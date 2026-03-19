News - 19.03.2026
Aïd El Fitr: Leaders vous souhaite une fête de joie, de partage et d’espérance
À l’occasion de l’Aïd El Fitr, Leaders adresse ses plus chaleureuses félicitations à ses lecteurs, partenaires et collaborateurs.
Que cette fête soit porteuse de paix, de joie et de prospérité pour vous et vos proches. Puisse-t-elle marquer un nouveau départ empreint d’espoir, de réussite et de solidarité.
Aïd Moubarak à toutes et à tous.
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