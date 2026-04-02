Epson Tunisie, École L’Odyssée et Socrate School célèbrent la créativité écoresponsable des jeunes talents

À l’occasion de la clôture du concours ReCreators, Epson Tunisie, en partenariat avec les écoles L’Odyssée et Socrate School, a célébré la créativité et l’engagement des élèves lors de cérémonies conviviales de remise des prix.

Ces rencontres, tenues en présence des élèves participants, des représentants des établissements et des équipes d’Epson, ont marqué l’aboutissement d’un projet éducatif et artistique ayant mobilisé 50 élèves âgés de 7 à 10 ans autour des enjeux de durabilité.

Des lauréats engagés et inspirants

Dans une ambiance riche en émotions, élèves, enseignants et représentants des deux établissements ont célébré les créations des jeunes talents, réalisées à partir de matériaux recyclés. Ces œuvres illustrent leur volonté de contribuer à un avenir plus responsable. L’événement a ainsi mis en lumière l’engagement et l’imagination de ces jeunes participants, véritables ambassadeurs de la durabilité. Pour chaque école, trois élèves ont été récompensés selon des critères précis: l’utilisation de matériaux recyclés, la créativité et la valorisation de la culture locale.

Les six lauréats ont reçu des imprimantes Epson EcoTank, tandis que chaque établissement s’est vu remettre un vidéoprojecteur Epson, contribuant à enrichir les outils pédagogiques et à favoriser un apprentissage interactif.

Un partenariat éducatif au service de l’environnement

Ce projet illustre une nouvelle fois la solidité du partenariat entre Epson et les écoles L’Odyssée et Socrate School, unies pour sensibiliser les jeunes générations aux enjeux environnementaux.

«Nous sommes très fiers de l’implication et de la créativité dont ont fait preuve nos élèves tout au long de ce concours. À travers des initiatives comme ReCreators, nous renforçons leur sensibilisation aux enjeux environnementaux tout en valorisant leur expression artistique et leur esprit citoyen», souligne Imen Gorrab, Consumer Sales Manager (Tunisie, Algérie & Océan Indien) chez Epson.

Former une génération engagée

À travers ReCreators, Epson Tunisie réaffirme son engagement en faveur d’une éducation durable, où créativité et responsabilité environnementale se conjuguent pour former des citoyens conscients et acteurs du changement. Cette initiative démontre que les jeunes générations sont prêtes à relever les défis de demain, en transformant des gestes simples en actions porteuses de sens pour la planète.

«Nous sommes particulièrement heureux de voir cette initiative se concrétiser à travers des réalisations aussi inspirantes. Les élèves ont su transformer des matériaux du quotidien en messages forts pour la planète. Cela confirme notre conviction que la créativité des jeunes est un levier essentiel pour construire un avenir plus durable», a déclaré Ilias Azzaoui, Directeur Général Epson, Afrique francophone.

