Pierre Le Run, nouveau Directeur général de l’Union Internationale de Banques

Dès ce 1er avril 2026, Pierre Le Run prendra ses nouvelles fonctions de directeur général de l’Union internationale des Banques. Nommé par le conseil d’administration lors de sa réunion du 6 février dernier, il succède à Philippe Dubois appelé à de nouvelles fonctions au sein du groupe Société Générale.

Pierre Le Run débute sa carrière chez KPMG Audit avant de rejoindre l’Inspection Générale de Société Générale en 1997, où il mène durant sept ans un parcours international comme Inspecteur adjoint puis Chef de mission. Il occupe ensuite, pendant quinze ans, plusieurs fonctions de direction en Banque de détail et d’entreprises, en France et en Égypte, notamment au sein de NSGB et du réseau Société Générale. En 2019, il rejoint SOGECAP comme Directeur du développement international, puis de la relation client contrats dommages. Depuis le 1er octobre 2025, il était Directeur de la Stratégie de l’UIB.

Pierre Le Run est diplômé en Finance d’entreprise internationale de l’EDHEC Business School.

