La Tunisie à l’ONU : La montée de l'islamophobie est une menace croissante et directe à la paix et à la stabilité internationales

La Tunisie a mis en garde contre « les dangers de l'islamophobie qui n'ont été que considérablement amplifiés avec tous les nouveaux moyens de communication numériques. » Alertant les gouvernements, mais aussi les partis et la société civile contre la montée de cette politique organisée, elle a affirmé qu’il ne suffit pas de la condamner, s’agissant surtout de prendre des actions concrètes contre tous ceux qui agissent ouvertement ou huis clos pour la nourrir.

Prenant la parole lors la manifestation de haut niveau pour commémorer la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, tenue le lundi 16 mars 2026, au siège de l'ONU à New York, Nabil Ammar, Représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies, a souligné que les messages et les valeurs apportés par la religion de l'Islam doivent être pleinement respectés et ne sauraient être associés à des actes de violence de quelque sorte que ce soit contre une créature que ce soit. Et d’ajouter que l'islamophobie fait partie d'un programme politique, inventé, financé, utilisé et encouragé pour propager la pire image possible de l'Islam dans le monde. `

"En ces derniers jours du saint mois du Ramadan, et dans le contexte géopolitique actuel, la déclaration de la Tunisie, fidèle à ses principes, trouve sa pleine résonnance, vivement saluée", commente un analyste à Leaders.

Texte intégral

La commémoration d'aujourd'hui de la journée internationale de lutte contre l'islamophobie est au cœur de ce que nous faisons au sein de l'Organisation des Nations Unies, en termes d'essayer de construire et de consolider des relations pacifiques, prospères et durables entre tous les pays et les peuples de notre planète.

Les messages et les valeurs apportés par la religion de l'Islam et la vitesse à laquelle ces messages ont atteint des centaines de millions de croyants partout dans le monde doivent être pleinement respectés. Ils ne peuvent pas être associés à des actes de violence de quelque sorte que ce soit contre une créature que ce soit.

Aujourd'hui, malheureusement et d'une façon regrettable, nous savons que l'islamophobie fait partie d'un programme politique. Il a été inventé, financé, utilisé et encouragé à servir ce seul programme qui vise à diffuser la pire image possible de l'Islam dans le monde.

Mais cet agenda politique, qu'il soit local, national ou international, est une mauvaise politique et une mauvaise aux conséquences extrêmement dangereuses et contre-productives.

L'humanité a déjà traversé des processus tragiques similaires, avec toutes les tragédies liées à la violence, à la terreur, aux massacres, aux guerres et aux génocides.

La montée de l'islamophobie est une menace croissante et directe à la paix et à la stabilité internationales dans le monde entier. C'est aussi une terrible agression contre tous les musulmans, ainsi que contre tant d'autres êtres humains non musulmans.

Les dangers de l'islamophobie n'ont été que considérablement amplifiés avec tous les nouveaux moyens de communication numériques.

Les gouvernements d'abord, mais aussi les politiciens respectables, les partis politiques, les médias et tous les militants de la société civile ont une responsabilité spéciale et forte dans la lutte contre l'islamophobie. On en est encore très loin.

Il ne suffit pas de condamner. Nous devons informer, autant que possible, les différentes opinions publiques et prendre des actions concrètes contre tous ceux qui agissent ouvertement ou à huis clos pour nourrir l'islamophobie.

