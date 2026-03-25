IWG ajoute un nouvel espace de travail Regus à Sfax

IWG, la plus grande plateforme de travail au monde, avec des marques telles que Spaces et Regus, ouvre un espace de travail flexible à la pointe de la technologie à Sfax. Dans le cadre de l'évolution à long terme vers des modes de travail plus flexibles, IWG étend son réseau pour répondre à la demande croissante dans toute la Tunisie.

L'ajout du dernier site d'IWG à Sfax intervient alors que l'entreprise a enregistré la plus forte croissance de son histoire en termes de chiffre d'affaires, de flux de trésorerie et de bénéfices, et qu'elle est parvenue à une croissance rapide de son réseau, avec plus de nouveaux sites signés et ouverts au cours du premier semestre 2025 que pendant toute la première décennie de ses activités. Le réseau d'IWG compte aujourd'hui plus de 5000 sites dans 120 pays.

Situé à Sfax, ce nouveau site s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par IWG pour répondre à la demande croissante d'espaces de travail flexibles de premier ordre dans la région.

Regus La Rocade a ouvert ses portes le 31 janvier 2026 et l'espace de travail de 1 400 m² offrira un espace aux entreprises établies et aux start-ups dans une gamme d'industries comprenant l'agroalimentaire, la logistique et le transport, le textile et l'habillement, les services aux entreprises et le secteur tertiaire. Le service "Design Your Own Office" d'IWG permet aux entreprises d'adapter leur espace entièrement à leurs besoins. Le nouveau site Regus comprendra des installations de haute qualité, notamment des bureaux privés, des salles de réunion, des espaces de coworking fermés et des espaces créatifs.

Les propriétaires de l'immeuble ont décidé d'investir dans la plateforme d'IWG afin de maximiser le rendement de leur espace immobilier en tirant parti de la demande en pleine expansion pour le travail hybride.

Des recherches menées par des universitaires de renom ont montré qu'une plus grande flexibilité quant au lieu et au mode de travail des employés offre une multitude d'avantages pour les travailleurs, notamment un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, des économies financières et des avantages en termes de santé. Les employeurs récoltent également les fruits des modèles hybrides en augmentant la productivité de l'entreprise, en réalisant des économies et en bénéficiant d'une main-d'œuvre plus efficace et plus engagée. En fait, une étude récente menée par IWG et le cabinet de conseil ARUP a révélé que le travail hybride peut accroître la productivité de 11 %. Facilité par des espaces de travail flexibles, le travail hybride pourrait ajouter jusqu'à 566 milliards de dollars de valeur ajoutée brute à l'économie américaine chaque année d'ici 2045, soit l'équivalent de la valeur ajoutée brute de la ville d'Austin, au Texas[i].

Avec une croissance explosive du marché, les entreprises de toutes tailles adoptant des modèles plus flexibles et décentralisés à long terme, on prévoit que 30 % de l'ensemble de l'immobilier commercial sera constitué d'espaces de travail flexibles d'ici à 2030. Avec IWG, les partenaires peuvent capitaliser sur ce secteur en pleine croissance, tout en étant soutenus par l'expérience inégalée d'IWG. Le travail hybride permet aux entreprises de réduire considérablement leurs coûts, avec une économie moyenne de 11 000 dollars par employé[ii].

IWG est la principale plateforme mondiale pour le travail - avec des milliers de sites dans plus de 120 pays, avec des membres capables d'accéder à tous les sites et services aux entreprises via l'application IWG. Le groupe compte 83 % des sociétés Fortune 500 parmi ses clients.

Avec l'accélération de l'évolution vers des modèles de travail plus flexibles, décentralisés et hybrides, le potentiel de croissance est exponentiel : on estime à 1,2 milliard le nombre de cols blancs dans le monde, pour un marché total de plus de 2 000 milliards de dollars.

Mark Dixon, directeur général et fondateur d'IWG, a commenté: "Avec cette nouvelle ouverture, nous renforçons notre présence à Sfax, qui en a bien besoin. En tant que centre d'affaires important, la Tunisie est un endroit fantastique pour stimuler nos plans d'expansion. Nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec la Société Civile Saloua Et Salim pour développer la marque Regus dans le cadre d'un accord de gestion qui ajoutera un espace de travail de pointe à leur bâtiment.

"Notre ouverture à Sfax intervient à un moment où de plus en plus d'entreprises découvrent que le travail flexible et sur plateforme est incroyablement populaire auprès des employés, améliorant leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et leur satisfaction, tout en offrant une multitude d'avantages aux entreprises. Notre modèle **d'espaces de travail** a prouvé qu'il augmentait la productivité et qu'il permettait à une entreprise de s'agrandir ou de se réduire à des coûts considérablement réduits tout en donnant accès à des milliers de sites".

**Hassan Chaabouni, actionnaire de la Société Civile Saloua Et Salim, déclare : "**Partenaires avec IWG pour amener le premier Regus à Sfax est à la fois une source de fierté et une étape stratégique pour nous. Ce centre reflète notre conviction que Sfax mérite des espaces de travail à la hauteur de l'ambition, du talent et de l'énergie entrepreneuriale de sa communauté professionnelle. Plus que des bureaux, le site Regus offre une nouvelle façon de travailler : flexible, professionnelle et internationale. L'espace de travail est conçu pour soutenir les entreprises en croissance, attirer les investissements et relier plus étroitement Sfax aux réseaux d'affaires mondiaux. Nous considérons ce projet comme une contribution à long terme à l'évolution économique de la ville et à son avenir en tant que centre d'affaires régional."**

Pour plus d'informations, consultez le site d'IWG.

À propos d'IWG

IWG est la première plateforme de travail au monde permettant aux entreprises de toutes tailles de travailler de manière plus productive et plus rentable. Nous créons de la valeur personnelle, financière et stratégique pour les entreprises les plus passionnantes et les organisations les plus connues de la planète, ainsi que pour les individus et la prochaine génération de leaders de l'industrie. Tous exploitent la puissance de la plateforme d'IWG pour accroître leur productivité, leur efficacité, leur agilité et leur proximité avec le marché.

La couverture inégalée du réseau d'IWG comprend plus de 5000 sites dans 120 pays et 83 % des entreprises Fortune 500 font partie de notre clientèle croissante.

Nos marques, notamment Regus, Spaces, HQ et Signature, sont au service de millions de personnes, fournissant des espaces de travail professionnels, inspirants et collaboratifs, et tous nos services numériques sont disponibles via l'application IWG.

Pour plus d'informations

Visitez www.iwgplc.com et pour plus d'informations sur les partenariats avec IWG, consultez : https://www.iwgplc.com/develop-a-location

[i] Source: Rapport sur la productivité du travail hybride d'IWG, juin 2025

[ii] Source: IWG Analytics





