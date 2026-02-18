Ramadan en Tunisie: entre spiritualité et gourmandise (Album photos)

Par Ridha Bergaoui - À la veille du mois de Ramadan, certains économistes rappellent que cette période s’accompagne d’un gaspillage alimentaire important et d’une baisse visible de la productivité. Dans un contexte économique fragile, où chaque effort compte, ils estiment que le Tunisien doit travailler avec régularité et rigueur durant tous les mois de l’année.

Ce point de vue n’est pas dénué de pertinence. Mais peut-on réduire Ramadan à une simple comptabilité pertes/profits, sans tenir compte de ses dimensions religieuses, spirituelles, sociales, psychologiques et morales ? Une société ne se résume pas à ses indicateurs économiques. Elle vit aussi de valeurs, de cohésion et d’espérance collective.

Un contexte national et international sous tension

L’approche de Ramadan intervient cette année dans un climat contrasté, mêlant attente et inquiétude.

En Tunisie, l’actualité récente a profondément marqué les esprits. La multiplication des faits de violence et certains drames insoutenables ont suscité indignation et malaise. La situation politique et économique, bien qu’en légère amélioration, demeure fragile. Les pluies récentes ont certes redonné espoir aux agriculteurs et rempli les barrages après des années de sécheresse, mais la hausse persistante des prix, notamment des produits alimentaires de base, pèse lourdement sur les ménages à l’approche du mois sacré.

Sur le plan international, l’incertitude domine également. Les tensions géopolitiques, les crises morales touchant certaines élites et les manifestations de plus en plus visibles du changement climatique rappellent la fragilité de l’équilibre mondial et de notre modèle de développement.

C’est dans ce contexte chargé d’inquiétudes mais aussi d’espoirs que les Tunisiens s’apprêtent à accueillir Ramadan, perçu comme une parenthèse spirituelle, un moment festif et d’apaisement collectif.

Une ambiance unique, entre traditions et spiritualité

En Tunisie, Ramadan possède une saveur particulière. Certains l’attendent pour ses tables généreusement garnies, les veillées familiales et les retrouvailles chaleureuses. D’autres y voient avant tout un temps de foi renforcée, de prière et de recueillement.

Les commerçants s’y préparent avec attention. C’est une période d’activité intense et souvent décisive pour leur chiffre d’affaires annuel. À l’inverse, certaines familles appréhendent les dépenses supplémentaires liées aux repas copieux, aux pâtisseries traditionnelles et aux vêtements de l’Aïd.

Dès les premiers jours, les marchés s’animent, les étals débordent de dattes, de légumes et de fruits frais. Les vendeurs de feuilles de brik et de pain tabouna occupent les coins de rue. À l’heure de l’iftar, les rues se vident soudainement, laissant place au calme des foyers rassemblés autour de la chorba fumante et des briks dorées.

Après le repas, viennent les feuilletons télé, les prières, les visites familiales, les promenades nocturnes, les cafés animés et les mosquées pleines pour les prières des tarawih. Entre spiritualité profonde et traditions populaires, Ramadan demeure un moment d’émotion collective incomparable.

Tolérance et liberté de conscience: des principes essentiels

Ramadan est avant tout un acte de foi personnel. En Tunisie, la liberté de conscience constitue un acquis fondamental, essentiel. La foi ne s’impose pas, elle se vit. Certaines personnes ne peuvent pas jeûner pour des raisons de santé, d’âge ou de conditions particulières, d’autres choisissent, par conviction, de ne pas pratiquer le jeûne. Dans une société apaisée, ces choix doivent être respectés sans stigmatisation.

L’esprit du Ramadan repose sur la bienveillance, la maîtrise de soi et le respect d’autrui. La tolérance n’affaiblit pas la foi, elle la renforce. Une société mature permet à chacun de vivre ses convictions dans la dignité et le respect mutuel.

Ramadan: un investissement social plus qu’un coût économique

Ramadan est souvent présenté sous l’angle de la baisse de productivité et de l’augmentation de la consommation. Pourtant, ses effets positifs dépassent largement les considérations conjoncturelles.

Les petits commerces en bénéficient directement. Pâtisseries, épiceries, marchands de fruits secs et artisans voient leur activité s’intensifier. Les dix derniers jours et l’Aïd représentent parfois jusqu’à 30 à 40 % des recettes annuelles de certains d’entre eux.

Comme les fêtes de fin d’année en Europe, Ramadan constitue un temps fort de consommation et de circulation monétaire, contribuant à l’équilibre de nombreux secteurs. Sur le plan sanitaire, le jeûne est généralement bénéfique pour la santé. Il peut favoriser une meilleure sensibilité à l’insuline, une réduction de la masse grasse et un rééquilibrage alimentaire. Pour beaucoup, Ramadan est une occasion de rééquilibrage alimentaire et comportemental : réduction du tabac et de certains excès, structuration des repas, recentrage spirituel.

Certes, des dérives existent : gaspillage alimentaire, surconsommation, désorganisation du sommeil. Mais ces excès ne sont pas une fatalité. Avec de l’organisation et de la sensibilisation, Ramadan peut pleinement exprimer ses bénéfices sociaux, sanitaires et économiques.

La solidarité, cœur battant du mois sacré

Ramadan est avant tout le mois de la solidarité, le jeûne est conçu principalement pour ressentir la faim des pauvres. A coté des dons et la zakat au profit des familles les plus vulnérables, les « couffins de Ramadan », les tables d’iftar collective témoignent d’un élan national de générosité.

Ces gestes permettent à des milliers de familles de vivre ce mois dans la dignité. Autour d’un repas partagé, se recrée un lien humain essentiel.

La solidarité durant Ramadan dépasse l’aumône. Elle constitue une véritable école de citoyenneté et de cohésion sociale. Elle rappelle que la richesse n’a de sens que lorsqu’elle circule, qu’elle est partagée et qu’elle bénéficie surtout aux plus fragiles.

Les femmes, piliers silencieux du Ramadan

Malgré les évolutions sociales, la charge domestique du Ramadan repose encore largement sur les femmes. Tout en jeûnant, elles assument la préparation quotidienne des repas, l’organisation familiale et les veillées nocturnes.

Leur engagement discret donne au Ramadan sa chaleur et sa convivialité. Certaines observations montrent que la perte de poids pendant Ramadan est plus marquée chez les femmes que les hommes, sans doute en raison de leur activité plus intense durant ce mois de jeûne. La tradition tunisienne du jour de l’Aïd, appelée « haq el melh » (حق الملح), ou “le prix du sel”, symbolise cette reconnaissance, un cadeau est offert par l’époux à son épouse en hommage à ses efforts durant le mois sacré. Toutefois, au-delà du symbole, un partage plus équitable des responsabilités demeure souhaitable. Un Ramadan harmonieux passe aussi par une meilleure répartition des tâches, afin que ce mois soit réellement un temps de spiritualité et non de fatigue silencieuse.

Une responsabilité collective pour un Ramadan réussi

La réussite de Ramadan repose sur un effort partagé.

Le citoyen doit faire preuve de discipline, éviter les excès et préserver la qualité de son travail.

La famille doit promouvoir la modération et transmettre les valeurs de solidarité.

Les associations doivent coordonner efficacement les actions solidaires.

L’État doit garantir l’approvisionnement et lutter contre la spéculation.

Les médias doivent développer des programmes intelligents pour encourager une consommation responsable et développer des valeurs morales chez nos concitoyens plutôt que stimuler la surenchère publicitaire.

Ramadan ne doit être ni un mois de relâchement ni un mois d’excès. C’est surtout un mois d’équilibre spirituel, physique et matériel.

Bien vécu, il devient un accélérateur de cohésion sociale, de générosité et de paix intérieure. Il rappelle que le bonheur collectif ne se mesure pas seulement en chiffres, mais dans la capacité d’une société à renforcer ses liens, à cultiver la compassion et à partager l’espérance.

Agissons tous ensemble pour que Ramadan soit rempli de bénédictions, de paix et de joie pour tous. Ramadan mabrouk رمضان مبارك، اعاده الله عليكم بالخير و اليمن والبركات

Ridha Bergaoui





