cadres de la chimie étouffe l'invention. Pourquoi investir dans une technologie incertaine quand la rente de l'argentique produit une telle prospérité ? Kodak choisit la répétition passive, protégeant son passé aux dépens de son avenir.

C'est ici que se produit la mutation systémique: les départements de support et de contrôle prennent le pas sur la création et les opérations. Le système s'alourdit d'une taxe invisible: le temps passé à justifier l'existence des structures internes. Dès lors, le cinquième et dernier stade s'ouvre inéluctablement: celui du gaspillage et de la déliquescence, où l'organisation, devenue incapable de s'adapter aux moindres variations de son environnement, s'effondre sous le poids de ses propres rigidités au premier choc technologique ou concurrentiel. Les Almoravides furent balayés par la nouvelle vague des Almohades; Kodak déposa le bilan en 2012, balayée par l'ère numérique qu'elle avait elle-même enfantée.

Le mirage du gain non opérationnel: l'illusion d'optique tunisienne

Ce déclin par épuisement de la valeur d'usage trouve aujourd'hui un écho saisissant dans l'analyse des résultats financiers de nombreuses grandes entreprises de notre tissu économique national. À première vue, leurs bilans affichent une santé insolente: les bénéfices nets augmentent, les dividendes sont distribués et les performances comptables rassurent les assemblées d'actionnaires. Pourtant, un examen clinique plus approfondi de la structure de ces revenus révèle un paradoxe alarmant. Une part croissante de cette rentabilité ne provient plus de l'excellence de leur cœur de métier ou d'un surcroît de productivité industrielle, mais d'arbitrages de trésorerie, de placements de court terme et de revenus purement financiers.

Cette déconnexion progressive de l’activité opérationnelle au profit de la sphère financière constitue une forme de croissance fictive. En choisissant de déléguer leur rentabilité à des produits financiers plutôt qu'à l'innovation de leurs processus réels, ces structures s'éloignent silencieusement de leur mission créatrice de valeur intrinsèque pour le marché. Pour Ibn Khaldoun, c'est le moment précis où la dynastie cesse de produire de la richesse par le commerce ou l'artisanat pour vivre de la manipulation des flux existants. C'est une anesthésie de l'esprit d'entreprise, où l'on préfère la sécurité stérile du rendement financier à la saine prise de risque opérationnelle, préparant ainsi l'obsolescence à long terme de l'outil industriel national.

Nuancer la stabilité: l'illusion du contrôle

Ce mirage de la rentabilité financière crée un biais cognitif redoutable au sein des états-majors : il confond de flatteuses performances de trésorerie avec la vitalité de l'outil de production. L'erreur la plus fréquente des équipes dirigeantes installées dans ce confort comptable est précisément de confondre la prévisibilité d'un rendement avec la performance globale de l'organisation. Une courbe de rentabilité globale linéaire sur plusieurs trimestres peut ainsi masquer une érosion silencieuse des compétences critiques, un désengagement des équipes et une perte d'agilité opérationnelle sur le terrain.

La stabilité absolue, dans un écosystème ouvert et hyper-concurrentiel, est une anomalie systémique. Vouloir figer une organisation dans un état de calme apparent sous prétexte que les indicateurs financiers sont au vert revient, à terme, à planifier son déclin. Le véritable courage managérial consiste ici à percer cette enveloppe protectrice pour accepter qu'une organisation saine doit maintenir un certain niveau de tension constructive. Le rôle du leader n'est pas de préserver la tranquillité des structures sédentarisées, mais d'introduire des boucles de rétroaction directes avec le réel pour ne jamais laisser le confort du bilan masquer le déliement des processus.

Réinjecter la friction créatrice

Rompre l'anesthésie de la rente financière exige donc un sursaut de gouvernance. Pour briser ce cycle khaldounien et immuniser nos structures contre l'autosatisfaction, le management doit concevoir des systèmes capables de s'auto-corriger avant que les premiers signes de fatigue n'apparaissent sur les lignes de résultats opérationnels.

Cette rupture constructive s'articule autour de trois impératifs d'ingénierie managériale:

• La réévaluation périodique des standards: Un standard opérationnel n'est pas une loi figée. C'est simplement le meilleur état de l'art connu à un instant donné. Planifier sa réévaluation systématique évite qu'il ne se transforme en dogme bureaucratique ou en vecteur de routine.

• Le retour rigoureux aux faits: Pour percer la bulle des rapports de synthèse feutrés et des arbitrages financiers, les dirigeants doivent réinvestir le terrain. C'est là, au contact immédiat des flux réels et des dysfonctionnements du quotidien, que s'écrit la vérité de la performance.

• La décentralisation de l'initiative: L'agilité des débuts s'asphyxie lorsque la moindre initiative se heurte à une bureaucratie centralisée. Redonner de l'autonomie aux équipes de première ligne, c'est restaurer cette réactivité indispensable pour contrer l'inertie de la structure.

Pour nos entreprises tunisiennes, trop souvent abritées derrière des barrières de marché ou des rentes historiques, cette lucidité khaldounienne est un appel salutaire. La véritable pérennité ne s'obtient pas en élevant des remparts administratifs ou en gérant passivement des portefeuilles de placement. Elle se construit jour après jour, en acceptant de bousculer nos certitudes opérationnelles pour maintenir l'organisation en mouvement constant. Car au bout du compte, l'histoire économique nous enseigne que les empires, qu'ils soient politiques ou corporatifs, ne s'effondrent pas par manque de ressources, mais par excès de confort.

Dhia Ahmed

Consultant International en Amélioration de la Performance des Entreprises

Diplômé en Business Strategy de Harvard Business School

Lire aussi

La Muqaddima du Management (I): L’Asabiyya d’entreprise ou le remède à nos dérives néo-féodales



