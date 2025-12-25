L’Arab Tunisian Bank annonce la réussite de son augmentation de capital

L’ATB a annoncé la clôture avec succès de son augmentation de capital via émission de certificats d’investissement, réservée à l’Arab Bank, et décidée par l’assemblée générale extraordinaire tenue le 28/11/2025. Le capital de l’ATB est ainsi porté de 128 à 150 millions TND composé de 100 millions d’actions et 50 millions de certificats d’investissement. La valeur nominale des deux titres composant le capital est de 1 TND.

Rappelons que la dernière augmentation s’est faite par l’émission de 22 millions de certificats d’investissement à 3,5 TND le certificat, l’actionnaire de référence ayant consenti une prime d’émission de 2,5 TND par certificat.

En plus de cet engagement financier, l’actionnaire de référence, en choisissant la technique d’augmentation du capital par émission de certificats d’investissement, réaffirme sa volonté de maintenir son partenariat avec les actionnaires tunisiens, puisque cette technique ne modifie pas les niveaux de contrôle des différents actionnaires.

Cette opération confirme l’engagement du groupe bancaire Jordanien envers sa filiale tunisienne ; elle vise à renforcer la solidité financière de l’ATB lui permettant ainsi de poursuivre l’exécution de son plan de développement stratégique, dans une logique de croissance responsable et pérenne au service de ses clients, partenaires et actionnaires.



