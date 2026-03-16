Hafedh Abdelmelek: Empreintes de savoirs 2030 et l’avenir culturel en Tunisie

I. Introduction

À l’horizon 2030, la Tunisie, portée par la vision «Empreintes de Savoirs», se prépare à renforcer son rôle stratégique dans un monde en profonde mutation numérique, écologique et géopolitique. L’objectif est de construire un modèle d’excellence intégrée, alliant rigueur scientifique, engagement social, rayonnement littéraire et créativité artistique. Cette vision ambitionne de faire de la Tunisie un pôle de référence reconnu pour son excellence scientifique, intellectuelle et artistique, tant dans la région méditerranéenne et africaine que sur la scène mondiale.

II. Vision stratégique

À l’horizon 2030, la Tunisie ambitionne de devenir un pôle méditerranéen de référence pour la production et la diffusion du savoir, un laboratoire d’idées indépendant et un catalyseur d’innovation scientifique, culturelle et sociétale. En combinant excellence académique, interdisciplinarité, ouverture internationale, transfert de connaissances et impact territorial, le pays vise à transformer son capital intellectuel en valeur économique et sociale tangible. Cette vision s’appuie sur l’excellence, l’innovation, le rayonnement, la gouvernance éthique, l’industrie culturelle et l’impact socio-économique, afin de positionner la Tunisie comme un acteur central dans la construction d’une économie et d’une société du savoir au sein de l’espace euro-méditerranéen..

II. 1. Excellence scientifique: innovation et interdisciplinarité

L’excellence scientifique repose sur trois piliers fondamentaux:

- Interdisciplinarité structurée: encourager les passerelles entre sciences exactes, sciences humaines et arts afin de produire une pensée globale.

- Recherche stratégique: orienter les travaux vers des thématiques prioritaires (climat, santé, patrimoine, transitions énergétiques, intelligence artificielle, sécurités alimentaires, cybernétique et énergétique, économie du savoir et de l'innovation).

- Internationalisation: renforcer les partenariats avec les académies et universités internationales pour accroître la visibilité des chercheurs tunisiens.

II. 2. Excellence sociale: science et société

La Tunisie doit s’affirmer comme un acteur sociétal engagé, en:

• Rendant la science accessible et attrayante pour les jeunes;

• Organisant des forums citoyens sur les grands enjeux contemporains (économie, société, éthique biomédicale, philosophie, littérature, arts, climat, gouvernance);

• Apportant des contributions aux politiques publiques à travers des avis indépendants et scientifiquement étayés.

II.3. Excellence littéraire : mémoire et modernité

La dimension littéraire constitue l’âme symbolique de la Tunisie à travers:

• La mise en valeur du patrimoine intellectuel tunisien et arabo-musulman;

• L’encouragement à la production critique contemporaine.

S’inspirant de penseurs tels qu’Ibn Khaldoun, cette approche rappelle que les civilisations prospèrent lorsqu’elles allient mémoire et créativité. La Tunisie 2030 doit ainsi se positionner comme un véritable laboratoire d’idées, où l’histoire éclaire l’avenir, illustré notamment par des projets innovants autour de l’écriture arabe, tels que «Écriture miroir» (الكتابة المرآتية).

II. 4. Excellence artistique: esthétique et identité

Les arts traduisent la sensibilité d’une nation.

La Tunisie peut:

• Soutenir les artistes contemporains;

• Organiser des expositions et rencontres interdisciplinaires;

• Promouvoir un dialogue entre tradition et innovation.

L’art, loin d’être périphérique, devient ainsi un vecteur stratégique de diplomatie culturelle et de cohésion sociale.

III. Projets de stratégies 2030

III.1. Label “TN”

Création d’un label TN pour valoriser les musées partenaires, guidé par les experts.

Objectifs: standardiser l’excellence scientifique, pédagogique et muséale.

Musées concernées:

• Museums Archéologiques et Histoire ancienne,

• Musées Ethnographiques & Traditions,

• Musées Spécialisés (Thématiques Culturelles ou Nationales),

• Musées d’Art & Culture Contemporaine.

Ecoles STEM:

• Ecoles Tunisiennes des mathématiques & IA.

• Préservation du patrimoine: Préservation et mise en valeur du patrimoine archéologique et muséal.

III.2. Projet «Empreintes de Savoirs 2030»

Organisation d’un événement culturel annuel inspiré de type Festival du savoir pour célébrer la science, l’art, la littérature et la recherche, avec des expositions.

La Tunisie est appelée à développer un véritable «Chemin du savoir», symbole de transmission et de rayonnement intellectuel. Les intellectuels y laisseraient, à titre de legs symbolique, l’empreinte de leurs mains, immortalisée dans des moulages intégrés au sol des Universités, des Académies, des sites archéologiques et des musées.

III.3. Développement du personnel «Empreintes de Savoirs 2030»

• Programme de formation continue pour le personnel administratif et technique, intégrant:

• Gestion numérique des archives et du patrimoine.

• Compétences en médiation culturelle et muséale.

• Expertise en communication scientifique et production audiovisuelle.

• Objectif: modernisation et professionnalisation des équipes pour soutenir les ambitions 2030 de la Tunisie.

• Adapter le pays aux standards internationaux.

III.4. Innovation et rayonnement

• Synergie Universités – société civile: Développement de partenariats avec institutions culturelles, écoles et médias pour créer un réseau actif d’échange et de diffusion.

• Veille et prospective: Intégration de nouvelles technologies (numérisation des collections, intelligence artificielle pour la médiation culturelle) pour anticiper les évolutions scientifiques et culturelles.

• Création d’un Prix de l’Excellence «Empreintes de Savoirs 2030».

• Organisation de forums citoyens annuels.

• Programme de vulgarisation scientifique pour les jeunes (lycées, universités régionales).

• Plateforme numérique de diffusion des Podcasts.

• Faire de la culture un levier stratégique de rayonnement national.

IV. Gouvernance 2030

Pour concrétiser cette vision, plusieurs leviers stratégiques sont nécessaires:

• Modernisation institutionnelle (Digitalisation, communication proactive);

• Financement diversifié (fonds compétitifs, mécénat, partenariats);

• Évaluation continue des performances scientifiques et culturelles de la Tunisie.

• Ouverture aux jeunes talents pour assurer le renouvellement générationnel, ainsi qu'au structures professionnelles et associatives actives dans les domaines «Empreintes de Savoirs 2030».

Axe stratégique «Empreintes de Savoirs 2030»: Industrie culturelle et créative & création d’un conseil scientifique «Culture et développement des territoires en Tunisie».

Former un conseil scientifique à l’image du COSS (Conseil d’Orientation Scientifique et Stratégique) où seront représentés les universités chargés du projet «Industrie culturelle et créative & développement des territoires».

Le rôle de ce conseil scientifique serait de:

• Réfléchir sur les objectifs à assigner à ce projet «Empreintes de Savoirs 2030» .

• Refaire démarrer les activités des sites et des bâtiments culturels en Tunisie.

• Préparer un programme d'évaluation et d’audit des sites, bâtiments, et documents, de leur révision éventuelle et de leur mise à jour.

• Proposer des thèmes et des sujets innovants «Industrie culturelle et créative».

• Digitaliser des sites & documents.

• Demander à chaque expert de parrainer un site ou un territoire.

• Traiter les propositions des parties prenantes par le CS.

• Aider les acteurs dans le domaine de la culture et du développement à mieux positionner la science, la culture, l’économie et le savoir dans la société et auprès des décideurs en Tunisie (Label TN des musées, des Médinas, des Sites Archéologiques, des institutions exerçant dans le domaine de la culture).

• Jouer le rôle d’interface entre les acteurs dans le domaine de la culture et du développement et les décideurs en Tunisie.

Missions du conseil scientifique dans le cadre de la vision stratégique

«Empreintes de Savoirs 2030».

• Le Conseil Scientifique définit les axes de travail et de réflexion : orientation et structure du savoir, science et société, rapports et avis, proposition de colloques, création de comités.

• Il propose une stratégie et des approches d’actions pour renforcer l’impact et la visibilité de la culture Tunisienne au niveau national et international.

• Il établit les critères d’évaluation et les indicateurs de l’efficacité des acteurs «Culture et développement des territoires en Tunisie» qui globalement devraient se focaliser sur la méthodologie pour évaluer la réalisation des objectifs en termes de programme de travail et d’activités.

• Le conseil scientifique à un rôle d’aide à la décision.

• Tracer une stratégie pour la nomination des référents Culture et Développement, y compris d’associés étrangers;

• Aide à la création de société de développement régional.

V. Conclusion

Le projet «Empreintes de Savoirs 2030» ne constitue pas seulement une initiative institutionnelle; il porte une véritable ambition nationale: faire de la Tunisie un pôle d’excellence intégrée, capable d’inspirer le pays et de renforcer son dialogue avec le monde. À l’image des grandes entreprises intellectuelles de l’histoire, la Tunisie peut redevenir un phare du savoir, où la science éclaire la société, où la littérature nourrit la conscience collective et où l’art sublime et affirme l’identité culturelle.

Hafedh Abdelemelek