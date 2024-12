Hédia Abdelkefi

Principales publications

5 monographies

• Les territoires de l’imaginaire dans la littérature française et francophone, CPU, 2024.

• De la trilogie Algérie à un été africain de Mohammed Dib, Tunis, Simpact, 2021.

• Poétique de la modernité, publication de l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, 2013.

• Poétique de la rupture dans la Scène capitale de Pierre Jean Jouve, CPU, Tunis, 2003.

• Enonciation lyrique et figuration du sujet dans Sonnets d’amour de Jean de Sponde, Publication de FLSH-Sfax, juin 2003.

Auteures de 30 articles publiés

Direction d’ouvrages: 12 ouvrages

Organisatrice de 5 colloques internationaux, 20 journées d’études et 20 séminaires de formation.

Encadrement de 37 mémoires et 18 thèses (tous soutenus).

Collaborations

• Présidente du jury de recrutement et de promotion au grade Maître-assistant, session 2019-2022.

• Membre du groupe de travail sur la réforme LMD, chargé de l’élaboration d’un référentiel en Littérature et civilisation françaises, 2006-2008.

• Participation à de nombreuses soutenances de thèses et HDR (en Tunisie et en France) et à des jurys nationaux de recrutement et de promotion professionnels.

• Professeure invitée:

- À l’Université Paris 1 Sorbonne, avril 2015.

- Et à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, novembre 2017.

Activité associative

Présidente de l’association Joussour Ettawasol 1999-2012.

Distinction

Décorée de l’Ordre National du Mérite Culturel (2006).

Profil

Hédia Abdelkéfi (Née Habaieb)

Professeur émérite de littérature française à l’Université de Tunis El Manar, Tunisie

Diplômes

• HDR, université de La Manouba, 2004.

• Doctorat de 3e cycle, université de Manouba, 1995.

• DEA, Ecole Normale Supérieure de Tunis, 1987.

• Maîtrise de langue et littérature françaises, Ecole Normale Supérieure de Tunis, 1975.

Parcours académique

A la Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Université de Sfax:

• Fondatrice et directrice de l’Equipe de Recherche en Civilisation et Littérature de Sfax (ERCILIS), 1991 à 2010.

• Chef du Projet d’Appui à la Qualité (PAQ): fondatrice du Centre de Documentation Numérique et de Formation Pédagogique à Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Université de Sfax, 2006-2011.

A l’Institut Supérieur des Sciences Humaines - Université de Tunis El Manar:

• Fondatrice et directrice de l’Unité de recherche Intermédialité, lettres et langage (I2L), 2010 - 2018.

• Coordinatrice du master à la FLSHS et à l’ISSHT

• Présidente de la commission des thèses à l’ISSHT.

Domaines de spécialité

• Littérature française et francophone, linguistique textuelle et civilisation. Ouverture sur la sémiotique, l’intermédialité, la didactique, les sciences de l’éducation, la démarche qualité et les questions de modernité et postmodernité.