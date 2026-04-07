Soliman plage: Préserver la station balnéaire de la progradation de la côte

Par Ezzeddine Ben Hamida - Notre charmante et belle station de Soliman, située à 35 km au sud de Tunis, mérite une attention spéciale de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (l’APAL), sous la tutelle du ministère de l’environnement et des autorités régionales et locales. La lutte contre la constitution des dunes de sables à cause de la progradation de la côte s’avère en effet urgente.

L’étude de Wissem Marzougui et Ameur Oueslati (2017), «Les plages de la côte d'Ejjehmi-Soliman: exemple d'accélération de l'érosion marine dans une cellule sédimentaire artificiellement tronçonnée», (PP.21-41, in https://doi.org/10.4000/physio-geo.5152) montre la progradation de la côte, c’est-à-dire l’avancée de la terre sur une mer ou un lac par accumulation de sédiments, de plus 38 mètres seulement entre 2010 et 2016. Près de 10 ans après cette étude, la situation est plus préoccupante car la mer, dans le côté droit de la ville, a continué à reculer de plusieurs mètres; la plage s’est donc beaucoup élargie.

De plus, notre région est connue par son caractère venté. Le vent souffle en effet très fort et très souvent ce qui s’est traduit par la constitution, la formation, de dunes de sable de plus en plus conséquentes et imposantes. Ces dunes, accumulées au fil des années, ont fini par envahir certaines cours de maison et bloquer l’accès à la mer de beaucoup de résidences frontales: les portes sont en effet recouvertes de sable.

Tout naturellement nous avons saisi en premier lieu, dès 2017, les services municipaux de notre ville pour trouver une solution afin de préserver nos plages et nos résidences. Nous avons été alors aiguillés vers l’APAL, attendons une suite favorable dans les meilleurs délais possibles.

Une solution est possible, peu onéreuse et écologique. Nous sommes parfaitement conscients du rôle de ces dunes dans la préservation des plages et des rivages. Cependant, il est aussi urgent de les aménager pour freiner, endiguer, leur expansion et, par la même protéger, prémunir, les habitations. Il convient donc d’aplanir ces dunes et de constituer des barrières anti-sable. Ces barrières, ces filets bien entretenus, assureront sans doute la protection des maisons et des voies de communication touchés par ce phénomène.

Ezzeddine Ben Hamid



