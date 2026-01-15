UIB distinguée meilleure Banque de Financement du Commerce International en Tunisie par Global Finance

L’Union Internationale de Banques (UIB) vient d’être une nouvelle fois récompensée par le magazine économique international de référence Global Finance, qui l’a désignée Meilleure Banque de Financement du Commerce International en Tunisie pour l’année 2026, dans le cadre des World’s Best Trade Finance Providers Awards.

Cette distinction s’inscrit dans la continuité des reconnaissances obtenues par l’UIB au fil des dernières années et confirme la solidité de son expertise en matière de financement du commerce international. Les lauréats ont été sélectionnés par le comité éditorial de Global Finance sur la base de critères exigeants incluant le volume des transactions, l’étendue de la couverture internationale, la qualité du service client, la compétitivité des prix ainsi que l’intégration de technologies innovantes.

À travers ce prix, Global Finance distingue les institutions financières ayant su répondre efficacement aux besoins de leurs clients dans un environnement mondial marqué par l’incertitude géopolitique et la complexité croissante des cadres réglementaires, tout en s’appuyant sur des solutions technologiques performantes. Cette reconnaissance met également en lumière la robustesse des dispositifs opérationnels de l’UIB ainsi que l’expertise de ses équipes, mobilisées pour offrir à leurs clients des solutions de Trade Finance alliant efficacité, sécurité et conformité aux standards internationaux les plus exigeants.

Cette nouvelle récompense témoigne de l’engagement constant de l’UIB à accompagner les entreprises tunisiennes importatrices et exportatrices dans leurs opérations à l’international, en leur proposant une offre complète de produits et services Trade, conforme aux meilleurs standards internationaux.

Forte du savoir-faire de ses équipes spécialisées et du soutien du réseau international du Groupe Société Générale, notamment à travers ses filiales africaines, l’UIB consolide ainsi son positionnement de partenaire bancaire de référence pour le commerce international en Tunisie.

Par cette distinction, l’UIB réaffirme son rôle actif dans le développement des échanges internationaux et sa contribution à l’attractivité de la Place financière de Tunis, au service de l’économie nationale et de ses acteurs.

