Guerre en Iran et impact sur l’économie tunisienne : l’analyse et les recommandations de l’IACE

Constitution de stocks stratégiques, soutien ciblé aux secteurs sensibles, maîtrise de la consommation énergétique, diversification des financements et promotion des exportations: c’est ce que recommande aux décisionnaires tunisiens un rapport de l’Institut arabe des chefs d’Entreprise (IACE). Analysant les impacts potentiels des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur l’économie tunisienne, le rapport recommande à long terme d’accélérer la transition énergétique, renforcer la sécurité alimentaire et engager des réformes structurelles pour améliorer la résilience de l’économie tunisienne face aux chocs externes. Trois scénarios sont envisagés, et des mesures appropriées sont proposées.

Le document met en évidence les principaux canaux de transmission et les vulnérabilités structurelles du pays et souligne d’emblée que ces tensions constituent un choc externe majeur, notamment via les marchés énergétiques et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Une hausse durable des prix du pétrole — déjà en forte progression — pourrait accentuer l’inflation mondiale et freiner la croissance, affectant particulièrement les pays importateurs d’énergie comme la Tunisie.

Pour la Tunisie, pays structurellement dépendant des importations énergétiques et fortement inséré dans les flux commerciaux internationaux, l’enjeu est clair: transformer une vulnérabilité conjoncturelle en opportunité de réforme stratégique.

Le premier canal d’impact est énergétique. Dans un contexte où le prix du pétrole pourrait dépasser durablement les 100 dollars le baril, les équilibres budgétaires deviennent immédiatement sous pression. La Loi de finances 2026, construite sur une hypothèse de 63,3 dollars, apparaît déjà fragilisée. Chaque dollar additionnel alourdit mécaniquement la charge des subventions, réduisant les marges de manœuvre de l’État. À cela s’ajoute un déficit énergétique structurel qui dépasse 6 % du PIB et une dépendance aux importations couvrant près de 65 % des besoins nationaux.

Deuxième canal critique: la balance des paiements. Avec 98 % du commerce extérieur transitant par voie maritime, toute perturbation des routes stratégiques — notamment dans le Golfe — renchérit les coûts logistiques et accentue le déficit commercial. Dans un contexte de financement extérieur contraint, cette dynamique exerce une pression directe sur les réserves en devises et, potentiellement, sur le taux de change.

Troisième choc: l’inflation. Importée dans sa nature, elle est amplifiée par le renchérissement des intrants industriels, des produits agricoles et des coûts de transport. Les tensions sur les prix ne sont pas seulement économiques; elles deviennent sociales et politiques. Le risque est d’entrer dans une spirale inflationniste auto-entretenue, d’autant plus marquée si le financement monétaire est mobilisé au-delà des seuils prévus.

Sur le front de la croissance, l’effet est tout aussi préoccupant. La Tunisie reste étroitement corrélée à la conjoncture européenne. Un ralentissement dans la zone euro affecterait directement les exportations industrielles, notamment dans le textile et les industries mécaniques et électriques. Parallèlement, des secteurs sensibles comme l’agriculture — dépendante des engrais importés — ou le transport aérien pourraient subir des chocs d’offre et de coûts.

Face à ces risques, la réponse ne peut être uniquement conjoncturelle. Elle doit être stratégique.

À court terme, la priorité est à l’amortissement du choc: constitution de stocks stratégiques, ciblage des subventions, soutien aux secteurs les plus exposés et gestion active des anticipations inflationnistes. La discipline budgétaire et la prudence monétaire deviennent ici des impératifs non négociables.

À moyen terme, l’enjeu est plus structurant: réduire les dépendances. Cela passe par l’accélération de la transition énergétique, la sécurisation des approvisionnements agricoles, la diversification des partenaires commerciaux et la mobilisation de nouvelles sources de financement, notamment auprès de la diaspora et des institutions internationales.

Mais au-delà des instruments, c’est une vision qui s’impose. La crise actuelle agit comme un révélateur des fragilités de l’économie tunisienne : dépendance énergétique, déséquilibres budgétaires, faible diversification productive. Elle offre, en creux, une feuille de route.

Trois scénarios sont envisagés: une escalade régionale avec perturbations des flux énergétiques, un scénario extrême de fermeture du détroit d’Ormuz entraînant un choc pétrolier majeur, et un scénario de désescalade avec stabilisation progressive des marchés. Ces hypothèses permettent d’évaluer l’ampleur des impacts économiques possibles.

L’économie tunisienne apparaît fortement exposée en raison de sa dépendance énergétique et de sa vulnérabilité aux chocs externes. Sur le plan des finances publiques, la hausse des prix des hydrocarbures alourdirait considérablement les dépenses de subventions, déjà importantes. Le budget 2026, basé sur un baril à 63,3 dollars, pourrait être fortement déséquilibré si les prix atteignent 100 dollars ou plus. Chaque dollar supplémentaire du baril entraîne un surcoût significatif, aggravant le déficit budgétaire et les besoins de financement.

La situation des entreprises publiques, notamment dans l’énergie et le transport, serait également fragilisée par l’augmentation des coûts, accentuant leurs difficultés financières et leur dépendance au soutien de l’État. Par ailleurs, les conditions de financement international pourraient se durcir, augmentant le coût de la dette publique.

La balance des paiements constitue un autre point de vulnérabilité. La hausse des importations énergétiques et des coûts du transport maritime — dont dépend 98 % du commerce extérieur — pourrait creuser davantage le déficit commercial. Les recettes touristiques et les transferts des Tunisiens à l’étranger pourraient être modérément affectés, bien que leur résilience soit anticipée.

L’inflation représente un risque majeur, alimenté par le renchérissement des importations, les tensions sur les intrants agricoles et industriels, ainsi que par les anticipations inflationnistes. Le financement monétaire des déficits pourrait accentuer ces pressions.

En termes de croissance, l’impact passerait principalement par la demande extérieure, notamment européenne. Les secteurs industriels, textiles et touristiques pourraient être affectés, tandis que l’agriculture subirait la hausse des prix des engrais importés. Globalement, la croissance pourrait être revue à la baisse selon les scénarios.

Le système financier n’est pas épargné, avec un risque accru de créances douteuses, en particulier pour les PME et les secteurs vulnérables, dans un contexte de ralentissement économique et de resserrement des conditions financières.

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