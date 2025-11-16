Hafida Ben Rejeb Latta : Une force kairouannaise (Album photos

On ne se lasse pas de l’écouter présenter son livre « Une fille de Kairouan ». Hafida Ben Rejeb Latta captive son auditoire. Vendredi après-midi à la librairie Al Kitab Mutuelleville et samedi matin au club de l’Amicale des anciens de l’ENA, elle levait chaque fois un voile de plus d’un long parcours de combats commencé encore orpheline encore enfant. Elle gagnera son émancipation, réussira son mariage mixte, et affirmera sans cesse son identité kairouannaise, tunisienne, musulmane, arabe… Là où elle vivra avec son époux David, au Pakistan, au Liban, en Tanzanie, en Jordanie, aux Émirats, au Royaume Unis et en Espagne, elle saura gagner des amis et se rendre utile, au prix de mille et une aventure. Ridha Béhi, présent, y trouvera de fortes images… et de vieux souvenirs.

Introduisant son livre, le Dr Ridha Kechrid qui avait connue Ben Rejeb Latta en Espagne où il était ambassadeur, souligne son énergie débordante et son rayonnement. Khaled Saddam, universitaire, soulignera la richesse de son récit, dense, bien structuré et soigneusement écrit. L’auditoire l’interrogera pourquoi elle a écrit ce livre ? Sa réponse est de transmettre à ses deux enfants et à ses cinq petits-enfants des faits véridiques et des valeurs ancestrales. Une lectrice lui demandera si son mariage avec David en 1967 n’était pas dans le sillage d’une démocratisation des mariages mixtes en Tunisie ? Acquiesçant, elle dira que cela se poursuit pour eux deux en pur bonheur. Une belle surprise l’attendait samedi au club des anciens de l’ENA : ses retrouvailles avec une amie d’enfance, plus de 60 ans après.

Hafida Ben Rejeb Latta est très attachante. Son livre se lit avec plaisir. Quel parcours !

Prochaine présentation - signature à Kairouan, le samedi 22 novembre 2025 à l’Espace culturel Ben Rejeb, à 15H.