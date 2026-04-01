Edito - Guerre en Iran et impact sur la Tunisie : Comprendre et agir

Le double effet de la crise iranienne nous interpelle: révélation des dépendances et des fragilités et nécessaire accélération des transformations. Les chocs globaux sont multiples. Leurs répercussions n’épargnent pas des pays comme la Tunisie. Choc énergétique, pic inflationniste, stress des finances publiques et perturbation des chaînes d’approvisionnement s’accentuent, outre la montée des incertitudes.

Une gestion rigoureuse et une vigilance accrue sont donc de mise. Notre économie ne peut prétendre réussir un test de robustesse. Elle dispose néanmoins d’atouts de redéploiement. L’essentiel est de savoir dresser rapidement les remparts de protection et d’activer les leviers de résilience.

Si dans chaque crise peut se trouver une opportunité, celle pour la Tunisie est de confirmer ses choix : une diplomatie équilibrée, une logique de nearshoring vers l’Europe au milieu de la Méditerranée, et une capacité de relance de ses multiples partenariats.

Ces fondamentaux ne suffisent pas. Ils appellent le passage à une très haute vitesse dans les transformations nécessaires. La transition énergétique, la révision du code des changes et celui de l’investissement, la libéralisation économique, la simplification et la digitalisation de l’administration, l’ouverture du ciel, la rénovation du parc hôtelier et le renforcement des infrastructures s’imposent parmi les priorités absolues.

Au plus vite, la Tunisie est capable de se moderniser, de s’internationaliser et de redoubler d’attractivité. Cultivant son âme fondatrice, gardant pleinement ses marqueurs et ses valeurs, elle fera prévaloir ses précieux potentiels.

Ne nous laissons pas gagner par l’incertitude, ne restons pas dans l’expectative, sachons décrypter en temps réel ce qui se passe sous nos yeux.

Comprendre et agir !.

Taoufik Habaieb

