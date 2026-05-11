L’olivier sous tous ses angles au Salon de l’Agriculture à Sfax

L’huile d’olive ne mérite-t-elle pas un forum scientifique pour examiner tous ses aspects ? Le Salon méditerranéen de l’agriculture et de l’agroalimentaire (SMA Medfood), le lui dédie à la faveur de sa 15ème édition qui se tient à Sfax à partir de ce mercredi 13 mai 2026, au palais des foires. Quatre jours durant, il s’agira de débattre de l’huile d’olive biologique, production, certification et adaptation climatique, des changements climatiques et de leurs impacts, de la qualité et de la valorisation, et des technologies d’adaptation. Ministères et organismes concernés, institutions de recherches, exploitants agricoles, représentants d’huileries et exportateurs se mettront ensemble pour élaborer les meilleures pratiques.

L'approche est intelligente. SMA Mefood gagne en attractivité.

