Metline 2040 et le rapport d’or: Vers une ville durable à vocation biomédicale et de bien-être

Par Hafedh Abdelmelek

Introduction

Véritable joyau de la côte nord, Metline ambitionne de s’imposer comme un pôle biomédical innovant et durable. Son développement s’appuie sur le concept du «Rapport d’Or», fondé sur une synergie optimisée entre savoir, leadership et investissements, tant nationaux qu’issus de la diaspora (représentant 49 % de la population). Entre 1967 et 2005, cette dynamique a déjà démontré son efficacité en propulsant de nombreux cadres vers l’excellence, à l’échelle nationale et internationale. Aujourd’hui, cet enracinement territorial constitue le socle d’une vision où l’autonomie économique de la région de Bizerte se déploie dans le respect de son identité culturelle.

Metline: L’épopée d’un rapport d’or et d’une université à ciel ouvert



L’implémentation du Rapport d’Or de Metline est le fruit d’une lignée de bâtisseurs d’exception. Dès 1967, sous l’impulsion de pionniers tels que M. Limame Smida (alors délégué de Ras Djebel), feu M. Salah Guissouma, feu Abdeljalil Azzouz et feu Abdelazis Romdhane, membre de la délégation spéciale de la municipalité de Metline (décret n° 67-142 du 3 mai 1967), celle-ci s’est affirmée comme un véritable laboratoire d’un équilibre inédit entre savoir et gouvernance. Cette vision a été portée par la suite par des figures de proue telles que Mr Mohamed Habib Guissouma (Ingénieur, DG), Mr Mohamed Touhami Ben Said (Professeur Universitaire), Mr Mohamed Charfeddine Guellouz (Ingénieur, PDG, et Ex-Ministre) et Mr Mohamed Néjib Romdhane (Professeur Universitaire); des experts et hauts commis de l'État qui ont su mettre leur expertise académique et technique au service de leur territoire.

M. Mohamed Habib Lahmar et M. Raoudh Al Fala Jâafar présentent un parcours riche et complémentaire, alliant leur expérience en tant que vice-présidents de la municipalité de Metline à une solide référence dans le domaine de l’éducation.

M. Lahmar se distingue particulièrement par sa maîtrise de l’anglais (niveau natif), l’étendue de sa culture et ses grandes qualités de communication. Il incarne un profil d’exception, où se conjuguent sagesse, sens des responsabilités, fermeté et quête d’excellence, notamment dans l’exercice de ses fonctions de directeur au collège de Metline.

Une transmission bénévole et citoyenne



Ce pacte de savoir s’est renforcé grâce à un engagement citoyen sans précédent, ancré dans mon environnement d’enfance, et plus particulièrement dans la région d’Ain Blad. L’Aouina, Douames et Cap Zebib ont connu le même sort. Toutefois, je ne dispose pas d’informations suffisantes pour apporter des éclaircissements à ce sujet.

Des personnalités comme le Dr Ridha Hamza (sciences biomédicales), feu Mahmoud Guellouz (littérature arabe), Habib Gharrech (mathématiques) et Mohamed Hédi Najjar (physique) ont offert leur savoir gracieusement durant leurs études universitaires. En plus, entre Metline et Ras Djebel, cette chaîne de transmission a également été marquée par le dévouement de M. Abdelaziz Oukhai une grosse pointure dans le domaine des mathématiques, feu Mr Hmaied Jâafar (Historien) et Salah Oukhai (Littérature arabe).

Metline: L’université à ciel ouvert

Au-delà des structures formelles, Metline s'est érigée en véritable "Université à ciel ouvert", où l'apprentissage est une respiration quotidienne, du moins dans mon cas personnel:

• L’Éveil à la nature: Le paysage exceptionnel de la ville, son jardin botanique (Décrit dans le livre «les jardins du nord de Souad Guellouz») et son mini-zoo constituent une initiation naturelle à la faune et à la flore dès le plus jeune âge.

• L’Apprentissage technique et familial: mon expertise en électricité, électronique et informatique s’est forgée au contact de figures telles que Mr Habib Jâafar (Directeur technique dans le domaine de l’informatique) et ses frères Rachid & Abdelhafidh, dont l’influence a été déterminante dans mes travaux de recherche et de conception de prototypes.

• Le mentorat familial: Le soutien quotidien de mes parents, grands-parents (Mohamed Touhami) et oncles, notamment feu Mr Ali et feu Brahim Loudhaief, m’a permis un apprentissage fluide des différentes disciplines.

• Les Cercles de Discussion: Les après-midis chez le coiffeur Mr Hassen Added ou les échanges à Hofrat Barhoum (Cap Zébib) sont devenus des lieux de haute culture. On y croisait notamment l'illustre le feu Ezzedine Guellouz (Professeur Universitaire), son fils feu Hedi (Vétérinaire et Biologiste), mon mentor en sciences vétérinaires, ou encore l’ingénieur Mekki Hamza, Mr Nejib Lahmar (Professeur Universitaire) et le regretté le feu Dr Abdessalem Hajji, expert en chirurgie de guerre.

• Au centre-ville et à Marsa el Oued (Chatt Mami), des discussions dans le domaine des sciences, de l’agriculture et de l’élevage avec feu Mr Jâafar Jâafar et Mr Mustapha Guellouz (Ingénieur & DG) m’ont énormément enrichi.

Un écosystème de valeur ajoutée

À Metline, le savoir est inévitable: il se manifeste dans une partie de scrabble ou d’échec au café, dans les projections de films hebdomadaires ou lors d’activités culturelles où j'assurais la logistique technique. Ce modèle unique repose sur une synergie parfaite: les fonctionnaires et la diaspora assurent le financement, tandis que les maires et décideurs apportent la vision stratégique. C'est cette alliance qui génère la valeur ajoutée exceptionnelle du Rapport d’Or de Metline.

Au fil de mes voyages en Tunisie et à l’étranger, je rencontre souvent des familles animées par une profonde nostalgie de Metline. Chacune semble avoir recréé, à sa manière, une «Mini-Metline» dans son cœur, imprégnée d’émotions aux accents moresques ou turcs.

Je garde un souvenir particulièrement marquant d’un premier exemple à Sabelet Ben Ammar, chez Mme Khadija Ghériani (née Guellouz). Elle me racontait avec passion ses allers-retours entre Metline, Ferry-ville (Menzel Bourguiba) et Tunis. Je me souviens notamment des soirées ramadanesques où elle chargeait son fils, Naoufel, de venir me chercher à l’École vétérinaire afin de partager l’iftar, suivies de longues discussions empreintes de souvenirs sur Metline.

Un deuxième exemple de cette «Mini-Metline» se manifeste entre l’Ariana, au sein de la famille du regretté Mustapha Loudhaief, avec Mme Tijania, diplômée de l’IHEC et cadre bancaire, Arbia, artiste, et Ahmed et ses frères, homme d’affaires, ainsi que M. Mohamed Ennaceur Guellouz et le Kram, au sein de la famille de M. Mohamed Bahri.

Un troisième exemple de cette «Mini-Metline» existe à Bizerte, au sein de la famille Ben Saïd: feu Mohamed Habib (ingénieur), Mohamed Salah (docteur en médecine vétérinaire et professeur universitaire) et Abdelkader (médecin).

Un quatrième exemple de cette «Mini-Metline» se trouve à Cannes. Dès mon plus jeune âge, aux côtés de mon père et de mon frère Jamel, nous feuilletions les revues Al Arabi, installés sur les emblématiques sièges bleus de la Croisette, à deux pas du festival et face à la mer. Absorbés par nos échanges sur les projets et les événements de Metline, nous en oubliions presque le lieu où nous étions. Puis, soudain, un fait marquant nous ramena à la réalité: nous avons été témoins de l’accident d’un avion publicitaire dans la baie de Cannes.

Ces mêmes émotions habitent de nombreuses familles métlinoises, que ce soit à Cannes, Antibes, Nice, Marseille, Lyon (Souvenirs avec M. Béchir Guellouz, diplomate), Paris, en Allemagne ou encore à Montréal (M. Rachid Najjar, portant le nom du feu Dr Rachid Najjar, pionnier de la médecine en Tunisie), témoignant d’un attachement profond et intemporel à leur ville d’origine.

Appel à l’opérationnalisation et l’implémentation d’une vision intégrée de développement de Metline 2040 dans l’objectif de préserver son rapport d’or: STEM, écologie, santé et innovation

Le concept repose sur une articulation harmonieuse entre:

• La valorisation des ressources naturelles locales;

• Le développement de la médecine préventive et du bien-être;

• L’innovation scientifique dans le domaine biomédical;

• Le concept architecture anti-radiation: À Metline, les cicatrices de fer et de béton (Bunkers ou Casma) du passé deviennent les matrices de la santé de demain et des abris antiatomiques.

Metline pourrait ainsi devenir un écosystème vivant, où la nature, la science et la santé coexistent dans une logique durable.

Un pôle des plantes aromatiques et médicinales

Bénéficiant d’un terroir idéal pour les plantes aromatiques et médicinales (romarin, thym, lavande, myrte), la région porte un projet ambitieux: structurer une filière biologique intégrée. De la création d’unités de transformation pour les huiles essentielles à l'ouverture d’un centre de recherche en biotechnologie végétale, un tel pôle viserait à s'imposer sur le marché international de la médecine naturelle et de la phytothérapie via la production de phytomédicaments (AMM).

Une ville dédiée au bien-être et à la prévention

Metline pourrait devenir une destination de référence en matière de:

• Tourisme de santé;

• Cures naturelles,

• Programmes de remise en forme.

Cela inclurait:

• Des centres de thalassothérapie,

• Des espaces de méditation et de relaxation,

• Un centre de bien-être (anti-radiation dans les Casmas)

• Des parcours écologiques favorisant l’activité physique.

L’objectif est de passer d’une médecine curative à une médecine préventive centrée sur l’Harmonie du vivant, la qualité de vie et le bien-être.

Une urbanisation durable et intelligente

La transformation de Metline reposerait sur des principes d’urbanisme durable:

• Energies renouvelables (solaire, éolien) disponible depuis une vingtaine d’année;

• Gestion intelligente de l’eau avec un circuit des sources d’eau avec l’ArcGIS;

• Architecture écologique intégrée au paysage.

Un levier de développement économique et social

Le concept Culture Santé Vivante repose sur une approche innovante : considérer la culture (arts, patrimoine, littérature, musique) comme un levier thérapeutique et préventif au même titre que la médecine. Il s’inscrit dans des approches reconnues comme l’art-thérapie (Art-thérapie), tout en les élargissant à une dimension territoriale et sociétale. Il permettrait également de repositionner la région de Bizerte comme un hub d’innovation biomédicale en Méditerranée.

Ce projet générerait:

• Des emplois qualifiés dans la santé, l’agriculture et la recherche;

• Une attractivité internationale;

• Un ancrage territorial fort;

• Des circuits dans la nature intégrant poésie, musique et méditation;

• La valorisation du patrimoine local.

Centre culturel thérapeutique

• Ateliers artistiques intégrés aux structures de soins;

• Collaboration entre médecins, psychologues et artistes;

• Accueil d’artistes travaillant sur les thèmes du corps, de la nature et du bien-être;

• Production d’œuvres ayant une dimension thérapeutique.

Metline 2040: Le sanctuaire de l'harmonie vivante

Réhabiliter les bunkers du Djebel Radar et de Ras Zebib non plus comme des abris de guerre, mais comme des "Bunkers de Résonance ou Casma". Ce projet pourrait transformer ces structures de béton inerte en centres de bien-être et anti-radiations.

Conclusion

Faire de Metline une ville durable à vocation biomédicale n’est pas seulement un projet d’aménagement: c’est une vision de société, où le développement économique s’aligne avec la santé humaine et la préservation de l’environnement. En conjuguant patrimoine naturel, savoir scientifique et innovation, Metline pourrait devenir un modèle reproductible de ville du futur, ancrée dans son territoire et ouverte sur le monde.

Le développement des alicaments et de la nutraceutique à Metline pourrait constituer une opportunité stratégique multidimensionnelle:

• Sanitaire (prévention des maladies);

• Economique (création de valeur);

• Scientifique (innovation biomédicale);

• Territoriale (attractivité régionale de Bizerte);

• Eco-tourisme dans les Casmas.

Ce modèle pourrait faire de Metline un pôle méditerranéen de référence en nutrition santé, conciliant tradition végétale et science moderne.

Hafedh Abdelmelek