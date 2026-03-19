Sous nos pas, la grande fabrique du vivant : plaidoyer critique pour les lombrics

Par Zouhaïr Ben Amor - Il y a des évidences qui nous échappent parce qu’elles sont littéralement sous nos pieds. Le sol, ce “support” que l’on foule, laboure, compacte, artificialise, est un monde habité — un monde politique aussi, tant il cristallise nos choix agricoles, urbains et économiques. Dans ce monde, les vers de terre, et en particulier les lombrics, semblent jouer le rôle ingrat des travailleurs invisibles. On les évoque parfois avec une indulgence amusée, parfois avec un dégoût hérité, rarement avec le respect dû à des ingénieurs d’écosystèmes. Pourtant, une grande part du fonctionnement des sols s’écrit dans leurs galeries, leurs déjections, leurs déplacements patients, et dans la manière dont ils orchestrent la rencontre entre minéral, matière organique, micro-organismes et racines (Darwin, 1881; Edwards & Bohlen, 1996; Lavelle & Spain, 2001).

Dire que les lombrics constituent une biomasse animale majeure à l’échelle planétaire revient surtout à rappeler une vérité dérangeante : l’abondance n’est pas synonyme de considération. Les lombrics ne font pas de bruit, ne migrent pas en troupeaux visibles, ne s’exhibent pas dans les récits héroïques de la conservation. Et pourtant ils participent, à leur échelle, à ce que Darwin appelait déjà l’“incessante” transformation de la terre végétale. Le sol n’est pas une boîte noire : c’est un organe vivant, et les lombrics en sont l’un des systèmes circulatoires les plus efficaces (Darwin, 1881; Lavelle et al., 2006).

Un animal simple, une fonction complexe

La tentation est grande de réduire le ver de terre à une image : un tube humide, une vie primitive, une existence monotone. Mais l’écologie des lombrics est tout sauf monotone. Elle est structurée par des “modes de vie” qui dessinent autant de métiers souterrains. Les classifications fonctionnelles distinguent notamment les espèces épigées (vivant dans la litière), endogées (dans les horizons minéraux superficiels) et anéciques (creusant de profondes galeries et tirant la litière vers le bas) (Bouché, 1977; Lee, 1985). Ce n’est pas une nuance de spécialiste : c’est la clé pour comprendre pourquoi certains sols “respirent” mieux, infiltrent mieux l’eau, stockent plus de carbone, et soutiennent mieux les cultures. Le lombric n’est pas seulement un consommateur de matière organique. Il est un transformateur, un mélangeur, un architecte. Il ingère des fragments végétaux, des particules minérales, des micro-organismes ; puis il excrète des turricules — ces déjections qui sont des micro-agrégats, plus stables, souvent plus riches en nutriments disponibles, et qui deviennent des briques de structure du sol (Edwards & Bohlen, 1996; Lavelle & Spain, 2001). Il transporte de la matière en profondeur, il rapproche des ressources qui, sans lui, resteraient spatialement séparées. Il fabrique une géographie intime : celle de ses galeries, où circulent l’air, l’eau, les racines, et où les microbes se réorganisent (Shipitalo & Le Bayon, 2004; Blouin et al., 2013).

Lombrics, “ingénieurs du sol” : une expression à prendre au sérieux

On parle d’“ingénieurs d’écosystèmes” pour désigner ces organismes qui modifient physiquement leur environnement et, ce faisant, influencent d’autres espèces. Les lombrics en sont un exemple classique, mais le mot “ingénieur” mérite d’être entendu sans métaphore facile (Jones et al., 1994; Lavelle et al., 2006). Une galerie anécique, par exemple, n’est pas seulement un trou : c’est un conduit d’infiltration, un raccourci hydrologique, un habitat, une voie de pénétration racinaire, un lieu où s’accumulent des résidus organiques et où l’activité microbienne s’intensifie (Shipitalo & Le Bayon, 2004). Dans certains contextes, ces galeries peuvent réduire le ruissellement et l’érosion en favorisant l’infiltration ; dans d’autres, elles peuvent accélérer le transfert d’eau et de solutés vers la profondeur, avec des effets ambivalents selon les pratiques et les contaminants présents (Shipitalo & Le Bayon, 2004). Le sol, souvent, est pensé comme une matrice inerte, qu’il suffirait d’amender ou de “corriger”. La présence des lombrics nous oblige à un autre regard : celui d’un milieu auto-organisé, où la structure naît autant des organismes que de la texture. Les agrégats du sol — ces assemblages de particules — ne se résument pas à des effets mécaniques. Ils sont liés à des colles biologiques, à des mucus, à des fragments organiques stabilisés, et les lombrics participent à cette architecture en mélangeant, compactant localement, et en protégeant une partie de la matière organique dans des structures plus résistantes à la décomposition rapide (Lavelle & Spain, 2001; Blouin et al., 2013).

La fertilité, ce mot qui cache un système

Dans les discours agricoles, la fertilité est souvent réduite à des unités : N, P, K, pH, conductivité, matière organique. Ces indicateurs comptent, bien sûr, mais ils ne suffisent pas à décrire la fertilité comme capacité durable à produire, à tamponner les stress, à nourrir des plantes sans épuiser le milieu. Les lombrics, à cet égard, déplacent le débat. Ils rendent visibles des processus : minéralisation progressive, libération de nutriments, stimulation microbienne, amélioration de la porosité et de la stabilité structurale (Edwards & Bohlen, 1996; Blouin et al., 2013).

Le passage de la matière dans le tube digestif du lombric agit comme une micro-usine biochimique. Ils fragmentent, ensemencent, humidifient. Les turricules peuvent présenter des concentrations plus élevées en azote minéral et en phosphore disponible à court terme, même si ces effets varient fortement selon les espèces, les sols, les saisons et la qualité des résidus (Edwards & Bohlen, 1996; Curry & Schmidt, 2007). Ce qui est frappant, c’est la dimension relationnelle : le lombric travaille rarement seul. Il travaille avec les bactéries, les champignons, les protozoaires. Il ne “crée” pas les nutriments à partir de rien ; il modifie les vitesses, les formes, les accès. Il change l’économie interne du sol. Ce point est crucial pour un regard critique : si la fertilité est un système, alors les pratiques qui simplifient le système — monocultures, travail intensif du sol, biocides à large spectre, compaction, absence de couvert — attaquent aussi des fonctions difficiles à “racheter” à coups d’intrants. On peut apporter des engrais ; on ne remplace pas facilement une architecture biologique perdue, ni la complexité des réseaux trophiques (Lavelle et al., 2006; Hendrix et al., 1999).

Les galeries : hydraulique, respiration, racines

Le sol respire. Cette phrase, souvent poétique, est aussi physique. L’air circule dans les pores ; l’eau s’infiltre, se stocke, se redistribue. La porosité n’est pas un détail : elle conditionne l’oxygénation des racines, l’activité microbienne, la résilience aux pluies intenses, et la résistance à la sécheresse. Les lombrics, en construisant des macropores (galeries) et en stabilisant des agrégats, influencent directement cette porosité fonctionnelle (Shipitalo & Le Bayon, 2004; Blouin et al., 2013).

Les anéciques creusent des conduits verticaux qui peuvent connecter la surface et la profondeur. Les endogés remanient davantage l’horizon superficiel, produisant une structure grumeleuse. Les épigés, eux, sont des spécialistes de la litière, accélérant la fragmentation des résidus et la constitution d’un humus en interaction avec la microflore (Bouché, 1977; Lee, 1985). Dans des systèmes agricoles, la présence de ces groupes peut se traduire par une meilleure infiltration, une diminution de la battance, et des conditions plus favorables à l’exploration racinaire. Les racines, d’ailleurs, empruntent volontiers les galeries existantes, économisant de l’énergie mécanique et accédant parfois à des zones plus profondes en eau (Shipitalo & Le Bayon, 2004).

Mais la critique doit rester lucide : les galeries peuvent aussi servir de voies rapides pour certains polluants dissous, selon les contextes hydrologiques et les pratiques (Shipitalo & Le Bayon, 2004). Les lombrics ne sont pas des “gentils” au sens moral ; ils sont des agents écologiques. Leur rôle est massif, mais il s’inscrit dans une complexité où les effets peuvent être ambivalents.

Carbone, climat, et la tentation des slogans

À l’heure où l’on parle de stockage de carbone dans les sols, les lombrics sont souvent convoqués comme alliés. Ils peuvent favoriser la stabilisation physique d’une partie de la matière organique dans des agrégats, et améliorer la formation d’horizons structurés (Blouin et al., 2013). Pourtant, leur effet sur les émissions de gaz à effet de serre et sur le bilan carbone net n’est pas univoque. En stimulant l’activité microbienne et en mélangeant la matière organique avec le minéral, ils peuvent accélérer certaines décompositions et augmenter la minéralisation dans certains cas (Lubbers et al., 2013). La question pertinente n’est donc pas “les lombrics stockent-ils du carbone ?” mais “dans quelles conditions leurs actions favorisent-elles une stabilisation durable plutôt qu’une accélération des flux ?”.

Les synthèses et méta-analyses rappellent que les effets des lombrics sur le carbone et l’azote dépendent des espèces, du climat, du type de sol, de l’usage des terres et des apports organiques (Blouin et al., 2013; Lubbers et al., 2013). Ce constat invite à une prudence intellectuelle : on ne peut pas faire des lombrics une solution magique au changement climatique, pas plus qu’on ne peut les réduire à un détail. Ils sont un maillon majeur d’un système, et c’est précisément pour cela qu’ils échappent aux slogans.

Agriculture : le ver de terre comme indicateur moral

Il existe une rhétorique très répandue : “S’il y a des vers de terre, le sol est vivant, donc tout va bien.” Cette phrase est séduisante, et souvent vraie comme intuition. Mais elle peut devenir un alibi. Certains sols hébergent des vers de terre tout en étant soumis à des pressions sévères : compaction chronique, perte de biodiversité microbienne, contamination, pauvreté en matière organique. Et à l’inverse, certains milieux particuliers peuvent présenter des communautés de lombrics moins abondantes sans être “morts”, parce que d’autres ingénieurs (termites, fourmis) ou d’autres contraintes écologiques dominent (Lavelle et al., 2006; Jouquet et al., 2006).

Le lombric est néanmoins un excellent révélateur des pratiques. Les systèmes à travail du sol intensif tendent à perturber les populations, surtout les espèces anéciques dont les galeries verticales sont détruites et dont les adultes sont vulnérables aux blessures mécaniques (Edwards & Bohlen, 1996; Hendrix et al., 1999). Les pesticides et certains traitements peuvent affecter la survie et la reproduction, selon les molécules et les conditions (Curry & Schmidt, 2007). À l’inverse, les systèmes avec couverture permanente, apports organiques, rotations diversifiées et réduction du travail du sol favorisent souvent des communautés plus abondantes et fonctionnellement plus riches (Hendrix et al., 1999; Blouin et al., 2013).

Ce qui se joue ici dépasse l’agronomie : c’est une philosophie de la production. Favoriser les lombrics, ce n’est pas “les aimer” — c’est reconnaître que la productivité durable dépend d’un tissu de processus biologiques. C’est aussi admettre que la simplification a un coût caché, souvent payé plus tard, et rarement payé par ceux qui l’ont provoquée.

Invasions, déplacements, et géopolitique du sous-sol

On oublie souvent que les lombrics ne sont pas partout “chez eux”. Dans certaines régions glaciées du nord, par exemple, des espèces de vers de terre ont été introduites et peuvent transformer profondément les sols forestiers en accélérant la disparition de la litière, modifiant les communautés végétales et les cycles nutritifs (Bohlen et al., 2004). Ce point trouble l’image idyllique : un lombric n’est pas automatiquement bénéfique dans tous les contextes. Il peut être ingénieur, oui, mais un ingénieur qui réécrit un habitat au détriment d’équilibres anciens.

Cet aspect devrait nous rendre prudents lorsqu’on promeut, sans nuance, certaines introductions ou lorsqu’on déplace des sols et des composts à grande échelle. Le sol est un monde de frontières invisibles, et les lombrics participent à cette biogéographie. Penser leur rôle, c’est aussi penser la circulation des espèces, la mondialisation des organismes, et le fait que nos gestes — transporter du terreau, déplacer de la matière organique, aménager — produisent des conséquences écologiques à long terme (Bohlen et al., 2004).

Un éloge de la lenteur active

Le lombric incarne une lenteur qui n’est pas passivité. Il travaille sans spectacle, mais son action est cumulative. Les tonnes de sol qui passent, année après année, dans les organismes d’une population abondante, finissent par constituer une force géologique à petite échelle — exactement ce qui fascinait Darwin : une puissance discrète, mais obstinée (Darwin, 1881). Dans nos sociétés pressées, cette lenteur active est presque un contre-modèle. Elle suggère que la santé des systèmes ne se construit pas seulement par interventions ponctuelles, mais par continuité : couverture, apports, diversité, réduction des chocs.

Il y a aussi une leçon épistémologique : on a longtemps considéré le sol comme une “ressource” stable, et l’on découvre qu’il est un processus. Les lombrics, en tant qu’acteurs majeurs de ce processus, rappellent que la matière organique n’est pas une simple réserve, mais une circulation ; que la structure n’est pas un état, mais une architecture en mouvement ; que la fertilité n’est pas un stock, mais une dynamique (Lavelle & Spain, 2001; Lavelle et al., 2006).

Conclusion : prendre le sol au sérieux, c’est prendre les lombrics au sérieux

Écrire sur les lombrics, c’est finalement écrire sur notre rapport au monde vivant ordinaire. Le sol ne gagne jamais les grandes images de la nature ; il reste l’arrière-plan. Or, ce qui s’y joue conditionne tout le reste : eau, alimentation, biodiversité, climat, paysages. Les lombrics ne sont ni une fable ni une panacée. Ils sont une infrastructure biologique. Les ignorer, c’est accepter de piloter à l’aveugle un système dont nous dépendons.

Le geste critique consiste alors à déplacer la focale : au lieu de voir le sol comme une surface à exploiter, le regarder comme une communauté ; au lieu de croire qu’on peut compenser toute dégradation par des intrants, admettre qu’une partie de la fertilité est une œuvre collective et vivante ; au lieu de demander au sol toujours plus, apprendre à lui rendre des conditions d’existence. Et dans cette politique du sous-sol, le lombric n’est pas un symbole : il est un acteur. Un acteur qui, silencieusement, nous rappelle que la durabilité n’est pas une promesse, mais une pratique.

Bibliographie

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