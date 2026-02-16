Conférence de Munich 2026 : l’Europe face au duel Washington–Pékin

Par Elyes Ghariani

Munich comme révélateur d’un monde tripolaire

La Conférence de Munich sur la Sécurité 2026, telle que décrite dans le Munich Security Report 2026, agit comme un révélateur brutal: l’illusion d’un ordre international dominé par une seule puissance appartient au passé. Sous le même toit bavarois, des dirigeants occidentaux comme Friedrich Merz et Emmanuel Macron croisent les responsables américains et le ministre Chinois des Affaires Etrangères, Wang Yi. Cette cohabitation inhabituelle expose, plus qu’elle ne masque, les fractures d’un système mondial en recomposition.

Munich ne se contente plus d’interroger la solidité du lien transatlantique. Elle met en lumière une nouvelle réalité: le jeu est désormais triangulaire. Dans une rivalité structurante entre Washington et Pékin, quelle place pour l’Europe ? Ni simple prolongement stratégique des États-Unis, ni partenaire aligné de la Chine, le continent est confronté à un choix décisif.

La conférence consacre ainsi l’émergence d’un ordre tripolaire où l’Europe doit concilier cohésion atlantique et interdépendances eurasiatiques, sous le regard attentif du Sud global. Cette transformation n’a rien d’abstrait : elle se traduit déjà dans les décisions concrètes des capitales européennes.

Dans ce contexte mouvant, Washington affine sa doctrine et presse ses alliés d’assumer plus clairement une logique de bloc.

Un monde de puissances assumées

Entrée dans sa quatrième année, la guerre en Ukraine confirme l’affaiblissement des règles internationales. Le principe d’inviolabilité des frontières cède devant le retour des rapports de force. Moscou, appuyée par un rapprochement croissant avec Téhéran et Pékin, agit moins au nom d’une idéologie que d’une logique de puissance assumée, où la force redessine les équilibres.

Cette évolution renforce la rivalité centrale entre les États-Unis et la Chine, désormais colonne vertébrale du système international. Pékin, fort de son poids économique et militaire, conteste la primauté américaine en mer de Chine méridionale, dans les technologies critiques et via ses routes de la soie numériques. Washington réplique par une stratégie de «containment» modernisée, formalisée dans la National Security Strategy 2025, qui désigne clairement la Chine comme rival systémique.

Dans ce contexte tendu, le Sud global – de l’Inde au Brésil – s’impose comme acteur d’équilibre. Ni aligné ni neutre, il pèse par ses ressources, ses marchés et son influence diplomatique, notamment aux Nations unies.

Se dessine ainsi un paysage tripolaire: Occident, Chine, Sud global. C’est dans ce cadre que l’offre américaine présentée à Munich prend tout son sens, appelant à une cohésion occidentale plus affirmée.

L’offre américaine: cohésion occidentale et logique de bloc

À Munich, l’offre américaine prend la forme d’une alliance de principes assumée. Washington ne se limite plus à la défense d’intérêts nationaux, mais promeut une cohésion fondée sur la démocratie libérale, l’État de droit et les droits humains. Cette ligne, réaffirmée par le secrétaire d’État Marco Rubio, appelle à un front occidental uni face aux «autocraties révisionnistes» — la Russie en première ligne, la Chine en arrière-plan stratégique.

La pression exercée sur les Européens est claire. En matière de défense, il ne s’agit plus seulement d’atteindre 2 % du PIB, mais de renforcer les capacités industrielles, les systèmes de frappe longue portée et l’interopérabilité au sein de l’NATO. Sur le plan économique, Washington pousse à réduire les dépendances vis-à-vis de la Chine. Le Chips Act et l’Inflation Reduction Act favorisent les relocalisations vers les États-Unis, tandis que les technologies sensibles — semi-conducteurs, intelligence artificielle, batteries — deviennent des secteurs strictement contrôlés, sous peine de sanctions extraterritoriales.

Dans cette logique, la Chine n’est plus d’abord un partenaire commercial, mais un compétiteur stratégique central. La stratégie indo-pacifique américaine s’étend de fait au théâtre européen, consolidant un espace transatlantique intégré face aux ambitions chinoises.

C’est dans ce contexte que l’intervention de Pékin prend tout son relief.

Le discours chinois: multilatéralisme stratégique et message ciblé à l’Europe

À Munich, l’intervention du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, introduit une ligne distincte dans un débat largement dominé par l’Occident.

1. Un cadre discursif clair

Pékin défend un multilatéralisme inclusif, présenté comme alternative aux logiques de blocs. Les alliances militaires sont décrites comme des réflexes de guerre froide, et les sanctions unilatérales — notamment contre la Russie — sont critiquées au nom des règles commerciales. La souveraineté reste le principe central: aucun État ne devrait imposer sa volonté par la contrainte ou l’extraterritorialité juridique.

2. Une position mesurée sur l’Ukraine

Sur le conflit ukrainien, la Chine appelle au dialogue sans condamner Moscou et rejette toute stratégie d’isolement durable. Elle met en avant l’idée d’une médiation élargie, tout en soulignant les bénéfices d’une coopération économique stable avec l’Europe: accès aux matières premières critiques, fluidité des échanges, diversification des routes commerciales.

3. Un message destiné d’abord aux Européens

Le discours vise surtout les capitales européennes et leurs milieux économiques. Il s’adresse à ceux qui redoutent la fragmentation des chaînes de valeur et le coût d’une polarisation excessive. Le message est simple: une Europe enfermée dans une logique de blocs risquerait d’affaiblir sa prospérité sans garantir pleinement sa sécurité.

C’est ici que le dilemme européen apparaît avec netteté.

Le dilemme européen: sécurité américaine, interdépendance chinoise

La rivalité sino-américaine place l’Europe dans une position d’équilibre instable. Elle doit concilier deux impératifs: assurer sa sécurité et préserver sa prospérité. Rarement cette tension aura été aussi visible depuis la fin de la guerre froide.

1. Une sécurité toujours atlantique

L’OTAN demeure le socle de la défense européenne. Les capacités américaines — projection de forces, renseignement, dissuasion — restent déterminantes face à une Russie engagée dans une logique de puissance. La présence nucléaire américaine en Europe et l’engagement atlantique conservent une valeur dissuasive majeure, particulièrement pour les États d’Europe centrale et orientale.

2. Une interdépendance économique profonde

Dans le même temps, les liens avec la Chine sont devenus structurants. Les échanges dépassent 800 milliards d’euros par an, et des groupes comme Volkswagen, BASF ou Siemens dépendent largement du marché chinois. Les chaînes de valeur européennes reposent aussi sur des matières premières et composants essentiels à la transition énergétique. Une rupture brutale fragiliserait à la fois la croissance et la décarbonation.

3. Le choix du «de-risking»

Face à cette dualité, l’European Union privilégie une voie médiane. Le «de-risking», défendu par Ursula von der Leyen, vise à réduire les vulnérabilités dans les secteurs sensibles — semi-conducteurs, 5G, matières premières critiques — sans rompre les échanges.

Des instruments comme le Critical Raw Materials Act cherchent à diversifier les approvisionnements et à renforcer les capacités européennes.

4. Une équation délicate

L’Europe poursuit ainsi trois objectifs: consolider le lien atlantique, protéger ses intérêts économiques en Asie et affirmer une autonomie stratégique crédible. Or chaque rapprochement avec Washington alimente à Pékin l’idée d’un alignement, chaque ouverture vers la Chine suscite des doutes américains.

Munich met en lumière cette réalité: dans un triangle stratégique resserré, se rapprocher d’un sommet éloigne mécaniquement des deux autres.

Les choix capacitaires européens traduisent désormais cette tension en décisions concrètes.

Les marqueurs concrets du tournant européen

Les choix opérationnels traduisent désormais la tension stratégique en actes. L’Europe cherche à devenir une puissance crédible tout en restant solidement ancrée dans l’Atlantique.

Le réarmement s’accélère. L’Allemagne a créé un fonds spécial de 100 milliards d’euros pour moderniser ses forces, avec l’achat de F-35 et de systèmes Patriot. La France et l’Italie développent ensemble des drones de combat, tandis que les crédits européens de défense atteignent environ 8 milliards d’euros par an. L’objectif est de reconstituer rapidement les stocks de munitions et de corriger des décennies de sous-investissement.

La coopération industrielle progresse également. Rheinmetall et Thales augmentent leur production d’obus de 155 mm ; Airbus investit dans des capacités de nouvelle génération, notamment à longue portée. L’ambition est claire: bâtir une base industrielle capable de soutenir l’effort européen sans dépendance excessive envers les États-Unis.

En parallèle, le soutien à l’Ukraine se consolide. L’UE valide un paquet de 90 milliards d’euros pour 2026-2027, via emprunts communs et avoirs russes gelés (210 milliards bloqués). Une large part finance l’assistance militaire. Les livraisons d’équipements lourds – Leopard 3, Caesar – se poursuivent, malgré divergences nationales.

Enfin, le débat sur la dissuasion évolue. La France ouvre une réflexion sur l’élargissement du dialogue autour de sa garantie nucléaire, tandis que certains États d’Europe centrale évoquent des formules de partage renforcé au sein de l’OTAN.

Vu de Pékin, ces évolutions sont perçues comme des signes d’alignement croissant : chaque acquisition stratégique et chaque soutien militaire supplémentaire alimentent l’idée d’un encerclement.

Les limites révélées à Munich

Ces avancées ne masquent pas les fragilités structurelles mises en lumière à Munich. L’image d’une cohésion occidentale sans faille reste relative. Munich l’a montré sans emphase, mais sans ambiguïté.

Le Sud global demeure en position périphérique. Des acteurs comme l’Inde, le Brésil ou l’Afrique du Sud participent aux échanges, mais leur influence pèse peu face aux débats dominés par l’espace transatlantique. L’élargissement des BRICS illustre pourtant une recomposition en cours. Sur Gaza comme sur l’Ukraine, aucune dynamique réellement inclusive n’a émergé.

L’absence de percée diplomatique est tout aussi visible. Les rencontres bilatérales se multiplient sans produire d’initiative structurante, qu’il s’agisse de Taïwan ou des routes de la soie. La polarisation s’accentue: l’Occident durcit son discours stratégique, tandis que Pékin invoque l’inclusivité sans proposer de mécanisme concret de convergence.

Surtout, le manque d’un cadre structuré entre l’Europe et la Chine apparaît clairement. Aucun dispositif approfondi ne régit le dialogue sur les technologies duales ou le «de-risking» partagé. Munich révèle ainsi un paradoxe : l’Europe affirme ses positions avec plus de fermeté, mais peine encore à institutionnaliser la gestion stratégique de sa relation avec son premier partenaire commercial.

Prospective: trois trajectoires pour 2027



Munich 2026 marque moins une rupture qu’un point d’inflexion. D’ici 2027, les décisions européennes diront si le continent assume pleinement sa place au cœur du triangle Washington–Pékin. Trois trajectoires se dessinent.

1. Alignement atlantique renforcé

Scénario le plus probable : un resserrement durable autour de Washington. Les budgets de défense dépassent 2,5 % du PIB et le pilier européen de l’OTAN gagne en cohérence opérationnelle. Pékin pourrait réagir par des mesures ciblées sur certaines chaînes d’approvisionnement ou secteurs industriels. L’Europe consoliderait sa sécurité immédiate, mais verrait son autonomie stratégique se réduire.

2. L’Europe pivot

Voie plus exigeante : une Europe capable de conjuguer sécurité atlantique et dialogue structuré avec la Chine. Berlin et Paris resteraient engagés dans l’Alliance tout en organisant un cadre régulier d’échanges avec Pékin sur le climat, le commerce et les technologies critiques. Le «de-risking» déboucherait sur une autonomie sélective dans les secteurs sensibles. L’Europe ne serait ni alignée ni neutre, mais actrice d’un équilibre négocié.

3. Polarisation contrainte

Hypothèse plus sombre: une escalade en Ukraine ou autour de Taïwan imposerait un choix brutal. Sanctions secondaires américaines et restrictions chinoises sur les matières premières accentueraient les fractures internes du continent. Des divergences régionales fragiliseraient l’unité politique et économique européenne.

4. Orientations stratégiques

Dans cet environnement instable, l’enjeu n’est pas de multiplier les déclarations, mais de clarifier une méthode. Trois axes paraissent structurants:

• Instituer un dialogue stratégique formalisé avec Pékin sur les technologies duales et la sécurité économique, afin de prévenir les escalades involontaires.

• Consolider le pilier européen au sein de l’Alliance atlantique pour crédibiliser la défense collective sans effacer la capacité d’initiative propre.

• Accélérer la consolidation de la base industrielle et technologique européenne dans les secteurs critiques — défense, intelligence artificielle, matières premières — afin de réduire les dépendances asymétriques.

Au-delà de l’Europe, ces choix influenceront sa perception par ses voisins et par les puissances émergentes: acteur autonome capable de dialogue transversal, ou simple prolongement d’un bloc.

Conclusion – Munich comme moment de clarification stratégique

La Conférence de Munich sur la sécurité 2026 ne consacre pas une fracture spectaculaire ; elle révèle un déplacement durable du centre de gravité stratégique. L’Europe n’est plus seulement protégée par l’Atlantique : elle se trouve désormais au cœur d’une rivalité structurante entre Washington et Pékin.

Sa crédibilité dépendra de sa capacité à articuler une sécurité atlantique robuste — au sein de l’OTAN et autour de la dissuasion — avec une gestion maîtrisée de la relation chinoise fondée sur le «de-risking» et un dialogue institutionnalisé. Munich ne fournit pas de solution clé en main; elle agit comme un révélateur. Elle oblige à rendre explicites des choix qui, jusqu’ici, pouvaient rester implicites.

Dans un monde tripolaire, différer la décision revient déjà à en prendre une.

