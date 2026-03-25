Guerre au Moyen-Orient et sécurité énergétique en Tunisie: d’une vulnérabilité subie à une stratégie d’indépendance

Par Dr. Nidhal Ouerfelli - La guerre au Moyen-Orient agit comme un révélateur brutal des vulnérabilités énergétiques de la Tunisie. Pays importateur d’hydrocarbures, la Tunisie subit de plein fouet les fluctuations des marchés internationaux, directement influencés par les tensions géopolitiques dans cette région clé.

Cependant, réduire le problème à un simple choc externe lié aux conflits au Moyen-Orient serait une erreur d’analyse. Ces crises ne créent pas la fragilité tunisienne: elles l’exposent!

La véritable question est donc stratégique: Comment transformer cette dépendance en opportunité pour refonder un modèle énergétique souverain?

Guerre au Moyen-Orient: un stress test du système énergétique tunisien

La Tunisie se caractérise par une dépendance énergétique croissante, avec un déficit structurel entre production nationale et consommation. Cette vulnérabilité est amplifiée par les chocs exogènes, en particulier les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, région clé de l’approvisionnement mondial en hydrocarbures. Toute instabilité dans cette zone agit comme un multiplicateur de risques pour les économies importatrices nettes d’énergie, dont la Tunisie.

La guerre au Moyen-Orient agit aujourd’hui comme un révélateur brutal des fragilités énergétiques de la Tunisie. En tant que pays importateur net d’hydrocarbures, la Tunisie est structurellement exposée aux chocs externes, en particulier à ceux provenant d’une région qui concentre une part essentielle de la production mondiale de pétrole et de gaz. Lorsque des tensions géopolitiques y surgissent, leurs effets se diffusent immédiatement à l’échelle globale à travers une hausse des prix, une perturbation des flux logistiques et une montée de l’incertitude sur les marchés. Toutefois, il serait intellectuellement insuffisant d’attribuer les difficultés tunisiennes à ces seuls facteurs exogènes. Ces crises jouent davantage un rôle de catalyseur ou d’amplificateur: elles mettent en lumière un déséquilibre structurel préexistant entre une demande énergétique croissante et une offre nationale insuffisante, combiné à des choix stratégiques différés ou incomplets.

Le premier canal d’impact est celui des prix internationaux. Toute instabilité au Moyen-Orient engendre une augmentation des primes de risque sur les marchés pétroliers et gaziers. Cette hausse ne résulte pas uniquement de perturbations réelles liées à la production, mais aussi d’anticipations spéculatives liées à la crainte d’un élargissement du conflit ou de blocages des routes maritimes stratégiques. Pour la Tunisie, cette dynamique se traduit mécaniquement par une augmentation de la facture énergétique, qui pèse aujourd’hui lourdement sur les finances publiques. Le système de subventions, conçu pour protéger le pouvoir d’achat et stabiliser les prix domestiques, devient alors une source de vulnérabilité budgétaire majeure. Plus les prix internationaux augmentent, plus l’État doit compenser, creusant ainsi le déficit et accentuant les tensions sur la dette publique.

Au-delà du niveau des prix, la volatilité constitue un facteur tout aussi déstabilisant. Une énergie chère mais prévisible peut être intégrée dans une stratégie économique. En revanche une énergie imprévisible, désorganise les arbitrages publics et privés. Cette instabilité rend difficile la planification budgétaire, complique les décisions d’investissement et fragilise l’ensemble du tissu économique. Les entreprises tunisiennes, confrontées à des coûts énergétiques fluctuants, pourraient voir leur compétitivité se dégrader, notamment sur les marchés internationaux. Par ailleurs, l’effet inflationniste est inévitable: l’énergie étant un intrant transversal, son renchérissement se diffuse à l’ensemble des chaînes de valeur, affectant le transport, l’industrie et même l’agriculture.

Il convient également de considérer les effets indirects liés à la structure des approvisionnements tunisiens. Bien que la Tunisie bénéficie d’une relation énergétique relativement stable avec l’Algérie, notamment pour le gaz, elle reste intégrée dans un système régional et global. En effet, face au choc lié au conflit au Moyen-Orient, les leviers disponibles pour compenser la production sont limités. La production additionnelle mobilisable à court terme hors détroit est estimée à 2 millions de barils par jour au maximum. Le recours aux réserves stratégiques mondiales — environ 400 millions de barils — permettrait d’injecter 3 à 4 millions de barils par jour supplémentaires, mais sur une durée nécessairement courte. Un déficit non compensé de 14 millions de barils par jour — soit environ 14 % de la consommation mondiale — requiert dès lors une hausse de prix considérable pour rééquilibrer le marché par compression de la demande. Cela signifie qu’une hausse de prix très importante est nécessaire pour réduire la demande de façon significative et rééquilibrer le marché.

Ainsi, les tensions internationales influencent les arbitrages des pays producteurs, qui peuvent réorienter leurs exportations ou renégocier leurs conditions contractuelles en fonction de leurs propres intérêts stratégiques. Ainsi, même sans perturbation directe des flux physiques, la Tunisie demeure exposée à une reconfiguration des équilibres énergétiques régionaux.

Vers une autonomie stratégique progressive

Une analyse rigoureuse impose cependant de dépasser la lecture purement conjoncturelle. Un observateur critique pourrait soutenir que la Tunisie n’est qu’une victime parmi d’autres d’un système énergétique mondial instable, et que sa marge de manœuvre est limitée. Cet argument contient une part de vérité, mais il devient insuffisant dès lors qu’on examine les dynamiques internes. La dépendance énergétique tunisienne résulte aussi d’un retard dans les investissements, d’une gouvernance perfectible du secteur, d’une transition énergétique encore incomplète et d’une efficacité énergétique insuffisante. En d’autres termes, les chocs externes révèlent moins une fatalité qu’un déficit stratégique accumulé. Si la structure énergétique était plus diversifiée et plus résiliente, l’impact des crises géopolitiques serait significativement atténué.

Dans ce contexte, la situation actuelle doit être interprétée non seulement comme une contrainte, mais comme une opportunité de transformation profonde. La Tunisie a la possibilité de repenser son modèle énergétique autour d’un objectif clair: construire une véritable souveraineté énergétique à moyen et long terme.

Cela implique d’abord une accélération massive du développement des énergies renouvelables. Toutefois, il est essentiel de reconnaître les limites de ces sources: leur intermittence impose la mise en place de solutions de stockage et le maintien de capacités de production pilotables pour garantir la stabilité du réseau.

Parallèlement, une réforme structurelle de la demande énergétique s’impose. L’amélioration de l’efficacité énergétique constitue un levier particulièrement rentable. Réduire la consommation sans compromettre l’activité économique permet de diminuer la dépendance aux importations tout en limitant les coûts. Cela suppose des politiques publiques cohérentes, incluant des stratégies ambitieuses pour la rénovation énergétique des bâtiments, l’optimisation des processus industriels et une électrification progressive des usages, notamment dans le transport.

C’est dans cette logique d’équilibre entre production décarbonée et sécurité d’approvisionnement que l’option nucléaire pour la production électrique mérite d’être sérieusement examinée. Trop souvent écartée pour des raisons politiques ou émotionnelles, elle constitue pourtant une composante centrale des stratégies énergétiques de nombreux pays cherchant à concilier indépendance, stabilité et décarbonation. Le nucléaire présente l’avantage majeur de fournir une énergie pilotable, continue et faiblement émettrice de carbone. Pour la Tunisie, il pourrait représenter un levier structurant permettant de réduire significativement la dépendance aux hydrocarbures importés tout en stabilisant le système électrique.

Cela dit, intégrer le nucléaire dans le mix énergétique tunisien soulève des défis réels et non négligeables. Les coûts d’investissement sont élevés, les exigences en matière de sûreté sont strictes, et le développement des compétences techniques nécessite du temps. Un sceptique averti insistera également sur les enjeux liés à la gestion des déchets et à l’acceptabilité sociale. Ces objections doivent être prises au sérieux. Toutefois, elles ne constituent pas des arguments définitifs contre le nucléaire, mais plutôt des conditions de sa mise en œuvre. Les évolutions technologiques récentes, notamment les petits réacteurs modulaires (SMR), offrent des perspectives plus flexibles, mieux adaptées aux pays dont la capacité installée reste de taille moyenne. De plus, des partenariats internationaux peuvent permettre de mutualiser les coûts, les compétences et les risques.

Enfin, le renforcement des réseaux électriques et des interconnexions constitue un levier stratégique essentiel pour la sécurité énergétique de la Tunisie. À ce titre, le projet ELMED avec l’Italie offre une double opportunité: sécuriser l’approvisionnement en accédant à un marché électrique plus large, et créer, à terme, des capacités d’exportation, notamment d’électricité renouvelable.

Toutefois, cette interconnexion ne garantit pas en soi l’indépendance énergétique. Sans un renforcement parallèle des capacités nationales de production et de la performance du réseau, elle pourrait simplement déplacer la dépendance vers d’autres marchés. L’enjeu est donc d’inscrire ELMED dans une stratégie globale, où les interconnexions deviennent un levier d’intégration maîtrisée et de valorisation des ressources nationales, plutôt qu’un simple outil d’ajustement.

La question fondamentale n’est donc pas de savoir si la Tunisie peut atteindre une indépendance énergétique absolue à court terme — ce qui serait irréaliste — mais si elle est capable de se doter d’une trajectoire crédible vers une autonomie stratégique progressive. Cela suppose des choix clairs, parfois difficiles, et une capacité à dépasser les logiques de court terme.

En définitive, la guerre au Moyen-Orient agit comme un test de résilience pour le système énergétique tunisien. Elle met en évidence les limites d’un modèle dépendant et souligne l’urgence d’une transformation structurelle.

La Tunisie se trouve aujourd’hui à un point d’inflexion: soit elle continue à subir les chocs externes en ajustant marginalement son système, soit elle engage une refondation ambitieuse visant à construire une véritable souveraineté énergétique.

Ce choix dépasse la seule question de l’énergie; il engage la stabilité économique, la cohésion sociale et la capacité du pays à maîtriser son avenir dans un environnement international de plus en plus incertain.

Dr. Nidhal Ouerfelli

Ancien Ministre et expert international en transition énergétique

