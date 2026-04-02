Gouverner dans le brouillard permanent: les trois qualités du dirigeant de demain

Par Fredj Bouslama - Nous regardons la guerre. Nous regardons la carte. Nous nous disons: c'est là-bas. Et nous continuons. C'est précisément cette lecture qui est fausse — et dangereuse pour tout dirigeant qui prétend gouverner avec lucidité dans un monde systémiquement interconnecté.

Ce que nous regardons mal

Ce qui se joue entre les États-Unis, Israël et l'Iran depuis plusieurs années n'est ni une guerre de territoire, ni un conflit de souveraineté nationale, ni un affrontement idéologique au sens classique du terme. La géographie du théâtre est locale. Le système perturbé, lui, est global. Et c'est cette distinction — simple en apparence, radicale dans ses implications — que la plupart des dirigeants n'ont pas encore vraiment intégrée.

Car avant même d'être une guerre de bombes et de sanctions, c'est une guerre de récits.

Chaque protagoniste construit son propre narratif — cohérent, légitime aux yeux de ceux qui le portent, et radicalement incompatible avec celui de l'autre.

Les États-Unis se racontent une histoire de responsabilité: ils seraient les garants d'un ordre mondial qui, imparfait qu'il soit, reste le seul rempart contre le chaos. Retirer leur présence serait, dans leur récit, non pas la paix — mais le vide.

L'Iran se raconte une histoire de résistance: encerclé par des bases militaires étrangères, soumis à des sanctions qui asphyxient sa population, il ne ferait que défendre sa souveraineté stratégique par les seuls moyens que son rapport de force lui autorise.

Israël se raconte une histoire de survie existentielle: face à des forces qui contestent son droit à l'existence, toute action — même préventive, même disproportionnée dans les yeux de l'autre — s'inscrit dans la logique implacable de celui qui ne peut pas se permettre de perdre une seule fois.

Trois récits. Trois cohérences internes. Trois réalités qui ne se parlent pas.

Et c'est précisément là que réside la nature systémique du conflit: il ne s'agit pas d'un désaccord sur des faits, mais d'une collision de cadres narratifs qui structurent la perception, justifient l'action, et rendent la désescalade presque impossible — parce que chaque partie agit de manière parfaitement rationnelle à l'intérieur de sa propre histoire.

Aucun traité de paix ne résoudra une collision de récits fondateurs. Ce conflit ne se terminera pas. Il se transformera. Et ce qui viendra dans deux ou trois ans sera du même niveau de complexité, si ce n'est davantage.

L'effet papillon géopolitique

Ce qui rend ce conflit particulièrement décisif pour le dirigeant contemporain — quel que soit son secteur, quelle que soit sa géographie — c'est la manière dont ses effets se propagent.

Edward Lorenz a formulé l'effet papillon dans le contexte de la météorologie: dans un système complexe et interconnecté, une perturbation initiale peut s'amplifier et se transformer de manière non prévisible, loin de son point d'origine. Ce qui était une métaphore scientifique est devenu la structure réelle de l'économie mondiale.

Un missile tiré sur un navire commercial en mer Rouge fait monter les primes d'assurance maritime. Les armateurs déroutent leurs flottes autour du cap de Bonne-Espérance. Les délais s'allongent. Les coûts logistiques augmentent dans toute la chaîne d'approvisionnement euro-asiatique. Les prix à la consommation résistent à la baisse. Les banques centrales maintiennent des taux élevés plus longtemps que prévu. L'investissement ralentit. Le trafic d'affaires fléchit. Et une compagnie aérienne, une chaîne hôtelière, une PME exportatrice voit ses marges se comprimer, ses plannings perturbés — sans qu'aucun missile ne soit jamais tombé sur son territoire.

La perturbation ne voyage pas en ligne droite. Elle voyage à travers les systèmes d'interdépendance — énergétique, financier, logistique, informationnel, psychologique. Elle arrive là où on ne l'attendait pas, sous une forme qu'on n'avait pas anticipée.

Il n'existe plus de «ça ne nous concerne pas». Cette phrase appartient au monde d'avant.

Le dirigeant qui la prononce encore ne souffre pas de mauvaise volonté. Il souffre d'un modèle mental périmé. La question qui s'impose n'est plus comment gérer cette crise. Elle est: comment se constituer en tant que dirigeant capable de gouverner en permanence dans l'ambiguïté?

C'est une question d'une autre nature. Elle ne cherche pas une méthode. Elle cherche une posture. Et cette posture repose sur trois qualités fondamentales : la lucidité, l'agilité, et la sérénité. Trois mots simples. Trois réalités exigeantes.

I. La lucidité: voir sans se protéger

La leçon que nous enseigne la collision des récits géopolitiques est directement transposable au monde de l'entreprise: chaque protagoniste agit de manière parfaitement rationnelle à l'intérieur de son propre cadre. Le problème n'est jamais le manque d'intelligence. C'est l'aveuglement au cadre lui-même.

La première tentation d'un dirigeant face à l'ambiguïté, c'est le déni fonctionnel. Pas le déni grossier — celui qui refuse de voir ce qui est devant lui — mais le déni sophistiqué : celui qui reconnaît le problème en surface tout en protégeant ses modèles mentaux en profondeur. On ajuste le vocabulaire sans ajuster la pensée. On parle de « contexte difficile » tout en maintenant des projections construites sur des hypothèses de stabilité.

La lucidité, c'est le refus de ce confort. C'est la capacité à regarder ce qui est — y compris ce qui invalide ses propres hypothèses, ce qui réduit la marge de manœuvre — sans le filtrer par le besoin de rassurance. Ni optimisme béat, ni catastrophisme paralysant. Juste la réalité telle qu'elle se donne.

Pour les organisations exposées aux turbulences actuelles, cela signifie regarder en face que la fluctuation du prix des matières premières n'est pas un aléa conjoncturel mais une variable structurelle liée à des dynamiques géopolitiques durables. Que certaines routes commerciales rentables hier pourraient devenir intenables demain. Que le client d'aujourd'hui est plus stressé, moins patient, plus exigeant — parce qu'il absorbe lui-même l'anxiété d'un monde en désordre.

Le dirigeant lucide ne demande pas: comment faire pour que ce ne soit pas vrai? Il demande : étant donné que c'est vrai, que fais-je — maintenant, avec ce que j'ai?

La lucidité est rare parce qu'elle coûte quelque chose de précieux : l'illusion de contrôle. C'est son prix. Et c'est précisément ce prix qui en fait une qualité de dirigeant, et non une simple aptitude intellectuelle.

II. L'agilité: réviser sans se trahir

L'agilité est sans doute le mot le plus galvaudé du vocabulaire managérial contemporain. On l'associe aux startups, aux méthodologies rapides, à la réactivité d'exécution. C'est une vision réductrice.

L'agilité d'un dirigeant en temps de rupture, ce n'est pas la vitesse. C'est quelque chose de plus subtil et de plus exigeant: la capacité à changer de stratégie sans changer d'identité.

Dans un environnement instable, la pression est forte pour réagir à chaque signal, pivoter à chaque nouvelle, ajuster à chaque choc. Cette réactivité peut vite devenir une forme d'errance stratégique — une agitation qui consomme des ressources sans produire de direction. L'organisation s'épuise à suivre un leadership qui zigzague. La confiance des équipes s'érode.

La véritable agilité consiste à maintenir une boussole fixe — les valeurs de l'organisation, sa raison d'être, ses engagements fondamentaux — tout en tenant ses stratégies opératoires ouvertes, révisables, adaptables. On ne s'accroche pas à un plan. On s'accroche à une direction.

Ici encore, la leçon géopolitique est instructive. Chacun des protagonistes du conflit actuel est piégé dans son propre récit — incapable de réviser sa posture sans avoir le sentiment de se trahir. C'est le paradoxe des systèmes rigides : plus la situation exige de flexibilité, plus le récit identitaire résiste au changement. Le dirigeant agile, lui, a fait la paix avec cette tension. Il sait que réviser n'est pas renoncer. C'est grandir.

L'opportunisme ajuste les valeurs selon le vent. L'agilité ajuste les tactiques en les servant.

III. La sérénité: agir depuis le calme, pas malgré lui

C'est la qualité la plus contre-intuitive des trois. Et la plus déterminante.

Dans une culture managériale qui valorise l'urgence, la réactivité, la performance visible, la sérénité est souvent mal comprise. Elle est associée à la passivité, à l'indifférence, voire à la déconnexion du réel. Rien n'est plus éloigné de ce que j'entends par ce terme.

La sérénité du dirigeant, c'est une condition neurologique avant d'être une posture éthique. Les neurosciences sont ici d'une clarté redoutable. Lorsque le système nerveux est soumis à une activation prolongée — stress chronique, surcharge décisionnelle, sentiment de menace diffuse — les fonctions cognitives supérieures s'effacent progressivement. La créativité, la pensée systémique, la nuance, l'empathie stratégique: tout ce qui fait la qualité d'un dirigeant exceptionnel se rétrécit au profit de réponses réflexes. On décide plus vite. Et on décide moins bien.

Regardons à nouveau les acteurs du conflit: des décisions prises sous pression maximale, dans des états d'activation neuronale extrêmes, par des systèmes de pouvoir qui n'ont plus accès à leur meilleure intelligence collective. Les escalades ne sont pas toujours voulues. Elles sont souvent le produit de cerveaux saturés qui ne trouvent plus le chemin de la désescalade. La guerre, dans sa dynamique la plus profonde, est aussi une défaillance de la sérénité collective.

À l'échelle de l'organisation, le risque est identique en proportion: un comité de direction sous tension chronique prend des décisions de moins en moins bonnes, à mesure que la crise qu'il tente de gérer s'intensifie. Précisément au moment où la qualité du jugement est la plus nécessaire, les conditions sont réunies pour la dégrader.

La sérénité n'est pas l'absence de tension. C'est la capacité à revenir au calme suffisamment rapidement pour que les décisions continuent d'être prises depuis le meilleur de son intelligence.

C'est une compétence qui se construit, qui s'entraîne, qui s'ancre dans des pratiques quotidiennes — et qui devient, dans les contextes de turbulence, le facteur différenciant le plus puissant entre deux dirigeants de compétences techniques comparables. Ce n'est pas du stoïcisme de façade. C'est de l'hygiène neurologique de haute performance.

Le triptyque comme système vivant

Ces trois qualités ne fonctionnent pas en isolation. Elles forment un système d'équilibre dynamique, où chacune conditionne les deux autres.

La lucidité sans sérénité produit de l'anxiété paralysante : on voit tout, on ne peut rien. L'agilité sans lucidité produit de l'agitation erratique : on bouge beaucoup, on s'égare. La sérénité sans lucidité ni agilité produit de la résignation passive : on est calme parce qu'on a renoncé.

C'est leur articulation — voir clairement, réviser intelligemment, agir depuis le calme — qui définit ce que j'appelle l'intelligence adaptative créatrice du dirigeant contemporain. Celle qui ne cherche pas à supprimer l'ambiguïté du monde, mais à la traverser avec intégrité, vitesse et discernement.

Ce que ça implique concrètement pour les organisations

Cette réflexion n'est pas une invitation à la philosophie. Elle a des implications opérationnelles immédiates.

Elle implique d'abord de repenser ce qu'on recrute et ce qu'on développe chez les managers. Les compétences techniques, les expertises sectorielles, les capacités d'exécution dans des environnements stables: tout cela reste nécessaire. Mais insuffisant. Ce que les organisations doivent maintenant cultiver délibérément, c'est la capacité de leurs cadres à fonctionner sous ambiguïté sans se dégrader — à maintenir leur qualité de jugement lorsque les cartes sont fausses ou absentes.

Elle implique ensuite de reconsidérer ce qu'on appelle résilience organisationnelle. La résilience ne réside pas dans les processus ou les plans de contingence. Elle réside dans les hommes et les femmes qui tiennent les postes de contact — avec les clients, les partenaires, les marchés — au moment précis où la turbulence est la plus forte. Leur régulation émotionnelle, leur capacité relationnelle, leur agilité de réponse sous pression : c'est là que se joue la résilience réelle d'une organisation. Pas dans les organigrammes. Dans les individus.

Elle implique enfin de cesser de traiter le développement du leadership comme un investissement de confort, reportable lorsque les conditions se durcissent. C'est exactement l'inverse. C'est lorsque les conditions se durcissent que la qualité du leadership devient le seul avantage concurrentiel qui ne peut pas être copié, délocalisé ou compressé.

Dans les prochaines années, les organisations qui survivront et prospéreront ne seront pas nécessairement celles qui auront les meilleures positions de marché ou les bilans les plus sains au moment où la tempête commence. Ce seront celles dont les dirigeants auront eu la lucidité de voir ce qui vient, l'agilité de s'y adapter, et la sérénité de traverser sans se briser.

Le brouillard est permanent. La question n'est plus de le dissiper. Elle est de savoir y naviguer.

Fredj Bouslama

Fondateur d'OCTOGO Formation & Conseil — Neuropraticien, expert en neuroleadership



