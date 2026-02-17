Geely EX5 EM-i lancé à Tunis: le design et les performances (Vidéo et album photos)

Les amateurs de véhicules SUV hybrides rechargeables compcats seront comblés ! Le Geely EX5 EM-i est désormais disponible à la commande en Tunisie, dans le réseau Sotudis Geely Tunisie (Ben Arous, Sousse, Sfax et Gabès). Alliant design moderne, performance, confort premium et technologies intelligentes, il répond aux exigences des conducteurs avertis et passionnés.

La révélation du Geely EX5 EM-i, lors d’une cérémonie de lancement récemment tenue, a retenu l’attention. Fares Zouari, directeur général, n’a pas manqué d'en souligner les caractéristiques : un intérieur raffiné, un écran tactile dernière génération et des systèmes de sécurité avancés en font le choix idéal pour une conduite innovante et responsable. Le prix, qui est de 86 800 DT, lui confère une attractivité additionnelle forte.

Il faut dire que Sotudis (Groupe Zouari), distributeur officiel de la marque Geely en Tunisie a sur sélectionner les nouveaux modèles les plus adaptés à la Tunisie. Plus encore, elle s’y est bien préparée en dépêchant en Chine, dans les usines du constructeur, une équipe technique pour se familiariser avec les nouvelles technologies développées et se perfectionner dans la maintenance. Aussi, des formateurs chinois sont également venus en Tunisie, dans le même objectif. Ce souci constant du bon choix des modèles et de la prise en charge des véhicules est au cœur de la stratégie adoptée dès le départ par le fondateur du groupe, Hafedh Zouari. Elle a permis de former des équipes tunisiennes performantes.

Le nouveau SUV Geely EX5 EM-i se distingue, outre son allure très raffinée, par sa capacité d’autonomie pouvant aller jusqu’à 1000 km. Privilégiant le roulage électrique, tout en basculant sur un moteur thermique, il offre une gestion économique intelligente. Ce modèle s’ajoute à une large gamme de voitures lancées en Tunisie, répondant à diverses préférences entre véhicules hybrides et totalement électriques.

