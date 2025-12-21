Cérémonie de clôture de la 36ème session des journées cinématographiques de Carthage (Album Photos)

C’est dans la soirée de samedi 20 décembre 2025 que la cérémonie de clôture de la 36ème session des Journées cinématographiques de Carthage, s’étalant du 13 au 20 décembre 2025, a eu lieu au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture Chedly Klibi, par l’annonce du palmarès officiel des différentes compétitions ainsi que les prix des autres sections.

Cérémonie qui s’est déroulé en présence de Madame Amina Srarfi, Ministre des Affaires Culturelles, de Monsieur Mohamed Tarak Ben Chaâbane, directeur de cette 36ème session et président du Comité d’organisation, de Monsieur Chaker Chikhi, chargé de la gestion du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), des cadres du ministère des Affaires culturelles, des invités arabes et africains des JCC, cinéastes, critiques, techniciens et de nombreux hommes de lettres et de culture.

Dans son allocution, M. Tarak Ben Chaâbane a tenu à remercier tous ceux qui ont aidé et contribué au bon déroulement de ces Journées et à leur réussite, rappelant que les JCC resteront toujours fidèles aux principes qui ont été tracés et ont guidé les activités et les choix de cette fête du cinéma arabo-africain, tout en lançant un hommage particulier au fidèle public de ce festival, annonçant que la prochaine session sera celle du soixantenaire de nos prestigieux Journées cinématographiques de Carthage.

Durant cette cérémonie retransmise en direct sur la chaîne nationale de télévision Watania 1 et sur les antennes des radios nationales, les différents prix ont été remis aux lauréats des œuvres primées, entrecoupée de deux intermèdes musicaux exécutés par la chanteuse Lena Chamamyan et son ensemble.

D’autre part, des vidéos sur les différents moments forts de ces JCC ont été projetées sur le grand écran, les focus, tables rondes, signatures de livre, en plus des bandes annonce relatives aux films e, compétition dans les différentes compétitions.

Palmarès de la 36ème session des Journées cinématographiques de Carthage

Compétition officielle Long métrage Fiction

• Tanit d’or: « The stories », d’Abu Bakr Shawky (Egypte)

• Tanit d’argent: « My father’s shadow », d’Akinola Davies Jr (Nigéria)7

• Tanit de bronze: « Sink », de Zain Duraie (Jordanie)

• Tanit d’honneur: « La voix de HindRajab », de Kaouther Ben Hania (Tunisie)

• Meilleur scénario: Amel Guellaty pour son film « Où le vent nous emmène-t-il ? »

• Meilleure interprétation féminine: Saja Kilani dans le film « La voix de Hind Rajab »

• Mention spéciale meilleure actrice: Debora Lobe Naney dans le film « Promised sky »

• Meilleure interprétation masculine: Nawaf Al-Dhuairy dans le film « Hijra »

• Mention spéciale meilleur acteur: Hussein Raad Zuwayr dans le film « Irkalla le rêve de Gilgamesh »

• Meilleure musique: Afrotonix pour le film « Diya »

• Meilleure image: Miguel Yoan Littin Menzpour le film « Hijra »

• Meilleur Montage: Guillaume Alvar pour le film « Diya »

• Meilleur Décor: Assem Ali dans le film « Myfather’s scent »

• Prix du public: « Où le vent nous emmène-t-il ? », d’Amel Guellaty (Tunisie)

Prix de la 1ère œuvre

• Prix TV5 Monde: « Cotton queen », de Suzannah Mirghani (Soudan)

• Prix Tahar Cheriaa pour le L.M.: « Myfather’s shadow », d’Akinola Davies Jr (Nigéria)

Compétition officielle Long métrage Documentaire

• Tanit d’or: « Liti Liti », de Mamadou Khouma Gueye (Sénégal)

• Tanit d’argent: « The lions by the river Tigris », de Zaradasht Ahmed

• Tanit de Bronze: « On the hill », de Belhassen Handous (Tunisie)

• Mention spéciale: « Notre semence », d’Anis Lassoued (Tunisie)

• Hommage au cinéaste Mamadou Moustapha Gueye: « Cimetière de vie » (Sénégal)

Compétition officielle Court métrage

• Tanit d’or: « 32 B », de Mohamed Taher (Egypte)

• Tanit d’argent: « Coyotes », Saïd Zagha (Palestine)

• Tanit de bronze: « She’s swimming », de Liliane Rahal (Liban)

• Mention spéciale 1: « Café ? », de Bamar Kane (Sénégal)

• Mention spéciale 2: « Le fardeau des ailes », de Rami Jarboui (Tunisie)

Ciné Promesse

• Prix Ciné Promesse: « Pierre-Feuille-Ciseaux », de Cherifa Benouda (Tunisie)

• Mention 1: « Chercher Abbas Saber », de Dina Hassan Aboelae (Egypte)

• Mention 2: « Was never her choice », de Marguerita Nakhoul (Liban)









