Nouveau discours de Donald Trump: le bout du tunnel reste encore lointain

Par Mahmoud El May - Actuellement, le blocage du détroit d’Ormuz crée déjà une tension immédiate sur les marchés. Ce passage stratégique, par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial, est fortement perturbé. Les flux d’exportation sont ralentis, les navires sont contraints ou retardés, et les coûts d’assurance maritime augmentent fortement. En plus l’Iran commence à imposer un droit de passage. Cette situation provoque dès maintenant une hausse rapide des prix de l’énergie et installe une instabilité sur les marchés internationaux.

Les effets économiques immédiats sont déjà visibles. Les prix des carburants augmentent, entraînant une hausse des coûts de transport, de production et des biens de consommation. L’inflation s’accélère dans de nombreux pays, tandis que les marchés financiers réagissent négativement face à l’incertitude. Cette pression se diffuse rapidement à l’ensemble de l’économie mondiale.

Dans un second temps, la destruction ou la mise hors service de grandes infrastructures énergétiques comme Ras Tanura, Ras Laffan, South Pars, les raffineries du Kuwait et même Yanbu (sur la mer rouge), viendrait aggraver la crise. Contrairement au blocage du détroit, qui agit immédiatement, ces destructions auraient un impact durable sur l’offre mondiale.

La remise en état de ces installations est généralement estimée entre trois et cinq ans pour retrouver des capacités normales. Pendant cette période, l’offre mondiale resterait réduite de manière structurelle. Cela maintiendrait les prix de l’énergie à des niveaux durablement élevés, dans une fourchette comprise entre 100 et 150 dollars le baril.

Cette pression prolongée sur les prix aurait des conséquences importantes. Les économies dépendantes des importations d’énergie seraient durablement fragilisées. Les industries à forte consommation énergétique subiraient une hausse continue de leurs coûts, ce qui pourrait entraîner des réductions de production ou des fermetures.

Sur le plan social, la hausse continue du coût de la vie s’installe dans la durée. Les populations les plus vulnérables sont les plus touchées, notamment à travers l’augmentation des prix de l’alimentation, du transport et des services essentiels. Cette situation peut accentuer les tensions sociales dans de nombreux pays.

En résumé, le blocage actuel du détroit provoque un choc immédiat sur les marchés, tandis que la destruction des infrastructures énergétiques installerait une crise durable, marquée par des prix élevés et un déséquilibre prolongé entre l’offre et la demande.

Mahmoud El May

