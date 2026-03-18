Tunisie Telecom lance Kashy: de la connectivité aux services mobiles

Dans le cadre de son engagement en faveur de la transformation digitale et en parfaite adéquation avec la stratégie financière à l’échelle internationale qui associe la technologie aux finances (Fintech), Tunisie Telecom annonce le lancement officiel de Kashy, sa nouvelle application de paiement mobile.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique conclu avec Viamobile, premier établissement de paiement agréé par la Banque Centrale de Tunisie en avril 2021.

La cérémonie de lancement s’est tenue ce mardi 17 mars 2026 en présence du Ministre des Technologies de la Communication, M. Sofiene Hemissi, du Président-Directeur Général de Tunisie Telecom M. Lassâad Ben Dhiab et des responsables des deux partenaires.

Kashy se présente comme un portefeuille numérique innovant permettant aux utilisateurs d’accéder à une gamme complète de services de paiement électronique. L’application sera progressivement déployée à travers une trentaine d’espaces commerciaux de Tunisie Telecom répartis sur l’ensemble du territoire national.

Kashy offre un large éventail de services financiers digitaux, notamment les transferts d’argent, les encaissements, l’alimentation du portefeuille électronique ainsi que le retrait de liquidités via téléphone mobile.

Pensée pour répondre aux nouveaux usages numériques, l’application propose une expérience utilisateur simple, rapide et sécurisée, reposant sur le numéro de téléphone mobile comme identifiant unique.

À cette occasion, le Président-Directeur Général de Tunisie Telecom a déclaré: «Avec Kashy, Tunisie Telecom confirme son ambition de jouer un rôle central dans la transformation digitale du pays et dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de decashing, en élargissant son champ d’action au-delà de son cœur de métier historique afin de se transformer d’un opérateur de connectivité à un opérateur de services .»





