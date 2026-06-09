Livre : Zakia Bouassida revient avec Téta et Babcia, Voyage dans les recettes de nos grands-mères de quatre pays

C'est un livre illustré, traduit de l'arabe vers le français et qui comporte, en bonus, la version audio du texte original en arabe lu par l'auteure accessible via QR code. C'est un voyage entre l'Egypte, la Pologne, la Syrie et la France.

Téta et Babci promène le lecteur à travers les recettes de nos grands-mères de Miranda Beshara. Farah, 12 ans, s’interroge sur ses origines. En discutant avec sa mère, sa grand-mère maternelle, sa grand-mère paternelle et son arrière-grand-mère, elle découvre une histoire familiale traversée par les langues, les souvenirs, les saveurs et les cultures.

D’abord publié en arabe par la maison d’édition égyptienne Al Balsam, le livre a été traduit en français par Orients Editions. Pour sa parution en Tunisie, cette traduction a fait l’objet d’une coédition entre Orients Editions et Déméter. La voix du livre a rejoint Déméter pour enrichir cette édition tunisienne par la réalisation d’un livre audio en arabe, accessible sur le livre en papier via QR code. Le livre audio est lu par Miranda Beshara avec des enregistrements des grands-mères et de Farah, fille de l’auteure.

Le livre Téta et Babcia propose un voyage entre l’Égypte, la Syrie, la Pologne et la France. À travers les histoires respectives des grands-mères de Farah, le livre célèbre la multiplicité des origines, le dialogue entre les cultures et la transmission entre les générations. Considéré comme un livre intergénérationnel, Téta et Babcia est destiné aux enfants à partir de 9 ans, mais aussi aux adolescents et aux adultes.

Album familial, livre de mémoire et carnet de recettes, il rassemble des recettes originaires de quatre pays. Les plats deviennent des portes d’entrée vers les souvenirs, les langues et les histoires familiales. C’est un livre de transmission par les saveurs, d’une mère à sa fille, mais aussi un hommage aux grands-mères et aux héritages qu’elles nous laissent.

Les illustrations originales sont l’œuvre de Heba Khalifa mêlant collage, photo de famille et dessin. Elles donnent au livre une atmosphère intime, sensible et chaleureuse, entre carnet familial, album souvenir et voyage visuel.

L’édition tunisienne est enrichie d’un livre audio en arabe de 43 minutes, réalisé par La voix du livre avec le soutien de l’Institut du monde arabe. Lu par l’auteure Miranda Beshara, le livre audio permet de découvrir la version arabe originale du texte. On y entend également les voix enregistrées il y a quelques années des trois grands-mères : Téta Afaf, Téta Aïda et Babcia Monica ainsi que la voix de Farah enfant, qui les interroge sur leurs histoires, leurs souvenirs et leurs recettes phares.

Télécharger le communiqué de presse de TÉTA ET BABCIA: Voyage dans les recettes de nos grands-mères

