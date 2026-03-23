Désertif'actions: un sommet important à Djerba

Plus de 350 participants sont attendus à la 6e édition du sommet international Désertif'actions 2026 qui se tiendra du 25 au 28 mars 2026 à Djerba. Thème choisi: résilience des territoires face aux crises. L’objectif est de coconstruire un plaidoyer basé sur des solutions concrètes et pertinentes, afin d’influencer les décisions lors de la COP17. Chercheurs, représentants de la société civile et dirigeants de collectivités locales débattront de la transformation des systèmes agricoles et/ou d’élevage sédentaires, l’accompagnement des systèmes de production mobiles (focus pastoralisme), la gestion territoriale des ressources en eau et le pilotage des territoires.