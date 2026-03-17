Par Pr. Dhia Bouktila - Depuis quelques années, un mot s’est imposé avec insistance dans le discours institutionnel de l’enseignement supérieur: la « qualité ». Commissions qualité, procédures qualité, référentiels qualité, évaluations qualité… L’intention affichée est évidemment louable. Qui pourrait être contre la qualité dans l’université ?

Pourtant, derrière cette rhétorique consensuelle se cache souvent une confusion conceptuelle lourde de conséquences : la confusion entre qualité académique et conformité académique. Or ces deux notions ne sont pas seulement différentes ; elles relèvent de logiques profondément distinctes. Et lorsqu’on les confond, on prend le risque d’étouffer ce qui constitue l’essence même de l’université.

La tentation de la normalisation totale

Dans de nombreuses institutions universitaires, une tendance s’installe progressivement : celle de vouloir normaliser l’ensemble des pratiques académiques et de la performance pédagogique. On en vient ainsi à examiner l’application standardisée des syllabi jusque dans leurs moindres détails, à uniformiser les supports pédagogiques, à imposer des formats types d’examens et à harmoniser les modalités d’évaluation entre des enseignants pourtant différents par leur formation, leur expérience et leur sensibilité intellectuelle. Cette logique d’uniformisation va parfois jusqu’à vouloir réguler le style même de présentation des cours. Dans certains cas, des commissions de « qualité » s’estiment même habilitées à juger de la « conformité » des épreuves d’évaluation, voire du contenu pédagogique lui-même.

Cette logique repose sur une illusion majeure : celle selon laquelle la qualité devrait naître de la standardisation. Sous couvert de rationalisation, cette logique risque d’installer une forme de bureaucratisation silencieuse de l’activité universitaire, où la conformité aux procédures finit par l’emporter sur la créativité pédagogique. Or l’université n’est pas une chaîne de production industrielle. La transmission du savoir n’est pas un processus mécanique reproductible à l’identique. Elle est une activité intellectuelle vivante, nourrie par la personnalité du professeur, par sa sensibilité scientifique, par sa manière singulière d’aborder un problème.

Transformer l’enseignement supérieur en un système où tout doit être conforme à un prototype revient à appliquer à la pensée scientifique des méthodes conçues pour l’administration ou l’industrie.

Diversité pédagogique et intelligence du cours universitaire

L’université ne se limite pas à la production du savoir ; elle est aussi un lieu de médiation et d’interprétation intellectuelle. Le cours universitaire n’est pas un simple transfert mécanique d’informations. Il est une mise en perspective du savoir. Un professeur n’est pas seulement un distributeur de contenus ; il est un interprète du savoir scientifique.

Dans les grandes universités du monde, la diversité des approches pédagogiques est perçue comme un atout plutôt qu’un problème. À Harvard, à Oxford ou au MIT, deux professeurs peuvent enseigner le même cours de manière profondément différente : L’un mettra l’accent sur l’historicité des idées, l’autre sur la logique des concepts, un troisième sur les implications méthodologiques ou philosophiques. Cette pluralité n’est pas un défaut du système universitaire ; elle en constitue au contraire l’une des richesses les plus précieuses.

Il n’y a là rien d’étonnant. La science elle-même n’est pas un bloc monolithique. Elle se construit par thèses, par débats, par interprétations concurrentes des phénomènes. Dans toute discipline scientifique existent des écoles, des traditions intellectuelles, des sensibilités théoriques.

Dans un cours universitaire, le professeur ne transmet pas seulement des conclusions stabilisées ; il propose aussi une manière de lire, de comprendre et de questionner ces conclusions. Or une telle manière de penser ne se prescrit pas par les bureaux et les commissions de « qualité »: elle s’incarne dans une intelligence singulière qui ne peut pas être reproduite mécaniquement d’un professeur à l’autre.

Rien n’exige que deux professeurs donnent un cours strictement identique pour que ce cours soit de qualité. Au contraire, la présence d’empreintes intellectuelles différentes enrichit l’expérience des étudiants. Elle leur permet de comprendre que la science n’est pas une doctrine figée, mais un champ de réflexion ouvert, où les idées se discutent, se confrontent et se clarifient.

Contrairement à ce que certains pensent, la diversité pédagogique ne constitue pas un obstacle à l’équité entre les apprenants (futurs diplômés) ; elle est au contraire le signe vivant de la vitalité intellectuelle à laquelle ils sont exposés durant leur formation universitaire. Une université véritablement vivante n’est pas homogène, mais un espace où coexistent des styles intellectuels différents, chacun apportant sa richesse au panorama des connaissances.

Grand savant, pédagogue libre

Un professeur universitaire n’est pas nécessairement un pédagogue au sens strict. Certains des plus grands esprits scientifiques, comme Richard Feynman, Carl Sagan, David Baltimore ou Richard Dawkins, ont donné des conférences extraordinaires qui sortaient de la coutume et défiaient les formats établis. Feynman captivait son auditoire avec des expériences improvisées et des métaphores originales, Sagan transformait l’astronomie en poésie accessible à tous, Baltimore expliquait la biologie moléculaire et la régulation génétique avec clarté et passion, et Dawkins rendait la théorie de l’évolution fascinante par des exemples provocateurs. Leur force ne réside pas dans la conformité aux méthodes d’enseignement standardisées, mais dans leur capacité à transmettre une vision vivante et profonde de leur discipline.

Standardiser cet art du cours, imposer des « moules pédagogiques » rigides, revient à étouffer la créativité, la personnalité et l’inspiration intellectuelle. La rigueur et la profondeur scientifique ne doivent jamais se confondre avec la reproduction mécanique d’un format : ce serait tuer la richesse du dialogue académique et transformer l’université en usine à conformité.

Autorité pédagogique et mirage des évaluations instantanées

C’est précisément pour cette raison que l’université reconnaît l’autorité académique de ses enseignants. Un professeur n’est pas un simple opérateur chargé d’appliquer un programme standardisé. Il est un conférencier habilité et confirmé, dont la formation scientifique et l’expérience intellectuelle, lui permettent de construire une vision cohérente de son enseignement.

Dans le cadre des procédures administratives de conformité, il devient inquiétant de constater une tendance à nier la singularité et l’autorité scientifique des enseignants. De même, soumettre l’évaluation de l’enseignement à de jeunes étudiants récemment diplômés du baccalauréat pose la question de la pertinence et de la maturité de ces évaluations.

Car la valeur académique ne se mesure pas à la satisfaction immédiate des étudiants, souvent guidée par des critères superficiels ou par la facilité d’accès aux connaissances. Cette valeur se manifeste lorsque l’étudiant est invité à questionner, comparer, analyser et relier les idées, plutôt que de simplement mémoriser des informations. Elle se révèle également dans la manière dont l’enseignant propose des cadres intellectuels, et des questionnements problématisés qui ouvrent sur des perspectives multiples.

La qualité d’un enseignement réside donc moins dans l’agrément immédiat d’un cours que dans sa capacité à former, avec le temps, des esprits autonomes, capables de comprendre la complexité des phénomènes scientifiques et de participer activement à la production et à la discussion du savoir. C’est cette capacité, déployée sur le long terme, qui constitue la véritable valeur académique.

Sous couvert de rationalisation, une bureaucratisation silencieuse de l’activité universitaire s’installe, où la conformité aux procédures tend à supplanter la créativité pédagogique, au risque de transformer l’université en simple machine de conformité. Une véritable institution académique doit au contraire protéger et valoriser l’autorité pédagogique et scientifique de ses enseignants, tout en encourageant la pluralité des approches intellectuelles.

Préserver l’esprit universitaire face aux logiques bureaucratiques

L’université n’a jamais été un lieu de conformité intellectuelle : elle est née comme un espace de débat et de pluralité des perspectives. Lorsque, dans la pyramide de gouvernance des établissements, les directions académiques sont dominées par la bureaucratie plutôt que guidées par une vision philosophique et stratégique, les circulaires, formulaires et commissions de « qualité » transforment l’enseignement en stricte conformité, donnant l’illusion d’efficacité.

Or, la véritable qualité universitaire ne se décrète pas ; elle émane de la compétence des enseignants, de leur liberté pédagogique et de la diversité des approches intellectuelles, soutenues par la responsabilité scientifique qui légitime cette liberté. Comme le soulignait Hegel, les institutions vivantes ne peuvent fonctionner uniquement par des normes abstraites : elles reposent sur l’autonomie et la responsabilité de ceux qui les incarnent.

Une université qui uniformise les esprits peut délivrer des diplômes conformes, mais elle abandonne sa fonction première : être un lieu où la pensée se forge, se transforme et s’émancipe.

Pour restaurer pleinement l’esprit universitaire, il ne s’agit pas de rejeter toute norme ou évaluation : celles-ci demeurent indispensables pour la gestion et la transparence des institutions. Mais il est crucial de reconnaître que leur rôle s’arrête à l’administration. Dans l’amphithéâtre, c’est la liberté pédagogique et l’autorité intellectuelle de l’enseignant qui doivent primer. Il convient de neutraliser la tendance bureaucratique à transformer les salles de cours en moules standardisés, en rappelant que la standardisation et les certifications ISO relèvent du management et non de la pensée. L’université sera véritablement efficace et authentiquement excellente lorsque les enseignants seront soutenus dans leur autonomie, encouragés à développer des méthodes et des contenus diversifiés, et responsabilisés quant à la qualité de leur enseignement.

Pr. Dhia Bouktila

Professeur de Génétique et de Philosophie des Sciences, Université de Monastir



